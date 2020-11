Hry zadarmo nebo se slevou: podzimní slevy na Steamu a Black Friday

Pokud by to pro vás bylo málo špinavé práce, můžete se podívat ještě na nástupce této hry jménem SnowRunner od stejného studia. Jak již název napovídá, kromě bahna a vody se tentokrát budete muset vypořádat i se sněhovými závějemi a ledovkou. S tím samozřejmě přicházejí nové výzvy, oblasti a také nové přírůstky do vozového parku.

I když se každým rokem říká, že velké slevové akce na Steamu už nejsou, co bývaly, tak ani tentokrát jejich servery nevydržely nápor hráčů, a ještě několik hodin po startu akce s nimi byly problémy. A my se tomu vůbec nedivíme. Takhle před Vánoci ještě v takové době, kdy se musíte zabavit většinu času doma, se bohatá herní knihovna opravdu hodí.

Ze stříleček je tady toho také přehršel. Chcete něco se zaměřením na příběh? Metro Exodus (16€) není vůbec špatná volba. A co takhle kooperace? Na tu dobře poslouží Borderlands 3 (20€). Lepší akční řežbu vám pak neposkytne nic jiného než starý dobrý DOOM (6€) . Do slev se dostal i Eternal (20€), který vyšel letos.

Před pár týdny jste si u nás mohli přečíst recenzi na akci Ghostrunner (504 Kč) . I když pro konzole není úplně nejvhodnější, na PC si ji bezpochyby užijete. O to víc, pokud máte rádi rychlou akci a kyberpunkové prostředí. Pro fanoušky Star Wars jsou tady nové vesmírné souboje ve Squadrons (600 Kč) . Nakonec to vypadá, že se dočkají dodatečné podpory od EA, i když se zprvu zdálo, že žádná DLC nejsou v plánu.

Součástí Cyber Deals je i spousta západních her. Na první pohled Diablo III (770 Kč) nevypadá, že by bylo vhodné zrovna pro konzole, ale i přes to se na Switch hraje skvěle. Z původní katastrofy, kterou Blizzard musel po vydání dlouho zachraňovat se stal docela úctyhodné pokračování značky. Od CD Projektu tady pak máme třetího Zaklínače (1 050 Kč) . Stále nechápeme, jak se jim ho na Switchi podařilo rozběhnout v takové podobě.

Samozřejmě se do akce zapojila i ostatní vydavatelství a některá do toho šlápla pořádně. Příkladem může být Bandai Namco a jeho bojovky. Dragon Ball FighterZ (270 Kč) běžně stojí 1 700 Kč, takže jak pro fanoušky samotného Dragon Ball, tak fanoušky bojovek, je tohle samozřejmost. Pokud vás srdce táhne spíše k RPG, tak z těch, kterým cena klesla nejvíce, tady máme definitivní edici Tales of Vesperia (350 Kč) .

Black Friday to sice není, ale i do obchodu Nintenda zavítaly tento týden pořádné slevy. U této společnosti bývá zvykem, že své hry drží na plné ceně, jak dlouho to jen jde, takže nějaká slevička jistě přijde vhod. Místo toho, abychom je vypisovali jednotlivě, stačí říct, že valná většina first-party titulů od Nintenda je momentálně dostupná s 33% slevou . Každý z nich vás tedy vyjde na 999 Kč a patří mezi ně například The Legend of Zelda: Link’s Awakening nebo Astral Chain.

GOG – Bethesda sale

I když toho Bethesda v posledních letech moc dobrého za sebou nemá, tak této společnosti nelze upřít, že v minulosti se jí podařilo vytvořit celou řadu skvělých her. Některé z nich se staly kultovními legendami. Na celou řadu takových titulů je momentálně na GOGu slušná akce. Hráči FPS stříleček by určitě neměli minout například Wolfensteina. Nejnovější díl je sice trochu slabší, ale takový The New Order (6€) nebo The Old Blood (6€) už jsou úplně jiná káva.

Když už jsme u Wolfensteina, můžeme zamířit ještě trochu více do minulosti. V roce 2002 vyšel Return to the Castle Wolfenstein (1,6€). Pokud překousnete starší grafiku, tak se stále jedná o velmi dobrou singleplayerovou střílečku, kterých se v dnešní době už zkrátka moc nedělá. A aby těch FPS nebylo málo, tak Ultimate Doom (1,6€) samozřejmě také nesmí chybět.

Těžko si představuji TES VI jako Xbox exkluzivitu, říká Todd Howard

Teď už ale k jinému žánru. Bethesda je známá také díky výborným RPG hrám. Ze série The Elder Scrolls, na jejíž nový díl si ještě pár let budeme muset počkat, tady máme Morrowind (4,5€) a Oblivion (6€). Oba tituly jsou v GOTY edici, takže je dostanete kompletně s veškerým obsahem. Na dnešní poměry už sice nevypadají nejlépe, ale stále v sobě ukrývají zábavu na desítky, ne-li stovky hodin.

Z novějších kousků můžeme zase doporučit výrazně zlevněnou Dishonored Complete Collection (17,5€). Za tuto cenu dostanete oba díly této stealthové série včetně všech DLC. V baličku je navíc zahrnut i samostatný datadisk Death of the Outsider, kde se dozvídáte více o tajemné postavě Cizince, který hlavním postavám propůjčuje nadpřirozené schopnosti.