Hry zadarmo, nebo se slevou: polské akce a samurajská strategie Shadow Tactics zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – Made in Poland Sale U našich polských sousedů vznikla spousta velkých i malých her. V aktuální akci na GOGu najdeme spíše středně velké tituly. Můžete se pustit třeba do jednoho z posledních dílů ze série Sniper: Ghost Warrior. Contracts (7,35$) jsou oproti svým předchůdcům, kteří se snažili odstřelování zakomponovat do otevřeného světa, spíše komornější záležitostí a vracejí se ke klasickému rozdělení na mise. Pokud vám není cizí svět World of Darkness, tak jistě víte, že kromě upírů z Vampire The Masquerade v něm mají zastoupení i vlkodlaci. Ti se před pár lety dočkali adaptace Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest (3,7$). Nepatří sice mezi nejkvalitnější akce z pohledu třetí osoby, ale má svoje kouzlo. Víc, než průměrnou mlátičku byste od něj ale očekávat neměli. Pokud netrpělivě vyhlížíte pokračování Stalkera, můžete do nebezpečné zóny zatím zamířit v survival hororu Chernobylite (17,6$). V něm se v roli fyzika a bývalého zaměstnance černobylské elektrárny Igora vydáte na své staré pracoviště, abyste prověřili záhadné zmizení jeho snoubenky. Zdrojů je málo a lidem, na které během své cesty narazíte, se nedá věřit. Je tedy na vás, jak se s každou situací popasujete. Chernobylite: dobrodružství s plutoniem | Recenze Z novějších přírůstků tady máme skákačku Kao the Kangaroo (20,6$). Příběhy tohoto klokana si můžete pamatovat ze zlatého věku 3D plošinovek, kdy se spolu s dalšími sériemi snažil dosáhnout podobného úspěchu jako Crash Bandicoot. Po dlouhé době se letos vrátil v příjemném pokračování.

Humble 11 bit studios Bundle Polské 11 bit studios má za sebou celou řadu úspěchů. Daří se mu s hrami, co samo vyvíjelo a stejně dobře se mu to jde v roli vydavatele. Většinu těch nejznámějších her z jeho repertoáru nyní můžete mít doslova za pár stovek v rámci nového balíku na Humble Bundle. Startujeme s cenovkou 1€, za kterou dostanete kolekci pěti her z tower defense série Anomaly spolu se strategií Spacecom. Druhá část balíčku za cenu 13,13€ přidává další 3 hry, z nichž určitě znáte This War of Mine. Simulátor přežívání v průběhu války dostanete v kompletní edici. Dostanete na starosti skupinku přeživším a musíte se o ni postarat ve všech směrech. Vedle toho je tady pixelartové dobrodružství Beat Cop, ve kterém vyšetříte křivé obvinění z vraždy. A jako poslední vám do knihovny přibyde jednoduchá akce Tower 57. V The Alters od tvůrců This War of Mine pomůžete sami sobě po ztroskotání na neznámé planetě Za nákup kompletního balíku zaplatíte 15€ a zahrnuje celkem 9 titulů. Kromě výše jmenovaných na vás navíc čeká strategie Frostpunk, rogue-lite Moonlighter a další rogue-lite Children of Morta. Všechny tři hry jsou v kompletních edicích, takže kromě základu dostanete spoustu obsahu navíc. Na úplný závěr si pak můžete dát drama South of the Circle, ve kterém si prožijeme příběh z Antarktidy.

Epic Store – Shadow Tactics: Blades of the Shogun a Alba zdarma Další týden a další dvojice her, které Epic Store rozdává zdarma. Na první pohled je tím hlavním lákadlem tahová strategie Shadow Tactics: Blades of the Shogun, ve které se chopíme skupiny vražedných bojovníků. Nepřátel, kteří jsou většinou v přesile, se budeme muset zbavit použitím lstí, pastí a správné taktiky. Stejně jako v případě Rising Storm z minulého týdne bylo i Shadow Tactics v jedné z minulých rozdávaček, takže pokud hry zdarma sbíráte na Epicu pravidelně, už ho možná máte v knihovně. Vedle toho je zdarma i menší příběhovka od studia, které proslavila výborná logická hra Monument Valley. Alba: A Wildlife Adventure vypráví o dívce, která se rozhodla, že navštíví své prarodiče. Vydává se tedy na jeden z ostrovů Středozemního moře a užívá si průzkum divočiny. Jakmile ale vidí zraněné zvíře, nemůže to nechat jen tak.

Xbox Store – Bandai Namco Publisher Sale Dávno neplatí, že pod vydavatelství Bandai Namco spadají jen hry od asijských tvůrců. Své místo si tady ale stále najdou. Jejich směsici známých her si můžete tento týden pořídit ve slevách v obchodě Xboxu a můžeme začít třeba u výborné bojovky Tekken 7. Definitivní edice (450 Kč), kterou tady máme, rovnou obsahuje čtveřici season passů a 19 DLC doplňků, se kterými se vám výrazně rozroste počet bojovníků a možnosti jejich úprav. Od brutálních soubojů přejdeme k trochu pomalejší zábavě. Série Little Nightmares dokázala, že plošinovka v kombinaci s hororem může výborně fungovat. V prvním díle (187 Kč) se spolu se Six budete proplétat příbytky znetvořených obyvatel zdejších obydlí. S Little Nightmares 2 (257 Kč) ji v hlavní roli vystřídá chlapec Momo, který se snad už dopátrá pravdy o záhadném majáku. Pokud máte chuť na tradiční skákačku, můžete dát šanci Klonoa Phantasy Reverie Series (780 Kč), která nedávno vyšla. Klonou si můžete pamatovat také z doby zlatého věku skákaček podobně jako klokana Kao, o kterém byla řeč na jednom z předchozích listů. V tomto případě jde o předělávku kombinující první dva díly série. Krásy a hnusy světa Little Nightmares II ukazují sílu umělecké tvorby Kromě klasických bojovek spadá pod Namco Bandai i tvorba studia CyberConnect2, které se proslavilo hlavně díky svým adaptacím Naruta. Z této série je nejvýhodnější Naruto SUN Storm Trilogy (275 Kč), ve které si prožijete příběh slavného nindži od jeho začátků. Na úspěch tohoto stylu bojových her pak navázala i Boku no Hero Academia s vlastní adaptací My Hero One’s Justice (190 Kč).

Humble Choice – Hell Let Loose, Shadow Tactics: Aiko’s Choice a další Máme tady předposlední nadílku tohoto roku v rámci předplatného na webu Humble Bundle. Odpálíme to s pořádnou válečnou akcí. V Hell Let Loose si můžete prožít ty nejikoničtější bitvy západní fronty druhé světové války. Mezi ně spadá třeba bitva o Carentan nebo vylodění v Normandii. Souboje probíhají s 50 hráči na každé straně válečného konfliktu. Ještě před vstupem do boje si můžete vybrat ze 14 různých herních tříd, které se liší svým vybavením. I když hra vyšla už loni v létě, vývojáři pro ni stále tvoří nový obsah, takže pokud jste si ji někdy v minulosti vyzkoušeli a nezaujala vás, stálo by za to se k ní ještě vrátit. Shadow Tactics: Aiko’s Choice je samostatné rozšíření výborné tahové strategie, ve kterém se podíváme do raného období Edo v Japonsku. Projdeme si příběh jedné z hlavních postav ze základní hry. Aiko chce nechat svůj starý život za sebou, ale okolnosti jí to nechtějí dovolit. Dává tedy dohromady skupinu zabijáků, aby vyřídila vše, co zbývá a mohla se v životě posunout dál. Kingdoms Of Amalur: Re-Reckoning - remasterem nezarmoutíš | Recenze Do třetice bychom vybrali Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Tento remaster zahrnuje kromě základní hry i rozšíření a soundtrack. Jde o fantasy RPG, které bylo v době vydání popisované jako singleplayerový World of Warcraft. Pokud tedy máte chuť na velkolepou sólo výpravu, mohla by to být dobrá volba. V listopadu je ale v nabídce celkem 8 her, jejichž kompletní výčet najde na oficiálních stránkách.