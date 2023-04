Hry zadarmo nebo se slevou: pokračování jarních akcí a středověká rubačka Mordhau zdarma

PlayStation Store – Spring Sale

Letní slevy na PlayStationu jsme tady sice měli už minule, ale do výčtu zlevněných her přibyly nové kousky, takže není od věci se na tuto akci podívat ještě jednou. Velmi slušnou slevu má třeba The Last of Us Part II (262 Kč), které i přes svůj kontroverzně přijatý příběh nabízí velmi kvalitní zážitek a po úspěchu seriálové adaptace určitě u nových hráčů vzbudí zájem.

Pro hraní ve dvojici jen málokdy najdete lepší příběhovku, než je A Way Out (126 Kč). Dvojice vězňů společnými silami utíká na svobodu. Jejich cesta tím ale ani zdaleka nekončí. I přes svoje neshody se musí pokusit o to, aby se k nim nedostala ruka zákona. Tato hra je unikátní tím, že ji můžete hrát pouze v kooperaci a v jednu chvíli na obrazovce vidíte průběh obou hráčů dohromady.

Štěstí se usmálo i na fanoušky multiplayerovky Dead by Daylight (400 Kč). Kromě základní hry jsou zlevněné také doplňky, se kterými získáte přístup k novým úrovním a vrahům. Mezi ně patří třeba Ghost Face nebo Mr. X ze série Resident Evil.

Z pár let starších kousků můžeme doporučit Watch Dogs 2 (337 Kč), což je jedna z mála povedených moderních městských akcí. Oproti prvnímu dílu jeho atmosféra sice není tak temná a ponurá, ale pokud odhlédneme od nádechu, tak se role hackera hraje v kulisách San Francisca parádně.