Hry zadarmo nebo se slevou: oslavy zlatého týdne a balíček Lego her

Za poslední část zaplatíte jen pár korun navíc (8,4€) a dostanete další dvě superhrdinské záležitosti. Není vlastně úplně na místě mluvit o hrdinech. Jednou z her je totiž Lego DC Super-Villain , kde si pro sebe všechnu pozornost uzmou záporáci DC světa v čele s Jokerem. Hrdinové se pak dočkají velkého návratu v Lego Batman 3: Beyond Gotham .

Bloodstained: Ritual of the Night (20€) měl původně být nástupce legendární série akčních skákaček Castlevania. Sice se to nepovedlo jeho tvůrcům dotáhnout až na takovou úroveň, ale stále je to kvalitní zástupce žánru metroidvania. V roli Miriam se budete probíjet skrz hrad plný démonů.

Pokud se poohlížíte po kooperaci, tak můžeme doporučit příběhovku Brothers: A Tale of Two Sons (3€) . I když je hra k průchodu ve dvou ideální, tak ji můžete odehrát i sami s tím, že každého z bratrů ovládáte zvlášť.

Pro ty z vás, kteří by raději větší výzvu, tady máme exkluzivitu Bloodborne (325 Kč) , která už jistě má své místo v knihovnách spousty hráčů. Ještě aby ne když vezmeme v potaz její kvality. Spekuluje se, že by mělo dojít i na vylepšenou verzi pro PlayStation 5, což by pro nás určitě byl důvod, proč se do Yharnamu vrátit.

Klasických JRPG stále vznikají spousty, ale málokteré má takový úspěch jako Persona. Tato dlouholetá série od studia Atlus zabodovala po celém světě hlavně s nejnovějším dílem Persona 5 Royal (750 Kč) , což je ta nejlepší verze pátého dílu, jakou můžete najít. Společně s partou Phantom Thieves se budete vydávat do Metaverza a odhalovat, co jsou někteří lidé doopravdy zač.

Trvalo to dlouho, ale sérii Yakuza si konečně můžete projít kompletně na současné generaci. Tady najdete mezi slevami Yakuza Remastered Collection (750 Kč), která obsahuje třetí, čtvrtý a pátý díl v lehce vylepšené podobě oproti originálu. Příběh Kazumy Kiryu je pořádně dlouhý a jeho vyvrcholení najdete až v Yakuza 6: Song of Life.

Stále probíhá: PlayStation Store – Horizon: Zero Dawn zdarma

Jak Sony slíbilo, tak také koná. V rámci programu Play at Home po rozdávání devítky menších titulů přichází na řadu další velká pecka. Horizon je jedna ze značek, která začala na PlayStationu 4 a Zero Dawn se rychle stal exkluzivitou, která by neměla chybět žádnému majiteli této konzole. Později se sice dostal i na PC, ale to nic nemění na tom, že je to stále výborné RPG s otevřeným světem a velmi zajímavou tematikou.

Zahrajete si za Aloy ve světě, který se nachází v daleké budoucnosti, i když na to na první pohled nevypadá. Civilizace totiž zanikla a příroda si vzala zpět, co jí právoplatně náleží. Lidé se vrátili k životu v kmenech a menších skupinkách. Zdejší pláně ale nebrázdí úplně typická zvěř. Narazíte na celou řadu mechanických dinosaurů, šelem a dalších druhů potvor. Aloy se v rámci příběhu snaží odhalit nejen to, jak se svět dostal do takové situace, ale hlavně to, co je sama zač. Vyrůstala totiž jako vyvrhel a členové kmenů k ní nebyli zrovna přátelští.

V Horizon Forbidden West můžete zapomenout na načítací obrazovky

Jako v každé správné akční adventuře tady nechybí vývoj postavy, vylepšování vybavení a spousta nástrojů, které můžete použít při boji nejen s výše popsanými mechanickými monstry. Kromě toho také dost času strávíte prozkoumáváním starých ruin, kde hratelnost připomíná poskakování z Assassin’s Creed.

Hru dostanete rovnou v kompletní edici, takže spolu se základní hrou máte rovnou k dispozici i rozšíření Frozen Wilds. Z jeho názvu vám jistě dojde, že Aloy zavede do promrzlých krajin. Tam na ni čeká pokračování příběhu spolu s novými druhy potvor a vybavením. Tuto nabídku můžete využít do 15. května.