Hry zadarmo, nebo se slevou: Podzimní výprodej a taktické RPG Spelldrifter zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – Autumn Sale Na počasí to zatím není znát, ale už se nám pomalu blíží podzim. Zásobu her, kterou využijete při sychravém počasí, si můžete rozšířit s aktuální akcí na GOGu. Za polovic je tady třeba Cyberpunk 2077 (32,12$), do kterého za pár týdnů přibyde velký patch 2.0, který do základní hry přináší novinky a předělává či vylepšuje některé z herních mechanik. GOG začínal se starými klasikami a celá řada jich nechybí ani v podzimní akci. I po více než dvou dekádách byste marně hledali hru, která by překonala Heroes of Might & Magic 3 (2,5$). Hru dostanete v kompletní edici společně se dvěma datadisky. Rozhodně doporučujeme zabrousit i do tvorby fanoušků. Skvělých modifikací pro tuto legendu existuje požehnaně. Česká plošinovka s vyšívanou grafikou má nový trailer. Scarlet Deer Inn vyjde i na Switch a Xbox Za pár korun je k dispozici i česká metroidvania Feudal Alloy (1,6$), kterou vytvořilo studio Attu Games. V roli robota s rybkou v hlavě se pouštíte do pronásledování banditů, abyste si vzali zpět to, co ukradli z vaší vesnice. Oproti ostatním hrám tohoto žánru se jedná o jednodušší a kratší záležitost, takže je vhodná pro ty z vás, kteří by do něj chtěli proniknout, ale nechtějí se rovnou pouštět do dobrodružství dlouhých několik desítek hodin.

PlayStation Store – PlayStation Indies Na hry od nezávislých tvůrců nedáme dopustit. Za poslední roky se vždycky objevilo několik takových, které uchvátili komunitu hráčů a vyrovnaly se, ne-li překonaly tvorbu AAA studií. Takové projekty si můžete pořídit ve výprodeji v obchodě PlayStationu. A začneme rovnou jedním českým kouskem. Creaks (132 Kč) je jedním z posledních výtvorů studia Amanita Design. Jde o logickou plošinovku, ve které se s hlavním hrdinou vydáte na průzkum podzemí, které se nachází přímo pod vaším pokojem. Studio Sabotage má za sebou úspěšné vydání RPG Sea of Stars. Ve slevě ale najdete jejich předchozí výtvor. The Messenger (119 Kč) je 2D plošinovka, která vypráví příběh o mladém nindžovi. Jeho vesnici zničila horda démonů. Aby zachránil svůj klan, musí před nepřáteli ochránit tajné svitky. Děj se ale rozvětví výrazně víc a dojde třeba i na cestování časem. Únikovky nejsou trendy jen v realitě. Mezi ty povedené patří Escape Academy (309 Kč). Tahle škola vás nemá naučit číst, psát ani počítat. Místo toho se po jejím absolvování stanete mistrem úniku. Čekají vás hádanky se stupňující se obtížností a někdy při jejich řešení jde i o život. Pokud by na vás hlavolamy byly moc složité, můžete si povolat kamaráda do kooperace. Creaks: co se skrývá v podzemí? | Recenze Filmy s Terencem Hillem a Budem Spencerem jsou nestárnoucí klasiky. Za oba tyto legendární herce si můžete zahrát v beat’em up mlátičce Slaps & Beans (95 Kč). Jak to u této dvojice bývá zvykem, facky létají každou chvíli. Navíc se do hraní můžete pustit i v kooperaci.

Humble Choice – Tiny Tina’s Wonderlands, The Forgotten City a další Zářijová nabídka v předplatném Humble Choice není nejnabitější, ale několik lákavých kousků se mezi klasickou osmicí her najde. Největší tahákem je tentokrát ujetá FPS akce Tiny Tina’s Wonderlands. Tento spinoff série Borderlands k šíleným kombinacím zbraní přidává navíc magii, což přidává střetům s nepřáteli nový rozměr. The Forgotten City je docela nevýrazný titul, který by vám ale neměl uniknout, pokud máte rádi dobře zpracované příběhy. Na pohled působí docela jako hry ze série The Elder Scrolls. Místo toho se ale soustředí na děj o cestování časem, rozhodování a hromady dialogů s postavami. Vrátíme se 2000let do minulosti, abychom si prožili poslední dny největší slávy Říma. Deceive Inc. staví na velmi jednoduchém konceptu, který využívala třeba i série Assassin’s Creed ve svých multiplayerových pokusech. Hráči se stávají špiony s unikátními schopnostmi. Mezi ně patří i možnost přestrojení. Zatímco plníte různé cíle, musíte splývat s davem a nedat ostatním hráčům možnost, aby vás odhalili. Je zkrátka na místě, abyste se chovali jako NPC, což podle aktuálních trendů zvládá spousta lidí. Recenze hry Tiny Tina's Wonderlands. Klasika na steroidech Zbytek nabídky už tvoří hlavně menší tituly. Aces & Adventures je povedená karetní strategie, Patch Quest velmi oceňovaná indie záležitost a Foretales je pak pohádková karetní příběhovka. Who Pressed Mute on Uncle Marcus? využívá záběry s reálnými herci, skrz které vypráví příběh o úkladné vraždě. Úplně na závěr je tady jednoduchá strategie Autonauts vs Piratebots.

Epic Store – Spelldrifter zdarma Epic si velké pecky pro své rozdávačky pravděpodobně schovává až na vánoční sezónu. Zatím si musíme vystačit s menšími tituly, jako je právě Spelldrifter, kterého si můžete zdarma aktivovat tenhle týden. Je to taktické RPG s tahovými souboji, do kterého tvůrci zakomponovali i skládání balíčku karet. S partou hrdinů se vydáváte na výpravu, jejíž cílem je najít vstup do záhadného labyrintu. Přece ale nezůstanete stát ve dveřích. Každý z členů party má jiné příběhové pozadí, které neovlivňuje vývoj děje, ale místo toho se od něj odvíjí, jaké karty můžete ve svém balíčku mít.

Xbox Store – Bundle Sale Často se snažíme mezi slevami hledat nejen velká jména, ale i nabídky, které jsou v poměru cena/výkon bezkonkurenční. Většinou se jedná o balíčky zahrnující několik her najednou. Právě taková balení najdete na Xboxu ve výprodeji. Najdete tady třeba kompletní první sezónu příběhů The Dark Pictures Anthology (1 299 Kč). Čtveřice hororů vás zabaví na několik večerů a součástí každého z nich je i možnost hraní ve více lidech, ať už online nebo lokálně. Obzvlášť díly House of Ashes a Devil in Me stojí za to. Pokud jsou vám více po chuti logické plošinovky, Trine: Ultimate Collection (320 Kč) je ta správná volba. Kolekce obsahuje čtyři díly této pohádkové série. Ten pátý je přeci jen příliš nový na to, aby byl součástí takové akce. I bez něj ale příběhy trojice hrdinů stojí za to. Přemýšlení nad hádankami zpříjemní líbivá grafika i líbezný soundtrack. I v tomhle případě nechybí možnost hraní v kooperaci. Trine 5: A Clockwork Conspiracy vyjde v létě. Studio Frozenbyte oznamuje pokračování své pohádkové plošinovky S různými balíčky přispěl i Ubisoft. Jestli chcete ušetřit opravdu hodně, tak je tady pro vás Assassin’s Creed Mythology pack (999 Kč). V běžném stavu byste za nej museli zaplatit bez koruny pět tisíc. Jeho součástí jsou zatím poslední tři díly série, tedy Valhalla, Odyssey a Origins. Můžete tak procestovat Egypt, Řecko i Anglii z pohodlí domova.

Nintendo eShop – Games on Sale I na Switchi se tento týden slušně urodilo, ale většina slev je dostupná pouze do pondělí, takže s nákupy určitě neváhejte. To platí třeba pro Assassin’s Creed: The Rebel Collection (405 Kč), která obsahuje díly Black Flag a Rogue. Pokud se spokojíte s horší grafikou, tak i na této konzole lze tyto výborné akční adventury bez problému projít. Díky netflixové adaptaci spousta fanoušků naskočila na sérii One Piece, která patří mezi největší japonské anime a manga série. Pirátská posádka Slamáků se dostala několikrát i do her. Na Switchi najdete třeba One Piece: Pirate Warriors 4 (227 Kč), které používá klasický koncept série Warriors, která kombinuje akční mlátičku se strategií. Vedle toho stojí za zmínku také One Piece: Unlimited World Red Deluxe Edition (240 Kč), což je RPG více zaměřené na příběh. Phonopolis je novinka od studia Amanita Design. Vezme nás do dystopického světa vytvořeného z papíru V akci je i několik her od českého studia Amanita Design. My tentokrát doporučíme Happy Game (141 Kč), která zatím levnější nikdy dřív nebyla. Po řadě kouzelných příběhů si tvůrci řekli, že zkusí něco trochu jiného. Sice zůstávají věrní žánru adventur, ale místo pohádky si prožijeme hororovou noční můru malého chlapce. Zážitek je to poměrně krátký, ale určitě za to stojí.