Hry zadarmo, nebo se slevou: podzimní akce a kooperační Warhammer: Vermintide II zdarma na Steamu

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

Epic Store – Rising Storm 2: Vietnam a Filament zdarma Stejně jako v předchozím týdnu si i tentokrát na Epic Store můžete do své knihovny přidat rovnou dva tituly zcela zdarma. Prvním z nich je logická indie hra Filament. Dostaneteme se na palubu plavidla The Alabaster, jehož posádka z neznámých důvodů zmizela. Vzhledem k tomu, že je hratelnost založená převážně na řešení hádanek, tak si s nimi vývojáři pořádně vyhráli. Celkem jich musíte rozlousknout více než 300. Většinu z vás ale stejně více bude zajímat válečná mutliplayerová střílečka Rising Storm 2: Vietnam, ve které se na velkých mapách vydáme do boje, do kterých se může zapojit až 64 hráčů. Zbraní si také užijete do sytosti. Ve hře jich je více než 50. Pokud ale pravidelně sbíráte hry zdarma v Epic Store každý týden, tak tento titul už pravděpodobně ve své knihovně máte. Můžete si alespoň doplnit DLC, která jsou momentálně ve slevě.

Xbox Store – Harvest Sale Podzim máme v plném proudu a na trávení mlžných večerů kolikrát není nic lepšího než pořádná příběhovka. V akci na Xbox Store vhodných kandidátů najdete spoustu a začneme s naší stálicí, kterou je kovbojka Red Dead Redemption 2. Ve slevě je pouze Ultimate edice (892 Kč), která obsahuje spolu se hrou i bonusy do online části, ale i v případě, že si chcete projít příběh, rozhodně stojí za to. Sherlock Holmes se za poslední generace dočkal několika herních detektivek a Crimes and Punishments (230 Kč) patří mezi ty nejlepší. Za pomoci dedukce budeme řešit vraždy, hledat zmizelé lidi a odhalovat krádeže. I když za názvem této verze najdete označení Redux, tak s nejedná o žádný remaster či jiné vylepšení původního příběhu. Pouze se pod tímto názvem hra dostala na další platformy. Halloween je sice za námi, ale pokud byste se k němu ještě chtěli vrátit a zároveň se pobavit, tak pro tuto kombinaci tady máme South Park: The Stick of Truth (280 Kč). Mezi zdejšími dětmi panuje válka elfů a lidí. Tradiční skupinka školáků je pouze zlomkem toho, kolik postav během hraní potkáte. Čekají vás tahové souboje a mnohdy i bizarní situace. The Outer Worlds 2 bylo oznámeno nejvtipnějším trailerem tohoto roku A pokud už jste dlouho měli chuť na kvalitní RPG, je čas zamířit do Outer Worlds od Obsidianu. Board-Approved Bundle (954 Kč) obsahuje kompletní zážitek. Spolu se základní hrou dostanete také všechny DLC doplňky, se kterými se toto vesmírné dobrodružství protáhne o pěkných pár hodin navíc.

Humble Choice – Hell Let Loose, Shadow Tactics: Aiko’s Choice a další Máme tady předposlední nadílku tohoto roku v rámci předplatného na webu Humble Bundle. Odpálíme to s pořádnou válečnou akcí. V Hell Let Loose si můžete prožít ty nejikoničtější bitvy západní fronty druhé světové války. Mezi ně spadá třeba bitva o Carentan nebo vylodění v Normandii. Souboje probíhají s 50 hráči na každé straně válečného konfliktu. Ještě před vstupem do boje si můžete vybrat ze 14 různých herních tříd, které se liší svým vybavením. I když hra vyšla už loni v létě, vývojáři pro ni stále tvoří nový obsah, takže pokud jste si ji někdy v minulosti vyzkoušeli a nezaujala vás, stálo by za to se k ní ještě vrátit. Shadow Tactics: Aiko’s Choice je samostatné rozšíření výborné tahové strategie, ve kterém se podíváme do raného období Edo v Japonsku. Projdeme si příběh jedné z hlavních postav ze základní hry. Aiko chce nechat svůj starý život za sebou, ale okolnosti jí to nechtějí dovolit. Dává tedy dohromady skupinu zabijáků, aby vyřídila vše, co zbývá a mohla se v životě posunout dál. Kingdoms Of Amalur: Re-Reckoning - remasterem nezarmoutíš | Recenze Do třetice bychom vybrali Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Tento remaster zahrnuje kromě základní hry i rozšíření a soundtrack. Jde o fantasy RPG, které bylo v době vydání popisované jako singleplayerový World of Warcraft. Pokud tedy máte chuť na velkolepou sólo výpravu, mohla by to být dobrá volba. V listopadu je ale v nabídce celkem 8 her, jejichž kompletní výčet najde na oficiálních stránkách.

Steam – Warhammer: Vermintide II zdarma Tentokrát se nerozdává jen na Epicu, ale na své si přijdou i fanoušci Steamu. Potěšeni budou obzvlášť ti z vás, kteří si užívají hraní s partou kamarádů. Warhammer: Vermintide II je totiž pro takové hraní výbornou záležitostí. Vydáme se do fantasy odnože této obrovské značky a budeme se probíjet hordami jednotek Chaosu a krysích skavenů. Do akce se může zapojit až 5 hráčů najednou. Na aktivaci máte čas do pondělního večera. Způsobů boje je tady několik. Všechno se odvíjí od vašich voleb. To platí od výběru zbraně až po postupný vývoj vašeho bijce v průběhu hraní. Pokud by vám nestačila samotná základní hra, tak pro Vermintide II vyšla spousta dalšího obsahu skrz DLC. Ty sice nejsou zdarma, ale na Steamu je najdete v pěkných slevách. S novými přírůstky navíc ještě neskončili. Už za pár dní vychází Trail of Treachery, kde budeme eskortovat karavanu do vesnice, kterou postihla záhadná pohroma.

Stále probíhá: PlayStation Store – November Savings Ještě neskončil říjen a do obchodu PlayStationu už dorazily listopadové slevy. Jak už bývá zvykem, najdete v nich směsici všeho možného. Od RPG přes střílečka až po jednoduché indie hry. Ze žhavých novinek tady toho tentokrát moc nemáme. Mezi ty menší patří samurajský Trek to Yomi (370 Kč). V tomto černobílém dobrodružství se vydáme na cestu pomsty, abychom dopadli viníky zodpovědné za zničení naší vesnice. Pokud máte rádi hry o přežití, vřele doporučujeme podmořskou Subnautica: Below Zero (400 Kč). V tomto samostatném rozšíření pro základní hru se musíte starat nejen o dostatek kyslíku a vlastní bezpečí. Tentokrát je důležitá i teplota. Podíváme se do zatím neprobádaných částí vodní planety, která skrývají další tajemství. Spolu s tím je za stejnou cenu k dispozici i základní Subnautica. DualSense Edge je upravitelný ovladač pro PlayStation. Vyjde na konci ledna a cenovka je pěkně vysoká Z příběhových záležitostí byste neměli minout Lost Judgment (652 Kč). V této detektivce, která je spin-offem pro sérii Yakuza, se pokusíte vyřešit zločin, který se zprvu zdá jako dokonalý. Jagami spolu s dalšími vyšetřovali se musí vypravit do čtvrti Idžinčó, kam je zavede případ šikany na místní škole. Jen těžko by někoho napadlo, že je to všechno propletené dohromady.

Stále probíhá: Humble Payday 2 Bundle Vykrádačka Payday 2 nabízí pořádný Ultimate Score balík, se kterým dostanete více než 60 DLC doplňků. Samozřejmě nechybí ani samotná hra. Cena za to všechno je 20,90€. Vzhledem k tomu, že každé DLC běžně stojí mezi 3-7€, tak je to opravdu výborná nabídka. I když je třetí Payday už chvíli oznámené, do vydání má ještě daleko. Do té doby si tedy ještě můžete užívat vykrádání skrz starší díl. DLC vám do hry přidají nová místa, která se svojí bandou můžete vybílit. Spolu s tím získáte třeba i kosmetické doplňky pro svoji postavu a pár novinek do zbraňového arzenálu.