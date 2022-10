Hry zadarmo, nebo se slevou: přichází halloweenské akce a rozdává se Fallout 3 zdarma

Nyní se podíváme trochu více do historie. Někdy není od věci se vrátit do počátku FPS stříleček. Ikonický Doom (1,95$) je samozřejmostí pro každého fanouška žánru. Se stejnou cenovkou tady máme i druhý díl. A rovnou si můžete projít i první Quake (3,91$) , kterému se docela nedávno dostalo dodatečné péče a běží tak bez problému na moderních systémech v lepší grafice.

Když už je řeč o obsáhlejších baleních, můžeme přejít k Evil Within Bundle (4,9$) . Společně s prvním dílem vás tady čeká i trojice příběhových DLC. Pokud už samotnou hru máte, ale chybí vám dodatečný obsah, tak je zlevněný i season pass (3,9$) zahrnující všechna DLC. Balení, kde byste měli společně s jedničkou i druhý díl, tady bohužel nemáme. Evil Within 2 (4,41$) si budete muset pořídit zvlášť.

Na GOGu tento týden s velkou akcí přišla společnost Bethesda. Od ní můžete znát značky jako The Elder Scrolls, Dishonored, Fallout a spoustu dalších. Ve slevách sice nejsou zahrnuty všechny hry z jejich portfolia, ale slevy jsou to alespoň pořádné. Jako první nám padla do oka Dishonored: Complete Collection (17,15$) . S ní dostanete celou tuhle stealh sérii v jednom balení, a to včetně DLC.

Trochu netradičním je v tomhle ohledu Bloodborne (265 Kč) . Je to sice hlavně RPG, ale hororem se dá nazvat určitě taky. Nečekejte, že tohle bude procházka růžovým sadem. Stejně jako v ostatních hrách studia FromSoftware vás čekají nároční nepřátelé. V roli lovce se pokusíte probít ulicemi Yharnamu a dopídit se toho, co je tahle noční můra, ve které jste se ocitli, zač.

Pokud vás baví hlavně příběhy, tak v Dark Pictures Anthology – Triple Pack (960 Kč) najdete hned 3 adventury, ve kterých můžete svými volbami ovlivnit jejich závěr. Man of Medan vypráví o partě mladých lidí, kteří se vypravili na vodu. S Little Hope prozkoumáte stejnojmenné záhadné městečko. House of Ashes nás pak zavede do starověkého sumerského chrámu, který byl z dobrého důvodu pohřben pod tunami hlíny a písku.

I když je třetí Payday už chvíli oznámené, do vydání má ještě daleko. Do té doby si tedy ještě můžete užívat vykrádání skrz starší díl. DLC vám do hry přidají nová místa, která se svojí bandou můžete vybílit. Spolu s tím získáte třeba i kosmetické doplňky pro svoji postavu a pár novinek do zbraňového arzenálu.

Tentokrát sfoukneme naráz 2 lákavé balíky, které se tento týden objevily na Humble Bundle. Oba se totiž týkají jednoho titulu. Začneme s vykrádačkou Payday 2. S jejím Ultimate Score balíkem dostanete více než 60 DLC doplňků. Samozřejmě nechybí ani samotná hra. Cena za to všechno je 20,90€. Vzhledem k tomu, že každé DLC běžně stojí mezi 3-7€, tak je to opravdu výborná nabídka.

Po několika slabších týdnech se nám v rozdávačce na Epicu zase jednou urodily pěkné kousky. Na první pohled vás jistě zaujme Fallout 3 , první díl legendární RPG série, který se odehrával ve 3D prostředí a vše jsme procházeli v pohledu z první osoby. Prožijte ikonické okamžiky v Capital Wastelandu. Hra je k dispozici rovnou v Game of the Year edici , což znamená, že dostanete i pětici obsahových doplňků.

Hororové dokážou být i plošinovky. Důkazem toho je série Little Nightmares, jejíž oba díly můžete mít v jednom balíku. Little Nightmares I & II Bundle (520 Kč) . vás provede příběhem dívky Six i chlapce Mona, se kterými se musíte dopátrat toho, proč se obyvatelé zdejších obydlí změnili v nechutné nestvůry.

Stejně jako na ostatní platformy dorazily hororové slevy i na Xbox . Abychom se neopakovali, tak zkusíme vybrat zase něco trochu jiného. Tvůrci Until Dawn za poslední roky vydali několik příběhových adventur. The Quarry (1 193 Kč) je tou nejnovější a nepatří do žádné série, takže se do ní můžete bez problému pustit. Vypráví o partě mladých lidí, kteří si na poslední den tábora přichystali oslavu. Všechno se ale zvrhne a musí bojovat o svůj život, aby se dožili rána.

Výběr her, které by neměly chybět ve vaší knihovně na PlayStationu, je široký. Některé z nich si nyní můžete doplnit díky nové slevové akci . Nás na první pohled jako obvykle zaujalo zastoupení českých her. Mafia: Definitive Edition (350 Kč) letos oslavila 2 roky od vydání a stále si stojíme za tím, že vypadá nádherně, ale změny v příběhu si tvůrci remaku mohli odpustit.

Další část s cenovkou 23,7€ přidává pouze jeden titul. Chivalry 2 vás vezme do historických bitev z pohledu první osoby. Tento přírůstek zakončuje celý balík. Rozvržení je tentokrát docela zvláštní, ale cenově to stále vychází velmi dobře. V běžném stavu si za celkovou cenu nepořídíte ani Mortal Kombat 11 nebo Chivalry 2 samostatně.

Z méně známých jmen tady máme Chronicon a Song of Iron . Nickelodeon All-Star Brawl na bojiště naházel všechny své slavné postavy jako je SpongeBob nebo Garfield. Kromě her samotných dostanete také několik slevových kupónů , které můžete využít v Humble Store. Konkrétně se to týká Mortal Kombat 11 Ultimate Add-on Bundle, River City Girls Zero a River City Girls 2.

Bojovky jsou specifickým žánrem s pevnou základnou fanoušků. Pokud se do ní chcete přidat, máte k tomu parádní příležitost s novým balíkem na Humble Bundle . Tentokrát první část nezačíná s cenovkou 1€ jak bývá zvykem. Cena základní části je 12,4€ a jejím hlavním tahákem je Mortal Kombat 11. Nejnovější díl brutální bojovky je stále velmi populární. K tomu dostanete i další hry jako středověkou multiplayerovku Mordhau nebo beat’em up River City Girls .

RPGčka ze staré školy se dnes už moc nedělají. Velký úspěch s nimi ale stále slaví hlavně studio Larian, které momentálně pracuje na třetím Baldur’s Gate. Do dob největší slávy tohoto žánru se můžete vrátit s novým balíčkem na Humble Bundle, kde vás hned v první části za 1€ čeká dvojice velmi známých jmen – Icewind Dale a Planescape Torment. Obě hry dostanete v Enhanced edici, takže technicky na tom budou o něco lépe než originály.

Za 9,8€ přibyde hned trojnásobek her a na své si přijdou hlavně fanoušci již zmíněného Baldur’s Gate. První díl doplní rozšíření Faces of Good and Evil a Siege of Dragonspear. Nechybí ani Baldur’s Gate II. To všechno opět ve vylepšených verzích. K tomu navíc dostanete ještě kompletní Neverwinter Nights a kupón na 25% slevu MythForce do obchodu Humblu.

Kompletní balík vás vyjde na 19,67€ a kromě již jmenovaných přidává jediný titul, který je o poznání mladší. Pathfinder: Wrath of the Righteous vyšel teprve loni a podíváme se v něm do říše zamořené démony. Stejně jako v klasických RPG vás čeká spousta rozhodování, možností, jak přistupovat k soubojům a podle sebe si vytvoříte i vlastního hrdinu.