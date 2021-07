Hry zadarmo nebo se slevou: podmořská akce a Bridge Contructor zdarma

Epic Store – Bridge Contructor: The Walking Dead a Ironcast zdarma Tento týden máme na Epicu další dvojici menších titulů, přičemž většinu z vás jistě zaujme spin-off série Bridge Contructor, protože si pro něj tvůrci vypůjčili nejen prostředí Walking Dead. Stále je to ale hlavně o stavění mostů. V této odnoži Bridge Contructoru to ale není jen o tom, aby konstrukce vydržela. Musíte se také vyhýbat hordám zombíků. Kromě klasických stavebních prvků budete používat výbušniny nebo návnady, kterými lze zombíky odlákat. Únik z databáze obchodu Epicu vyzradil remake thrilleru Alan Wake

Vedle toho dostanete ještě malou hříčku Ironcast, která funguje na jednoduchém principu spoj 3. Podíváte se do alternativní verze Anglie na konci 19. století, kde proti nepřátelům budete bojovat v obřích parních robotech.

Humble Choice – The Surge 2, Yakuza 3 Remastered a další S novým měsícem přichází i nová nabídka v předplatném Humble Choice. Opět máte na výběr ze 12 titulů, přičemž v červenci jsou jednoznačně nejvýraznější tři z nich. Začít můžeme s The Surge 2. Tato sci-fi variace na Dark Souls se německý vývojářům docela povedla. Pokud hledáte výzvu a pobíjení robotických monster sedí do vašeho stylu, určitě mu dejte šanci. Dále tady máme třetí Yakuzu v remasterované verzi. Celou sérii Yakuza si konečně po dlouhých letech zahrát kompletně na PC. Pokud jste s ní nikdy před tím nepřišli do styku, tak Yakuza 3 není úplně pro vás. Přeci jen by bylo lepší začít pěkně od začátku příběhu, který se táhne až do šestého dílu. DiRT 5: minimum obsahu, maximum zábavy | Recenze

Do třetice jsou v nabídce závody Dirt 5. Tento díl dlouholeté rallye série se sice nepovedl tak, jako ten předchozí, ale stále se jedná o jeden z těch lepších závodních titulů. Codemasters se k ní v budoucnu ještě určitě vrátí. Zbytek nabídky najdete jako vždy na webu Humble Choice .

Xbox Store – Deep Sea Discounts Na Xboxu do konce týdne najdete akci, ve které je jedním z hlavních herních prvků pohyb ve vodě. Tedy v tomhle případě spíš pod vodou. Mezi takové tituly patří například Maneater (402 Kč). V roli žraloka budete požírat nepozorné plavce a postupně se vyvíjet v obrovské monstrum. Pokud byste raději nějakou příběhovku, tak směle sáhněte po Call of the Sea (427 Kč). V nádherně zpracovaném světě se vydáte do jižního Pacifiku během 30. let 20. století. Budete prozkoumávat tajemný ostrov, kde se hlavní hrdince před lety ztratil manžel. Žraločí RPG Maneater dostane v létě nové DLC

A aby toho příběhu nebylo málo, tak tady máme ještě Sunless Sea: Zubmariner Edition (285 Kč). Vaším hlavním úkolem nebude jen postupovat dějovou linkou, ale musíte se také dobře starat o posádku své parní lodi a o loď samotnou. Pokud vám během plavby dojdou zásoby nebo se něco v lodi pokazí a vy to nebudete řešit, může se velmi rychle rozpoutat vzpoura.