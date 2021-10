Hry zadarmo nebo se slevou: podzimní akce a Ghost Recon zdarma

Není to ale jen o samotném skládání. V módu kariery dostanete do rukou vlastní byznys a zkrátka musíte pomáhat zákazníkům s jejich problémy. Není tedy potřeba jen všechno správně zapojit, ale také zjistit, kde se skrývá problém.

U plošinovek ještě chvíli zůstaneme. České Creaks (212 Kč) jsou ale oproti Celeste pomalejší a spíš, než rychlé reakce tady musíte zapojit mozkové závity a rozluštit správný postup, díky kterému se zase dostanete hlouběji ve zdejším podzemí. To všechno probíhá v nádherně zpracovaném světě. Ostatně co jiného byste také čekali od studia Amanita Desing.

Podle názvu této akce byste nejspíš očekávali, že tady budou tituly, jejichž jména nejsou moc známá. Opak je ale pravdou. Hned mezi prvními produkty v nabídce jsou hodně profláknuté hry. Mezi nimi například i výborná kooperační záležitost It Takes Two (750 Kč). Při nákupu dostanete verze pro PS4 i PS5.

Xbox Store – Harvest Sale

Léto je za námi a přichází sychravý podzim. Aby vám chladné večery lépe ubíhaly, můžete si pořídit některou z her z podzimní akce na Xboxu. Najdete tady tituly z rozmanitých žánrů a míchají se blockbustery světových studií s menšími záležitostmi od indie vývojářů.

Oriho poskakování v kouzelném lese a dalších nádherných lokacích vás jistě neminulo. Nyní můžete mít oba jeho díly v jednom balíčku. Ori: The Collection (360 Kč) obsahuje Blind Forest i Will of the Wisps, takže si můžete projít jeho kompletní příběh. Nenechte se ale oklamat pohádkovou grafikou. Ori umí potrápit vaše hráčské schopnosti.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (1 080 Kč) je výborným příkladem toho, že i série, která měla několik neúspěšných dílů za sebou, má potenciál k návratu na výsluní. Tentokrát se Crashovi a jeho partě podaří rozbít celý vesmír a samozřejmě ho musí dát zase do pořádku. S nákupem hry získáte verzi pro Xbox One i Xbox Series S|X.

Největší slevy se v této akci dostalo nejspíš Dragon Ballu FighterZ ve FighterZ Edici (450 Kč). Její původní cena jsou necelé 3 tisíce korun. Kromě hry samotné v ní najdete i pass s dodatečnými bojovníky. Budete si tak moci zahrát například i za Brolyho, Bardocka nebo Androida 21.