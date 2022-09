Hry zadarmo, nebo se slevou: pobíhání s dinosaury v ARK a tahové fantasy Gloomhaven zdarma

ARK asi není třeba blíže představovat. Jde o akční online survival, ve kterém si vytvoříte vlastní postavu a vydáte se přežívat do nehostinného světa plného divoké zvěře a dalších hráčů, kteří se vám snaží překazit vaše radovánky. Samozřejmostí je propracované craftění, schopnost ochočit dinosaury a další vylomeniny online světa.

Druhá půlka her zdarma měsíce září je tu a s ní i dvě chuťovky v podobě populárního survivalu ARK: Survival Evolved a tahového fantasy RPG Gloomhaven .

Se svojí anime adaptací si série Demon Slayer získala příznivce z celého světa a v minulém roce se pokusila proniknout i mezi hry. Pokud znáte bojovky s Narutem, tak The Hinokami Chronicles (870 Kč) je zpracované v úplně stejném stylu. Jde o arénovou bojovku, která vypráví úvod příběhu zabijáka démonů.

Ve změti všech dalších výborných titulů stojí za vypíchnutí Hollow Knight (200 Kč) , což je jedna z nejlepších metroidvanií posledních let. Vydáte se prozkoumat království, které má doby svojí největší slávy už dávno za sebou. V rozlehlém podzemí vás čekají různé druhy nepřátel a odlišná prostředí. Opět platí, že celý svět je otevřený už od začátku, ale do některých jeho částí se nedostanete bez potřebné schopnosti.

Nyní zamíříme do podsvětí. Hades (442 Kč) výborně spojil akční rogue-like s vyprávěním příběhu, který se točí okolo Hádova syna Zagrea. Ten se snaží zjistit, co byla zač jeho matka. Kvůli tomu se snaží z Tartaru probít až na zemský povrch. Každý pokus ale vypadá jinak díky generování úrovní a náhodným vylepšení, které mu poskytují olympští bohové.

Další příklad je zase z úplně jiného soudku. Disco Elysium (525 Kč) potěší ty z vás, kteří mají rádi výpravné a promyšlené příběhy. V této detektivce vyšetřujete případ oběšence a je na vašich rozhodnutích, jak to vlastně celé dopadne. Ve verzi Final Cut se navíc hra dočkala několika vylepšení včetně kompletního dabingu.

Hry od menších vývojářských studií nás nepřestávají překvapovat svojí nápaditostí a kolikrát zvládají zabavit mnohem lépe než tituly od společností světových poměrů. Důkazem toho je třeba Among Us (80 Kč) , které před pár lety zažilo obrovský boom, a i v dnešní době se k němu hráči rádi vracejí. Jakožto člen posádky vesmírné lodi musíte přijít na to, kdo je vetřelcem a komu můžete opravdu věřit.

Stále probíhá: Humble Choice – Crusader Kings III, Just Cause 4 a další

V zářijové nabídce předplatného Humble Choice jsou jasným hlavním lákadlem Crusader Kings III. V této velkolepé strategii se vrátíme do historie, kdy v Evropě vládlo několik králů. My se ale můžeme nejdřív stát třeba menším vévodou nebo hrabětem a postupně se vypracovat výš. Dokud vaše říše prosperuje a stále získává nová území, je to znamení toho, že jste dobrým vladařem.

Další velkou hrou je tento měsíc Just Cause 4 v kompletní edici. Dostanete tedy rovnou i dodatečný obsah. Tentokrát se s Ricem Rodriguezem vydáváme na obrovský severoamerický ostrov Solis. Našimi věrnými parťáky opět budou padák, přitahovací hák a také wingsuit. I na tomto tropickém ostrově je potřeba rozpoutat pořádný chaos, aby to zahýbalo se zdejšími vůdci.

Za zmínku stojí také stylizovaná FPS akce Forgive Me Father. Jste posledním, kdo je ještě při smyslech, a vydáváte se hledat pravdu ve světě inspirovaném tvorbou H. P. Lovecrafta. Tvůrci se inspirují u klasik žánru. Při sledování ukázky nás hned napadla jména jako Blood, Heretic nebo Hexen. Kompletní nabídku tohoto měsíce jako vždy najdete na oficiálních stránkách.