Hry zadarmo, nebo se slevou: Podzimní výprodej na Steamu a Star Wars: Squadrons zdarma

Pokud máte rádi ukecané adventury, tak v Disco Elysium (10$) si přijdete na své. V roli detektiva, který kvůli náročné noci zapomněl, co vlastně vyšetřuje a nezná ani vlastní jméno, se pokusíte vyřešit případ oběšence. To všechno v pochmurném cynickém světě, kde nemůžete věřit nikomu. Hrají tady roli také RPG prvky, díky kterým se můžete dostat k novým možnostem v konverzacích či alternativním cestám postupu.

I když si některé obchody jedou podle svého, tak Black Friday má být právě tento pátek a podle toho vypadá i nabídka v digitálních distribucích her. Na GOGu se rozjela akce zahrnující přes 4000 položek. Ještě před slevami tady ale máme dárek zdarma. Můžete si aktivovat příběhovou plošinovku Narita Boy. Na rozdíl od samotné akce ale tato nabídka platí jen do dnešního odpoledne .

Z těch nejnovějších her, které se objevily ve výprodeji, tady máme fotbálek FIFA 23 (42€) . Je to vůbec poslední ročník, který vychází pod záštitou společnosti EA. Organizace FIFA přišla s absurdními požadavky, aby EA mohlo využívat licenci, a tak se rozhodlo jít od příštího roku svojí vlastní cestou.

Když už jsme u Valve, určitě sáhněte po jejich The Orange Boxu (2€) , pokud ve vaší knihovně chybí druhý Half-Life. S tímto balením ho dostanete rovnou i s oběma epizodami a prvním Portalem. I když mají obě hry už svoje roky, tak i dnes rozhodně mají co nabídnout.

Máme tady něco i pro hráče s virtuální realitou. Pokud bychom měli vybrat jednu hru, která ukazuje, že VR má smysl, je to určitě Half-Life: Alyx (23,6€) . Je to zatím poslední přírůstek do této kultovní série. Není to ale přímo pokračování. Příběh vypráví o událostech mezi prvním a druhým dílem.

Pokud zamíříme mezi větší slevy, rozhodně byste neměli minout Bioshock: The Collection (256 Kč) . I po letech celá série patří mezi ty nejlepší akce z pohledu první osoby. Příběhem jsou unikátní všechny 3 díly. Ať už se vydáte do podvodního Rapture či nebeské Columbie, rozhodně toho nebudete litovat.

Ani obchod Xboxu není tento týden výjimkou. Jeho akce zahrnuje hromadu titulů i DLC obsahu. Není to tak dávno, co na tuto platformu dorazila FPS akce Deathloop (610 Kč) od Arkane Studios, kteří se podepsali pod výbornou sérií Dishonored. Tentokrát jste chyceni v časové smyčce. Aby se vám podařilo vyváznout, musíte zabít několik důležitých postav, které jsou s vámi na ostrově. Nejste ale jediným zabijákem. Do hry se může připojit další hráč, jehož úkolem je vaši misi překazit.

Stále probíhá: PlayStation Store – Black Friday

Ani obchodu PlayStationu se nevyhnul Black Friday. Ještě, než přejdeme k samotným hrám, tady máme hlavně akci na předplatné PlayStationu Plus, což u běžných slev nebývá zvykem. Za roční předplatné zaplatíte o 25 % méně a platí to pro všechny varianty PS Plus. Základní na 12 měsíců vychází na 1 170 Kč. S Extra pak cena naroste na 1 950 Kč a nejdražší Premium stojí 2 340 Kč.

Ohledně her tady máme bohatý výběr, ať už je řeč o velkých titulech, indie hrách či exkluzivitách. The Last of Us Part II (262 Kč) má i přes svoji kontroverzi nepopiratelné kvality. Pokračování příběhu v postapokalyptickém světě navíc vypadá parádně a stejně tak se i skvěle hraje. Když je řeč o výborně vypadajících hrách, stále nezapomínáme na to, jak dobře vypadá Lost Heaven v Mafia: Definitive Edition (350 Kč).

Pokud hledáte hru vhodnou pro kooperaci, máme tady pro vás výhodný balíček. Hazelight Bundle (528 Kč) obsahuje hry A Way Out a It Takes Two, které si jinak než v kooperaci ani nezahrajete. V první z nich se pokusíte utéct z vězení a následně se ukrýt před zákonem. It Takes Two vypráví o rodičích dívky, kteří se dostali do pohádkového světa, kde musí vyřešit své trable.

Kromě her jsou mezi slevami i různé DLC doplňky. To se týká třeba Sims 4, The Elder Scrolls Online nebo Black Desert. Doporučujeme si tedy projít Black Friday na PlayStationu na vlastní pěst, protože je dost pravděpodobné, že budou zlevněné doplňky i pro vaše oblíbence.