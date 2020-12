Hry zadarmo nebo se slevou: povánoční nadílka a zimní slevy na Steamu

Epic Store - Rozdávání her až do konce roku Co Epic slíbil, to také postupně během posledního týdne plní. Každý den se ve zdejším obchodě obměňuje nabídka her zdarma . Díky tomu jste si mohli přijít na několik pěkných kousků jako je Alien: Isolation, Cities: Skylines nebo Metro 2033. Do dnešního odpoledne máte ještě čas si aktivovat plošinovku Inside. Inside je logická plošinovka od studia Playdead, které bylo již dříve známé díky hře Limbo spadající do stejného žánru. Tentokrát si zahrajeme za chlapce, který se ocitne uprostřed dění tajného projektu. Aby se odsud dostal bez úhony, bude muset překonat celou řadu překážek. Nejnovější aktualizace do Fortnite snížila nároky na hardware počítačů Podle uniklého seznamu, který se zatím nemýlil v nadcházejících hrách zdarma ani jednou, bychom se během dnešního odpoledne měli dočkat Darkest Dungeonu, což je velmi populární rogue-like RPG. Skládáte si partu hrdinů, trénujete je a vydáváte se s nimi do podzemí na nebezpečné výpravy. Musíte dávat pozor nejen na to, aby některý z nich nezemřel, ale hraje tady roli i jejich psychický stav.

Xbox Store – Countdown Sale Až do konce roku na Xboxu probíhá velká slevová akce , ve které najdete jak stálice objevující se v našich souhrnech téměř každý týden, tak i žhavé novinky. Minulý týden jste si nejnovější díl série Call of Duty, tedy Black Ops – Cold War (1 350 Kč), mohli se slevou pořídit na PC a tentokrát přišla řada i na konzolisty. I když je singleplayerová kampaň zase o něco kratší než ve starších dílech, tak se podle všeho docela povedla. S klasickými multiplayerovými režimy to tak slavné není, ale to Activisionu očividně moc nevadí. Stále vedle toho ještě totiž mají battle royale Warzone, ve kterém nedávno odstartovala první sezóna spojená s Cold War. Neskončíme ale jen u jednoho titulu. Z novinek dále doporučujeme Yakuza: Like a Dragon (1 117 Kč). Nový díl této dlouholeté série je vhodným vstupním bodem pro úplné nováčky. Začíná totiž nový příběh s neokoukaným hlavním představitelem. Změna soubojového systému nemusí být pro každého, ale i k sérii jako je Yakuza tahové souboje překvapivě sedí. Yakuza: Like a Dragon - přehnaná věrnost se nevyplácí | Recenze Z klasik tady pak máme jistoty jako je The Elder Scrolls V: Skyrim (432 Kč). Dostal se už na téměř všechny aktuální platformy a nepřekvapí nás, pokud Bethesda přijde i s verzemi pro konzole nové generace. Za zmínku pak jistě také stojí, že už i na Xboxu si můžete koupit samostatně Red Dead Online (137 Kč), které bude zlevněné ještě více jak měsíc.

PlayStation Store – January Sale PlayStationu by měl někdo pomoci s pojmenováváním jejich slevových akcí. Ta předchozí, která byla spojená s koncem roku 2020, stihla skončit ještě před tím, než jsme se ke konci roku vůbec stihli dostat. A nyní byla spuštěna lednová akce , i když leden je tady až za dva týdny. To ale nic nemění na to, že tady máme zase pěknou řádku slev, které byste neměli přehlédnout. Z best sellerů bychom vybrali hned několik titulů. Máme tady například oba kandidáty, kteří se poprali o letošní hru roku. Ghost of Tsushima (1 313 Kč) potěší hlavně fanoušky žánru akčních adventur typu Assassin’s Creed. Obzvlášť pokud mají v oblibě Japonsko. Druhou zmiňovanou je pak samozřejmě The Last of Us Part II (1 053 Kč). K příběhu máme spoustu výhrad, ale hra jako taková je zpracovaná velmi dobře. Neil Druckmann se stává prezidentem studia Naughty Dog Pokud jsou vaše zdroje o něco omezenější, tak ani na vás se tentokrát nezapomíná. Z žánru bojovek tady máme pěknou slevu na Tekken 7 (264 Kč), který i po delší době po vydání stále žije. Součástí akce je také Season pass (207 Kč) zahrnující několik dalších hratelných postav. Pokud je to na vás málo akce, tak o pár položek najdete i Doom (150 Kč) z roku 2016. Za tu cenu je to opravdu nabídka, která se neodmítá.

Ubisoft Connect – Winter Sale Ubisoft v minulém týdnu stejně jako Epic nadělil hráčům také pár pěkných dárečků. Pokud jste to stihli, mohli jste si přijít například k balíčkům s obsahem do Watch Dogs Legion nebo Assassin’s Creed Valhalla. Celé to pak zakončilo Anno 1701. Jestli jste to prošvihli, tak nemusíte smutnit. Stále totiž probíhá zimní akce , která ještě nějaký týden potrvá. Než se dostaneme k samotné nabídce, tak nepřehlédněte slevový kód WELCOME2021, se kterým můžete ušetřit ještě 21 % navíc. Můžete ho kombinovat s již zlevněnými hrami, ale nelze jej využít na mikrotransakce přímo ve hrách. Immortals Fenyx Rising: nejlepší hra Ubisoftu posledních let | Recenze Již tradičně si za nižší ceny můžete pořídit valnou většinu titulů všech velkých značek Ubisoftu. Do toho spadají také nejrůznější druhy edic. Mezi ně patří například i Gold edice Far Cry 5 (15€), který kromě hry obsahuje také Deluxe balíček a Season pass s několika DLC.

Humble Codemasters Bundle S novým balíčkem na Humble Bundle si přijdou na své hlavně fanoušci závodních her. Do tohoto žánru totiž spadá většina nabízených titulů. Najde se ale i pár výjimek. Codemasters jsou ale přeci jen známí jakožto studio, které tvoří výborné závody. Znát od nich můžete například sérii Dirt a dlouhá léta také vydávají ročníky F1. V prvním stupni balíku (1€) jsou ale pouze jedny závody, a to Toybox Turbo. Na pohled připomínají novodobější verzi série Micro Machines a podle uživatelských hodnocení na tom po stránce kvality nevypadají vůbec špatně. Vedle toho dostanete ještě Overlorda II spolu s Operation Flashpoint: Dragon Rising. Následující část (5,71€) už to pořádně rozjíždí. Obsahuje trojici velkých titulů - Dirt 4, F1 2018 a Dirt Rally. Spolu s tím ještě k prvním dvěma jmenovaným dostanete několik DLC, což znamená nějaké to auto do hry navíc. Codemasters nejspíše míří pod EA, nabízí více peněz než Take-Two Pokud by na vás bylo formulí málo, tak v poslední části (8,25€) najdete novější ročník, tedy F1 2019. Soupisku pak doplňují Dirt Rally 2.0 spolu s Gridem. Vedle samotných her je součástí balíku také slevový kupón na Dirt 5 a F1 2020, který můžete využít ve zdejším Humble Store.

Steam – Winter Sale Steam oproti konkurenci samozřejmě nemůže zůstávat pozadu, a tak na největší platformě s digitální distribucí na PC také najdeme akci zahrnující stovky velkých titulů. Ještě, než přejdeme k našemu výběru, tak připomínáme, že současně s tím probíhá i hlasování o Steam Awards, ve kterém můžete hlasovat v deseti různých kategoriích pro své oblíbené hry. Mezi prvními doporučeními přímo od Steamu tady máme Halo: Master Chief Collection (24€). Sice je tato série známá jako konzolová záležitost, ale když se ohlédnete pár let nazpět, tak stříleček tohoto typu na PC moc nevyšlo. Navíc už nemusíte řešit s obchodem Microsoftu, což je také jistě plus. Fanoušci klasických RPG už tento skvost už pravděpodobně ve své knihovně mají, ale pokud by někomu definitivní edice Divinity: Original Sin 2 (18€) stále unikala, máte ji možnost získat za příjemnou cenu. Toto obří fantasy se Larianu vyvedlo ještě o něco lépe než první díl. Doufejme, že to podobně dopadne i s Baldur’s Gate 3, na kterém momentálně pracují. Hráli jsme Baldur’s Gate 3: klasika se vrací ve vynikající formě Jako obvykle je toho při slevách na Steamu opravdu hromada. Určitě si nabídku prohlédněte i sami a nezapomeňte si projít svůj seznam přání, jestli se z něj také momentálně neprodává za hubičku.

Stále probíhá: Nintendo eShop – Festive Offers Ani Nintendo nechybí mezi vánočními oslavami. Mezi těmito slevami najdete ale většinou hry od vývojářů třetích stran. Pokud jste si brousili zuby na nějakou z exkluzivit pro Switch, tak je dost možné, že si budete muset počkat na další akci. Nějaké se ale přeci jen najdou. Třeba tahovka Mario & Rabbits: Kingdom Battle (407 Kč). I bez exkluzivit je ale z čeho vybírat. Pokud chcete na svátky nějakou výzvu, doporučujeme sáhnout po akční skákačce Cuphead (350 Kč). Nenechte se oklamat grafickým stylem kreslených seriálů minulého století. Za roztomilým kabátkem se skrývají pořádně náročné souboje s bossy. Jestli to na vás bude až příliš, tak se do hraní můžete pustit i ve dvou. DLC pro náročnou hopsačku Cuphead se odkládá na příští rok Pro trochu relaxačnější zážitek si můžete vybrat třeba příběhovou plošinovku Little Nightmares (197 Kč). Na rozdíl od Cupheadu se tady za nevinným vzhledem neskrývá rychlá akce, ale tísnivá atmosféra, kdy se s hlavní hrdinkou musíte proplétat prostory plnými nebezpečí. Do akce se ve velkém zapojilo také vydavatelství Campcom. Na své si tak přijdou fanoušci sérií Resident Evil a Devil May Cry. Jejich starší díly byly během posledních let naportovány na Switch a většinu z nich nyní můžete mít až s 50% slevou. To stejné platí i v případě série Final Fantasy. Obzvláště se vyplatí zaostřit na balíček remasterů FF X/X-2, který se na Switchi opravdu povedl.

Stále probíhá: GOG – Winter Sale Ve zimních slevách na GOGu máme několik stálic jako je kompletní edice Zaklínače 3 (15€). Nejlepší RPG dosluhující generace by vám určitě nemělo chybět. Příběh Geralta a Ciri vám zabere desítky hodin a ještě o mnoho víc, pokud nebudete plnit jen hlavní dějovou linku. Cesta zaklínače pak končí v pestrobarevném Toussaint v datadisku O víně a krvi, který je také součástí tohoto balíku. Z nedávných přírůstků, které se po dlouhé době na GOGu objevily, tady máme například první díl legendární série Metal Gear Solid (8,5€). Dlouhou dobu se oficiálně nikde nedala pro PC sehnat, takže nyní se k němu konečně dostane každý. To platí i pro druhý díl, který tady najdete se stejnou cenovkou. Zaklínač 3 se dostane i na konzole nové generace, pro majitele hry zdarma A když už jsme u těch her, které se nedaly dlouhou dobu sehnat, tak nesmíme zapomenout ani na adventuru Blade Runner (6,2€). Na svědomí ji má studio Westwood a mimo kladná hodnocení se jí podařilo získat i titul za nejlepší adventuru roku 1997. Zahrajeme si v ní za detektiva Raye McCoye, který v Los Angeles vyšetřuje důvod, proč androidi začali bezmyšlenkovitě řádit v celém městě.