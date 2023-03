Hry zadarmo, nebo se slevou: Přes 70 her za pár stovek, balík logických her a strategie Rise of Industry zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – Plaion Sale Vydavatelství Plaion si můžete pamatovat také jako Koch Media. Pod něj spadá celá řada studií a her, které jistě znáte. Mezi nimi je i české Warhorse Studios, takže jejich Kingdom Come: Deliverance (7,55$) ve nové akci na GOGu nemůže chybět. V téhle verzi najdete update s fanouškovským českým dabingem. Pokud chcete bez přemýšlení rozjet pořádnou akci, není od věci se vrátit do minulosti za Painkillerem. Jeho Black edice (2$) zahrnuje základní hru i rozšíření Battle out of Hell. Tahle řežba sice už má starší grafiku, ale hratelností je stále zábavná. Kdo by si neužíval připíchávání démonů kůlem ke stěně? Ve své době byla příběhovka Shenmue něco neuvěřitelného. Tady najdeme její třetí díl (4,5$), který sice už takové úspěchy neslavil, ale v rámci celého děje je povinností pro každého fanouška. Ryo Hazuki se opět trochu víc přiblíží k odhalení záhady okolo smrti svého otce a snad se dočká i pomsty, po které tolik touží. Wasteland 3: mrazivě dobré vyprávění | Recenze Klasických RPG vychází pomálu, ale stále se najdou studia, která tento žánr nehodlají opustit. Důkazem toho je inXile Entertainment a jejich Wasteland 3 (10,3$). Spolu se skupinou Desert Rangers tentokrát nebude vaším hřištěm vyprahlá poušť, ale zasněžené krajiny Colorada. Průběh děje výrazně ovlivňují vaše rozhodnutí, takže je potřeba přemýšlet před každou akcí.

PlayStation Store – Mega March V březnové akci v obchodě PlayStationu kromě klasických verzí her najdete i spoustu Deluxe edicí a jejich rozšíření. U některých her to znamená jen pár bonusových skinů navíc, jindy zase velká rozšíření v obsahem na několik dalších hodin. Tím druhým případem je třeba Deluxe edice Doom Eternal (610 Kč). Společně se hrou rovnou dostanete i obě části rozšíření Ancient Gods. Na své si přijdou i fanoušci The Sims 4. Spousta jeho rozšíření je momentálně za poloviční cenu. Mezi ně spadají například Seasons (500 Kč), Island Living (500 Kč) nebo Get to Work (500 Kč). Stále nám ceny rozšíření přijdou značně přestřelené, ale alespoň že základní hru už si každý může zahrát zdarma. Mezi prvními položkami je také Deluxe edice Callisto Protocol. Je s ním ale trochu zmatek, protože je tady dvakrát a nepodařilo se nám rozklíčovat, čím se od sebe kromě ceny liší. Jedna stojí 1 483 Kč, druhá 1 665 Kč. Jejich obsah je přitom totožný. Pokud jste si na ni dělali zálusk, tak dejte pozor, abyste zbytečně neutratili víc. Recenze hry The Callisto Protocol. Audiovizuálně brutální klenot z místa, na kterém být nechcete Na konci března si konečně zahrajeme remake Resident Evil 4. Stále je ale dost času na to, abyste si prošli originál, pokud ho ještě nemáte za sebou. Původní Resident Evil 4 (250 Kč) způsobil revoluci v žánru akcí z pohledu třetí osoby. Už jen kvůli tomu by každý hráč měl vědět, co je tahle legenda zač.

Humble Unparalleled Puzzle Bundle Už je to nějaká chvíle, co jsme tady měli pořádně nabušený balík od Humble Bundle. To se ale nyní mění. V Unparalleled Puzzle Bundle najdete 7 logických her, přičemž hodnocení od fanoušků na Steamu ani u jedné neklesá pod 90 %. Už jen kvůli Creaks od českého studia Amanita Design se za cenu 9,34€ vyplatí. Další parádní záležitostí je Baba is You. Graficky vypadá jednoduše, ale hlavolamy dokáží pořádně nažhavit mozkové závity. Princip hry stojí na tom, že spojováním slov měníte pravidla hry a tím se musíte dostat až do kýženého cíle. Od vydání se hra rozrostla o desítky levelů a ve zdejším editoru si můžete vytvořit i vlastní. V Monument Valley si vývojáři pohrávají s vaší myslí pomocí správného využití perspektivy. Tato hra se původně stala hitem na mobilních telefonech, a i její PC verze sklidila nemalé úspěchy. V tomto balíku najdete oba její díly. K tomu se přidává i kompletní edice černobílého Darq. Ten ale už možná máte, pokud pravidelně sbíráte hry zdarma v Epic Store. Creaks: co se skrývá v podzemí? | Recenze Dorfromantik pak více než k logické hře má blíž k relaxačním záležitostem. Svoji hlavu ale i tak budete muset zapojit, pokud chcete dostáhnout požadovaných cílů, aby vámi vybudovaná vesnice či městečko mělo vše, co k bezproblémovému fungování potřebuje. Balík pak uzavírá The Last Campfire, což je 3D dobrodružství, kde se snažíte najít cestu domů.

Humble Türkiye-Syria Earthquake Relief Bundle Nejspíš vám neuniklo, jak obrovské škody napáchalo zemětřesení v Turecku a v Sýrii. K této příležitosti se spojila dohromady spousta tvůrců a dali do kupy našlapaný balík na Humble Bundle, z něhož všechny peníze půjdou na pomoc lidem postiženým touto tragickou událostí. Nejmenší částka, kterou musíte přispět, je 28,03€ a dostanete za ni celkově 72 her. Nebudeme tady vypisovat celý výčet, ale věřte, že to nejsou žádné neznámé indie tituly. Hned po rozklinutí odkazu můžete vidět, že balík obsahuje třeba i Gotham Knights, Ghostrunner nebo XCOM 2. Máme tady i české zastoupení. Amanita Design přispělo s Pilgrims a nechybí ani Euro Truck Simulator 2 od SCS Software. Ghostrunner: poslední naděje lidstva v kyberpunkové budoucnosti | Recenze Najde se tady něco pro fanoušky různých žánrů. Nadšence do retro her potěší oba díly System Shocku. Hráče bojovek zase Guilty Gear X2 # Reload a menší RPG CrisTales také dokáže mile překvapit.

Epic Store – Rise of Industry zdarma Vypadá to, že v posledních týdnech si Epic řekl, že bude nadělovat hry hlavně pro nadšence do strategií. Ani ta aktuální není výjimkou. V Rise of Industry si ale nebudeme budovat město, ale naše vlastní průmyslové impérium. Vrátíme se do 30. let minulého století, kde se pokusíme vypořádat s nástrahami procedurálně generovaného světa. Nestačí je postavit továrnu. Výroba musí být efektivní a ideálně vše fungovat bez toho, abyste se o to museli neustále starat. Zároveň neustále musíte upravovat svoje plány vzhledem ke konkurenci. Ta vás totiž nehodlá jen tak pustit na vrchol průmyslové výroby.

Xbox Store – Super Saver Sale Podle názvu této akce jsme očekávali obří slevy, ale nakonec to tak horké není. Až na pár výjimek tady máme spíš starší tituly. Není ale potřeba smutnit. Je to ideální možnost, jak si doplnit svoji sbírku. Třeba série Bioshock by vám rozhodně v knihovně chybět neměla. Bioshock (120 Kč) a Bioshock 2 (200 Kč) nás v remasterované podobě vezmou do podmořského města Rapture. V případě nebeského Bioshock Infinite je docela zvláštní, že jeho Complete edice (200 Kč) stojí méně než ta klasická (240 Kč). Pokud se vám ale nechce zacházet tak do minulosti, můžete sáhnout třeba po Control: Ultimate Edition (300 Kč). I když se o ní v době vydání tolik nemluvilo, tak je to výborná akce. Tady navíc máte rovnou i dvě velká rozšíření, ve kterých Remedy kontrol propojuje s jejich dalšími hrami včetně Alana Wakea. Pro mladší hráče zase jednou doporučíme LEGO hry. Výběr je v této akci opravdu široký. Od starších kousků jako jsou Piráti z Karibiku (50 Kč) nebo Marvel Avengers (360 Kč) se dostalo i na nejnovější kostičkované dobrodružství v LEGO Star Wars: Skywalker Saga (848 Kč), což je zatím ta nejrozsáhlejší LEGO hra. Recenze hry Lost Judgment. Případ, který obelhal právní systém Japonska Neodpustím si dnešní poslední doporučení směřovat na příběhovku Lost Judgment (580 Kč), což je spin-off série Yakuza. Tady nehrajete za kriminálníka. Místo toho se stanete soukromým detektivem a právníkem. V tomhle příběhu se pokusíte rozlousknout případ, který na první pohled vypadá jako dokonalý zločin. Kromě toho je ale Lost Judgment nacpaný vedlejším obsahem, mezi který v tomto díle spadají i aktivity na zdejší střední škole.

Stále probíhá: PlayStation Store – Level Up Měli jste chuť se vrátit k nějaké hře, ale nechcete se do ní pouštět, protože v ní nenajdete nic nového? Možná, že k ní ale od vydání vyšel nějaký dodatečný obsah, kterého se týká nová akce na PlayStationu. Najdete tady DLC, kosmetické balíčky nebo rovnou celé season passy. Doplňky jsou pověstné hry od Ubisoftu a hned po otevření obchodu na vás vykoukne třeba season pass pro Assassin’s Creed Odyssey (550 Kč) a Origins (440 Kč). Akce určitě potěší hráče bojovek. Soupisku si můžete rozšířit o další hratelné postavy v několika z nich. Do tohoto výčtu spadá třeba Mortal Kombat 11, Naruto SUN Storm 4 nebo Tekken 7, u kterého je k dispozici season passů hned několik. Zkrátka nepřijdou ani fanoušci Dragon Ball FighterZ. V tomhle případě je ale nabídka oproti ostatním bojovkám docela omezená, takže zlevněných postav je jen pár. Z větších rozšíření bychom určitě vybrali Old Hunters pro Bloodborne (265 Kč). Aby těch nočních můr ve snu našeho lovce nebylo málo, tak se vrátíme do minulosti, abychom prozkoumali osudy postav, o kterých v původní hře slyšíme jen z doslechu. Old Hunters jsou vhodní pro ty, kteří chtějí otestovat svoje schopnosti, protože zdejší bossové jsou ještě obtížnější než ti, které potkáte v běžném průchodu hrou. Recenze hry Lost Judgment. Případ, který obelhal právní systém Japonska Studio Ryu Ga Gotoku o tom nedávalo moc vědět, ale i jejich detektivka Lost Judgment dostala season pass (460 Kč). V něm najdete rozšíření příběhů ze střední školy, nové hry do arkádových heren, další vedlejší příběhy a Jagami se naučí zcela nový bojový styl. Vedle toho v obchodě najdete i rozšíření The Kaito Files (480 Kč), ve kterém si zahrajeme za Jagamiho parťáka.

Stále probíhá: Xbox Store – Deep Silver & Friends Sale Vydavatelství Deep Silver patří pod giganta Embracer Group, takže v jejich slevové akci na Xboxu najdeme pěknou řádku velkých her. Na první pohled zaujme balík Metro Saga (343 Kč), který obsahuje kompletní Arťomovo dobrodružství. Od prozkoumávání temných tunelů metra se dostaneme až k cestě Aurorou do vzdálených otevřenějších krajin. Navíc zahrnuje i rozšíření pro Exodus. Pod toto vydavatelství spadá i české studio Warhorse, takže tady najdeme i jejich Kingdom Come: Deliverance. Rovnou můžete sáhnout po Royal edici hry (220 Kč), která kromě základní verze obsahuje i všechna rozšíření. Pokud byste je dokupovali zvlášť, vyjde vás to o poznání dráž i v této akci. Český dabing v konzolových verzích bohužel nenajdete, ale i bez něj se jedná o výborné historické RPG. Warhorse slaví výročí Kingdom Come: Deliverance vydáním českého dabingu. Na konzole se ale nejspíš nedostane Vydání Dead Islandu 2 už se pomalu blíží, a tak není od věci si zopakovat, proč byl první díl tak oblíbenou zombie akci. Do řežby se můžete opět pustit velmi levně. Dead Island: Definitive Collection tady najdete s cenovkou 90 Kč.