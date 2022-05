Hry zadarmo, nebo se slevou: oslavy výročí třetího Zaklínače a Borderlands 3 zdarma

Za dobu svojí existence do série Zaklínače přibylo i pár vedlejších titulů. Thronebreaker: The Witcher Tales (6,6$) měl původně být singleplayerovou částí karetního Gwentu, ale rozrostl se natolik, že z něj vývojáři udělali samostatný titul. V něm hlavní roli sehrála Meve, královna Lirie a Rivie.

Doslova za pár stovek tak můžete mít kompletní trilogii jedné z nejlepších RPG sérií herní historie. V případě Divokého honu nemůžeme jinak, než doporučit Game of the Year edici (10,9$) . Bez rozšíření Srdce z kamene a O víně a krvi byste se ochudili o obrovské množství obsahu a ve druhém zmíněném navíc najdete závěr Geraltovy výpravy.

Už je to 7 let od vydání třetího Zaklínače, který pro mnohé hráče stále sedí na pomyslném trůnu žánru RPG. O po takové době má stále co nabídnout, a to platí i pro oba předchozí díly. U prvního Zaklínače nechybí ani legendární český dabing. V rámci oslav si pro nás CD Projekt připravil akci zahrnující celou ságu .

Tento týden Epic utajoval novou hru zdarma do poslední chvíle. Čekání rozhodně stálo za to. I když máme tentokrát jen jednu hru, tak je to pořádná pecka. Zdarma si můžete do knihovny přidat třetí Borderlands , což je jedna z nejlepších sérií kooperačních stříleček.

I nástupce sněhového Steepu mezi slevami nechybí. Riders Republic (30€) spojuje několik národních parků dohromady a dává vám tak obrovské množství možností, jak se vyřádit na kole, lyžích nebo s wingsuitem na zádech. Ty největší závody čítající desítky hráčů stojí opravdu za to. A nebyl by to Ubisoft, pokud byste si svého závodníka včetně jeho výbavy nemohli náležitě upravit skrz kosmetické doplňky.

Far Cry 6 (30€) mělo velké ambice, ale podařilo se mu je naplnit pouze z části. Tropický ráj Yara je sice obrovský, ale není toho v něm moc co dělat. Na příběhové mise musíte zdlouhavě čistit nepřátelské kempy, a když už dojde na pořádnou akci, tak to dlouho nevydrží. Pokud vás ale baví potulování po velkém otevřeném světě, tak stejně jako většina ubisoftích her i tento díl Far Cry funguje.

Mezi naprosté klasiky se řadí MediEvil (400 Kč) . Tato série s kostěným rytířem v hlavní roli se od dob prvního PlayStationu na dlouhou dobu odmlčela. Na PlayStation 4 se ale dostal první díl v přepracované podobě a je to také jedna z mála her, ve které najdete český dabing.

Vylepšené verze starších her nabrali na předchozí generaci pořádně na obrátkách a nevypadá to, že bychom se s nimi na té aktuální měli rozloučit. Je jich už tolik, že si vysloužily vlastní slevovou akci , ve které najdete široké zastoupení remasterů a úplných předělávek z posledních let. Příkladnou ukázkou, jak by se vylepšené verze měly dělat, je třeba Resident Evil 2 (512 Kč) .

Stále probíhá: PlayStation Store – Extended Play

V rámci těchto slev se do akce dostaly nejrůznější speciální edice velkých i menších her. Stejně tak si můžete doplnit DLC obsah pro vaše oblíbené tituly. Ve většině případů si za nižší cenu můžete pořídit rovnou celé season passy. To platí například pro Assassin’s Creed Valhalla (525 Kč), ve kterém najdete všechna větší rozšíření jako Siege of Paris nebo Wrath of the Druids.

Se Spider-Manem se do New Yorku můžete vydat v Game of the Year edici (528 Kč). Ta kromě základní hry obsahuje i trojici příběhových DLC z balíčku City That Never Sleeps. Projdete si tedy nejen celou dějovou linku s Mr. Negative, ale vyřešíte také problémy Peterovy staré známé Black Cat.

Když se řekne sci-fi RPG, většině hráčů se mezi prvními vybaví série Mass Effect. To nejlepší z ní najdete v Legendary Edici (740 Kč), kde byl hlavně první Mass Effect výrazně vylepšený. Hrám nechybí ani desítky DLC doplňků včetně důležitých příběhových přídavků pro druhý a třetí díl.

Od tvůrců hororu Until Dawn tady máme balík trojice příběhovek z antologie The Dark Pictures (1 071 Kč). Získáte tak rovnou všechny příběhy, které v rámci této sbírky vyšly. Přes výlet na loď se přes průzkum záhadného městečka dostanete až do pouštního podzemí. Jako odpočinkové příběhovky hry od Supermassive Games poslouží výborně.