Hry zadarmo, nebo se slevou: Poslední šance na nákup Avengers a logický The Forest Quartet zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – Indie Festival Slova o tom, jak je nezávislá produkce skvělá, si tentokrát nechám od cesty. Pojďme se rovonu podívat na to, co si pro nás GOG přichystal v rámci nového festivalu. Na vrcholu zájmu se v tuto chvíli nachází příběhovka Firewatch (5,35$), ve které se stáváte hlídačem v přírodním parku. Jednoho dne ale vaše obchůzka nebude tak klidná, jak jste zvyklí, a tak začíná napínavé dobrodružství. Vedle hlídače se můžete stát i majitelem nemocnice v Two Point Hospital (8,03$). Tenhle tycoon staví na legendární Theme Hospital, takže ani tady se nebere léčení pacientů úplně vážně. Na vyléčení všech ulítlých nemocí je potřeba různorodé vybavení, dostatek prostoru, a hlavně schopný personál. To všechno máte sami pod palcem. Možnosti a množství nemocí si navíc můžete značně rozšířit skrz DLC, které v obchodě momentálně najdete za poloviční ceny. Sleva to není až tak velká, ale tahové RPG Wartales (30$) za to určitě stojí. V roli vůdce skupiny žoldáků musíte přežívat ve světě, kde se jen těžko shání zákazníci. Občas tak nezbývá než se snížit k pomoci hospodářům s jejich prací nebo se naopak můžete vydat na průzkum nebezpečných oblastí, které jsou sice zamořené smrtelnou nákazou, ale zato se v nich skrývají cennosti. Nebuchadnezzar: vybudovat Babylón je pořádná dřina | Recenze Nezapomnělo se ani na českou tvorbu. Nebuchadnezzar (10,7$) se inspiruje klasickými budovatelskými strategiemi jako je Pharaoh nebo Caesar. Tentokrát se budeme snažit vybudovat starověkou Mezopotámii. Vedle volného stavění si můžete projít i kampaň, která vás provede základy hratelností a můžete se stát svědky dobytí Babylonu Peršany. Zdarma tentokrát sice žádnou hru na GOGu nenajdete, ale můžete si zdarma aktivovat balíček drobností k vydání Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. V něm najdete různé tapety, graffiti nebo art ze steelbooku.

Poslední šance pořídit si Marvel’s Avengers Herní Avengers ani zdaleka nedosáhli potenciálu, který tento projekt měl. Důkazem toho je, že po třech letech od vydání zmizí z obchodů. Faktorů, proč Avengers neuspěli, je vícero, ale pokud byste je přeci jen chtěli mít ve své knihovně, tak máte možnost si je pořídit ani ne za pár stovek. Akce probíhá na Steamu i v obchodech PlayStationu a Xboxu. I když se hra přestane prodávat, neznamená to, že rovnou přestane fungovat pro majitele. I nadále budete moci hrát singleplayerové a kooperační mise v té podobě, jak momentálně fungují. Už ale nepřibyde žádný nový obsah a zákaznická podpora bude, stejně jako prodej, ukončena k poslednímu zářijovému dni.

PlayStation Store – Tokyo Game Show Sale V Japonsku právě dnes startuje velký herní veletrh Tokyo Game Show a jak už bývá zvykem, jeho součástí jsou i výprodeje. Na PlayStationu si tak můžete se slevou pořídit řadu her od japonských studií a vydavatelů. Pokud jste čekali na slevy některého z nových dílů série Resident Evil, tak nyní přišla vaše chvíle. Zlevněný je i velmi povedený letošní remake Resident Evil 4 (940 Kč), ke kterému včera vyšlo rozšíření Separate Ways s Adou Wong. Přidává se i studio Ryu Ga Gotoku se svojí Yakuzou. Pokud byste s touto sérií chtěli začít a vyhovují vám spíše tahové souboje, Yakuza: Like a Dragon (375 Kč) je ideálním startem. Ičiban je novým protagonistou, který se po dlouhém pobytu z vězení dozvídá, že pro něj v jeho bývalém klanu už není místo. Jestli ale chcete vzít příběh japonské mafie od úplného začátku, rozhodně sáhněte po Yakuza 0 (150 Kč). Pokud si vás získala nedávná Netflix adaptace mangy One Piece, tak se do tohoto pirátského svět můžete pustit i v herní podobě. Sice nebudete úplně v obraze, kdo jsou ostatní členové posádky Slamáků, jestli jste nic jiného neviděli či nečetli, ale v rámci příběhu nebudete mít problémy. RPG s tahovými souboji One Piece Odyssey (925 Kč) nebo akčnější One Piece: Unlimited World Red – Deluxe Edition (105 Kč) vypráví oddělená dobrodružství, která se do celkového příběhu předlohy nepočítají. Pokračování Yakuzy vyjde v lednu. Na scéně se objeví herci Danny Trejo a Daniel Dae Kim Se svými nekompromisními RPG se do slev zapojil i FromSoftware. Na Elden Ring tentokrát bohužel nedošlo, vydáme se trochu více do minulosti. Dark Souls II: Scholar of the First Sin (235 Kč) a Dark Souls III (595 Kč) by neměly chybět v knihovně žádného fanouška žánru souls-like her. A když už budete u toho nakupování, stojí za uvážení také pořízení season passu pro třetí díl (300 Kč), se kterým herní doba naroste o pěkných pár hodin.

Humble Cities Skylines Bundle Nebude to trvat dlouho a do stavění vlastních měst se budeme moci pustit v pokračování výborné strategie Cities: Skylines, která přebrala místo na pomyslném trůnu po sérii SimCity. Nový díl ale nebude mít při vydání vše, co v průběhu let přibylo do původní hry v rámci DLC. Je pravda, že celková cena včetně rozšíření se vyšplhá na pár stovek eur. Humble Bundle ale nyní nabízí balíček, kde Cities: Skylines i s řadou doplňků můžete mít za 18,61€. Mimo menších rozšíření jsou jeho součástí i důležité expanze jako třeba Mass Transit, se kterým se značně rozšíří možnosti správy dopravy. Mezi ty významnější pak spadá například Financial Districts nebo Snowfall a Natural Disasters. Vedle nich tady máme i různá DLC přidávající skromnější porce obsahu, jako jsou mrakodrapy, sportovní stadiony nebo nákupní centra. Paradox oznamuje novinky. Cities: Skylines 2, Age of Wonders IV i konkurence pro The Sims I když toho dostanete dost, stále nebude mít kompletně všechna rozšíření, která kdy pro Cities: Skylines vyšla. Jedním takovým je Hotels & Retreats. V rámci balíčku na něj alespoň dostanete kupón s 20% slevou při nákupu v Humble Store.

Epic Store – September Savings + Out of Line a The Forest Quartet zdarma Epic ve své týdenní nabídce her zdarma pokračuje s rozdáváním menších nezávislých titulů. Out of Line je logická plošinovka s ručně kreslenou grafikou. Musíte se dostat z továrny, která dříve bývala Sanovým domovem. Tenhle svět ukrývá spoustu záhad, které čekají na to, až je v rámci několika kapitol objevíte. Vaše mozkové závity potrápí také The Forest Quartet, což je další hra, kterou můžete mít zdarma. Pokusíme se odhalit pravdu za zmizením zpěvačky. Zbytek její skupiny jí chce alespoň dopřát poslední koncert, ale aby ho mohli uskutečnit, musí překonat řadu logických hádanek a emotivních chvil. Epic vytáhl proti Steamu novou zbraň. Za exkluzivity si od vývojářů prvních šest měsíců nevezme ani korunu Vedle rozdávání Epic spustil také zářijový výprodej. Najdete v něm starší klasiky, ale i čerstvější novinky. Ve slevě je kupříkladu i povedená týmová strategie Aliens: Dark Descent (600 Kč). Fanoušky závodů Formule 1 jistě potěší sleva na F1 23 (1 140 Kč). Z novějších her je zlevněný i letošní remake System Shocku (744 Kč).

Ubisoft Connect - Asasínské slevy Už za pár týdnů se vydáme do Bagdádu s novým dílem série Assassin’s Creed. Pokud jste ale na asasínování dostali chuť předčasně, můžete svůj hlad ukojit s výprodejem na Ubisoft Connect. I nejnovější Valhalla v kompletní edici (42€) už je za slušnou cenu. Tenhle balík je opravdu kompletní. Vedle season passu je jeho součástí i větší rozšíření Dawn of Ragnarök. Ať už vás láká jakýkoliv starší díl série, tak ho ve výprodeji najdete. Máme tady i výhodnější balíčky jako třeba Modern Revolution Pack (18€), který obsahuje Assassin’s Creed Unity a Syndicate i s DLC. Nestárnoucí klasikou je pak Ezio Auditore Pack (11,6€), kde si v rámci dílů Assassin’s Creed II, Brotherhood a Revelations projdeme příběh nejikoničtějšího asasína.

Xbox Store – Tokyo Game Show Sale Stejně jako PlayStation si i Xbox připravil akci k právě probíhajícímu veletrhu Tokyo Game Show. z letošních novinek tady máme třeba Wo Long: Fallen Dynasty (1 120 Kč), další z hardcore RPG od tvůrců výborného Nioh. Tentokrát se podíváme do čínské historie. Styl hraní je oproti Nioh ve Wo Long dosti odlišný. Místo úskoků se musíte spolehnout hlavně na odrážení nepřítelova útoků. To ostatně platí i pro Sekiro: Shadows Die Twice (900 Kč), které si odneslo ocenění za nejlepší hru roku 2019. Oproti ostatním hrám od FromSoftware je tentokrát jasně daný hrdina a RPG prvky nejsou tak výrazné. Souboje jsou ale zpracované perfektně a obtížnost je i tentokrát neúprosná. To nejlepší z Capcom Showcase. Dragon's Dogma II, Pragmata, právnická trilogie Ace Attorney a další U Dragon’s Dogma: Dark Arisen (124 Kč) byste ani na první dobrou nepoznali, že jde o japonskou tvorbu. Tohle fantasy RPG se více blíží západnímu pojetí žánru. Výprava s cílem zachránit svět před dračí hrozbou se může vyvinout různě podle toho, jakým stylem budete hrát. Vedle vaší postavy jsou důležití i vaši společníci.

Nintendo eShop – Games on Sale Nezapomínáme ani na fanoušky Nintenda. Ve zdejším digitálním obchodě opět najdete slušnou porci skvělých her za pár stovek. To je případ třeba Mario + Rabbits: Kingdom Battle (385 Kč), což je první díl tahové strategie, kterou má na svědomí Ubisoft. Je to perfektní záležitost pro hráče, kterým strategie typu XCOM přijdou příliš obtížné. Genesis Noir (113 Kč) vypadá na první pohled dost abstraktně a do jisté míry i je. Příběh o milostném trojúhelníku vesmírných bytostí se jen tak nevidí. Tato aféra může ovlivnit samotnou existenci. Žánrově jde o logickou adventuru, kde prozkoumáváte prostředí, řešíte hádanky a zjišťujete, co se dá, od místních obyvatel. Nintendo Switch 2 bude mnohonásobně výkonnější. Použije tenhle čip od Nvidie Už se blíží Halloween a dušičky, takže se hodí pořídit nějaké horory do zásoby. Little Nightmares I & II Bundle (390 Kč) obsahuje oba díly série logických plošinovek, které vás vyděsí spíš svojí nechutností než nečekanými jumpscary. Čeká vás příběh dvojice postav, které se snaží odhalit, proč se místní změnili na nechutná monstra.