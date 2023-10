Hry zadarmo, nebo se slevou. Podzimní výprodeje a kuchařská šílenost Godlike Burger zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – Sci-fi Sale Her zasazených do vesmíru či do vzdálené budoucnosti vyšlo v posledních letech požehnaně. Spoustu výborných zástupců těchto žánrů najdete ve výprodeji na GOGu. Hned jako první nám od oka padl Control: Utlimate Edition (10,67$). Studio Remedy v něm potvrzuje, že příběhové akce zkrátka umí. Navíc v jednom z rozšíření je řeč o Alanu Wakeovi. Informace, které v něm nasbíráte, se určitě budou hodit až koncem října vyjde druhý díl Alanova příběhu. Za pár kaček můžete mít i jednu českou legendu. Original War (0,95$) určitě není cizí žádnému fanouškovi strategií. Přetahování Ameriky a Ruska o kontrolu nad nově objeveným minerálem má stále šťávu. Navíc ani v této verzi nechybí česká lokalizace, což znamená, že si hru můžete projít i s původním dabingem. Jestli zrovna máte chuť na čistokrevnou akci, podívejte se na Ion Fury (8,96$). Dost možná vám na první pohled připomene legendárního Duke Nukema a není to náhoda. Za touto střílečkou stojí stejné studio a k jejímu vývoji použili i stejný engine, jen v tomhle případě značně vylepšený. To znamená, že i přes retro grafiku se hraje jako moderní střílečka. Navíc se pro ni chystá rozšíření s podtitulem Aftershock. Ion Fury: retro vzpoura kybernetického šílence | Recenze Hlad po kyberpunku v nedávné době uspokojilo rozšíření pro Cyberpunk 2077. Pokud ale ještě nemáte dost, Ghostrunner (9,6$) pro vás bude velmi příjemnou jednohubkou. Dalo by se říct, že je to o něco ostřejší Mirror’s Edge. Robotický zabiják v hlavní roli zvládá parkour levou zadní, ale stačí ho jednou trefit a jde k zemi. Proto musíte uhýbat každé kulce a precizním švihnutím katanou vyřídit každého, kdo vám stojí v cestě.

PlayStation Store - Zlevněný Elden Ring Tento týden nás na PlayStationu nečekala žádná velká akce. Samostatnou sekci si ale pro sebe uzmul Elden Ring, oceňovaná hra z minulého roku, která jen těžko ve svém žánru hledá konkurenci. Není ve slevě poprvé, ale cena klesla níž než kdy dřív. To platí alespoň pro PlayStation. Za cenu 1 220 Kč dostanete rovnou verze pro PS4 i PS5. V roli Poskvrněného se vracíme do Mezizemí, odkud byl náš lid před dlouhou dobou vykázán. Nastolený řád se kvůli sporům mezi polobohy a zmizením královny doslova rozpadl na kousky. Čeká nás tedy velká výzva. K cestě na post elden lorda stojí nejeden tuhý nepřítel. Elden Ring ale nabízí spoustu různých možností, které můžete využít, abyste překonali jakoukoliv výzvu.

Humble Choice – The Quarry, Metal: Hellsinger a další Dušičky a halloween jsou za dveřmi a na toto období plné hororů a strašidel se bude hodit každý temný příběh. S tím vám pomůže říjnová nabídka předplatného Humble Choice, kde je hlavním tahákem The Quarry od studia, které stojí i za antologií The Dark Pictures nebo příběhovkou Until Dawn. Společně s partou mladých lidí se vydáte na tábor jakožto instruktoři, ale závěr nebude probíhat zrovna podle vašich představ. Ze zmíněné antologie tady máme House of Ashes, příběh vojenské jednotky, která se při hledání nukleárních zbraní dostane do útrob starobylého chrámu ukrývajícího nevysvětlitelné záhady. V této sérii je to rozhodně jeden z těch lepších dílů. Navíc ani není potřeba, abyste znali ostatní příběhy ze série. Každý totiž funguje samostatně. Metal: Hellsinger má od předchozích her dost daleko. Tohle je FPS střílečka, která ke klasické formuli přidává trochu z rytmického žánru. Musíte ustřelovat hlavy démonům do rytmu metalové hudby, která je řízná, jak se patří. Tato trojice her jsou největší jména této nabídky. Zbytek tvoří menší tituly Rebel inc. Extinction, Spirit of the Island, Lords and Villeins, A Juggler’s Tale a Mr. Pepper.

Epic Store – Godlike Burger zdarma Minulý týden byla nabídka slušná, tentokrát se v rozdávačce na Epic Store budeme muset spokojit s menší hrou Godlike Burger, ve které se staneme provozovatelem té nejšílenější restaurace v celé galaxii. Zákazníci si vaše kuchařské umění moc užívat nebudou, protože oni sami se stanou masem, které pak použijete ve svých burgerech. Nejprve je ale potřeba zákazníka uzemnit, což můžete udělat řadou různých způsobů.

Ubisoft Connect – Autumn Sale Velkou událostí pro Ubisoft je momentálně vydání nového Assassin’s Creed, ale rozhodně byste neměli přehlédnout podzimní výprodej, ve kterém najdete i jiné značky tohoto vydavatelství. Třeba takové Riders Republic (10€), do kterého stále přibývá nový obsah. Chystá se pro něj i skejtování, které se přidá k dalším adrenalinovým sportům. Far Cry 5 (13,5€) sice není nejnovější díl série, ale rozhodně patří mezi ty nejlepší. Fanatický kult z amerického venkova si pro vás připravil nezapomenutelný zážitek, který si můžete projít i v kooperaci s dalším hráčem. Po boku můžete také mít svého zvířecího parťáka, ale pro jistotu mějte vždy pořádný arzenál zbraní. Nikdy nevíte, který vidlák na vás vytáhne brokovnici. Ubisoft připravuje Tom Clancy's The Division 3. K sérii se vrací kreativní ředitel předchozích dílů Stále to nevypadá, že by Ubisoft měl končit s podporou The Division 2. Pokud byste se do této looter-shooter multiplayerovky chtěli také zapojit, nejvýhodnější cestou je momentálně Warlords of New York Ultimate Edition (24€). Spolu se hrou rovnou máte i velké rozšíření a pár bonusů k tomu.

Xbox Store – Action Adventure Sale Žánr akčních adventur zabírá celou řadu rozmanitých her, které k sobě na první pohled mají kolikrát opravdu daleko. Tuhle různorodou směsici najdete v obchodě Xboxu ve slevách. Je tady i vcelku čerstvá novinka Remnant 2 (1 143 Kč). Dalo by se říct, že je to Dark Souls ve sci-fi prostředí se střelnými zbraněmi. Spoustu věcí ale řeší vlastním stylem, a navíc podporuje i kooperaci až pro 3 hráče. Dočkáme se někdy dovyprávění příběhu o čtyřech jezdcích apokalypsy? To těžko říct. Pokud ho ale neznáte, rozhodně byste se měli podívat na Darksiders 2 (150 Kč). Obzvlášť pokud máte rádi série Devil May Cry nebo Bayonetta. V hlavní roli je samotný Smrt, který se snaží očistit jméno svého bratra Války. Příběhy Sherlocka Holmese i v dnešní době patří mezi oblíbené detektivky. Studio Frogwares letos předělalo jeden ze svých předchozích výtvorů do modernější podoby. Řeč je o Sherlock Holmes: The Awakened (690 Kč). Na tenhle případ možná ani perfektní umění dedukce nebude stačit. Zamotá se do něj totiž i nadpřirozeno, které se inspiruje v tvorbě H. P. Lovecrafta. Pokračování Immortals: Fenyx Rising mělo být zrušeno. Ubisoft se soustředí na významnější značky I Ubisoft přispěl do výprodeje docela velkým dílem. Místo několik dílů Far Cry vám ale spíš doporučíme Immortals: Fenyx Rising (270 Kč), které vám představí řeckou mytologii v odlehčeném stylu. Jasně se inspiruje posledními díly Zeldy, což rozhodně není na škodu, a nejen díky tomu si vysloužilo kladná hodnocení.

Nintendo eShop – Indie Gems Sale Mario a Zelda jde stranou. Na Switchi tentokrát prostor patří hrám od menších vývojářských týmů. Z těch, které jste možná minuli, stojí za vyzdvihnutí třeba Rogue Legacy 2 (406 Kč). Stejně jako v prvním díle se jedná o rogue-lite 2D akci, ve které s každým neúspěšným průchodem přebere hlavní roli váš dědic. Každý z nich má ale unikátní, často negativní vlastnosti. Strach z kuřat z jedničky je jen začátek. V žánru rogue-lite je pomyslný král ale někde jinde. Hades (313 Kč) od studia Supergiant Games je skvělá 3D arénovka, která i v tomto žánru zvládá vyprávět spletitý příběh nezvykle dobře. Hrajete za Zagrea, syna samotného Háda, který se snaží probít z Tartaru až na povrch, aby se dozvěděl pravdu o své matce. Na chvíle oddechu doporučujeme roztomilou pixelartovou záležitost Unpacking (299 Kč). Celá hra spočívá v tom, že vybalujete věci z krabic a ukládáte je na místa v bytech, kam by se podle vás hodily. Skrz předměty jsou vyprávěny různé osobní příběhy. Pokud budete byt vybavovat smysluplně, můžete objevit i dodatečné detaily. Hades: únik z hlubin podsvětí k božstvům Olympu | Recenze Je málokterý příběh dokáže hráče dojmout tak jako ten v To The Moon (180 Kč). Nenechte se odradit jednoduchou stylizací a hratelností. Tady je zkrátka tím nejdůležitějším příběh o dvojici doktorů, kteří se lidem snaží splnit sny alespoň pomocí manipulace se vzpomínkami, když se jim to v jejich životě nepodařilo a moc času nazbyt už nemají.

Stále probíhá: PlayStation Store – Extended Play Speciální edice, předobjednávkové bonusy, DLC, expanze, rozšíření, kosmetické doplňky... Tohle všechno už je několik let běžná záležitost i v případě AAA her. V rámci výprodeje Extended Play na PlayStationu si můžete právě tento typ obsahu pořídit za nižší ceny. Poprvé je zlevněné i rozšíření Burning Shores (356 Kč) pro Horizon: Forbidden West. Množstvím rozšíření je nechvalně známá série The Sims. Ke čtvrtému dílu je jich zlevněných hned několik. Ve výběru najdete třeba High School Years (650 Kč), Cottage Living (500 Kč), City Living (500 Kč) nebo Cats and Dogs (525 Kč). Alespoň, že teď už je základní hra zdarma. Pokud ale budete chtít mít obsah kompletní, vyjde vás to stále pěkně draho. Wo Long: Fallen Dynasty je už v základu povedené RPG. Se season passem (480 Kč) si můžete dobu hraní ještě o pár hodin prodloužit. Veškerý obsah, který v jeho rámci má vyjít, teprve spatří světlo světa. Zatím jsme se v červnu dočkali DLC Battle of Zhongyuan, v září přibylo DLC Conqueror of Jiangdong a v prosinci trojici zakončí Upheaval in Jingxiang. Kingdom Come si konečně můžeme zahrát v češtině. Zeptali jsme se tvůrců, jak probíhala příprava dabingu Příběh českého RPG Kingdom Come: Deliverance můžete mít s Royal Edicí (210 Kč). Vedle Jindrova dobrodružství se můžete rovnou pustit i do stavění Přibyslavic, turnajového klání a nechybí ani kapitola, kde si sami zahrajete za Terezu. Jen škoda, že se do konzolových verzí nedostal český dabing.