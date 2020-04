Hry zadarmo nebo se slevou: příchod jara a Rayman Legends zdarma

Totally Reliable Delivery Service je pak jednoduchá kooperační záležitost až pro 4 hráče, ve které je vašim úkolem doručit zásilku. Cesta k cíly ale skrývá spoustu překážek a zdejší fyzika k tomu ještě přispívá pořádnými psými kusy. Na první pohled to vypadá, že se tvůrci inspirovali u her jako je Human: Fall Flat.

Minulý týden jste si do knihovny na Epic Store mohli zařadit kooperační World War Z a ještě pár maličkostí k tomu. Tentokrát je k dispozici trojice indie titulů. Z toho dvě z nich už jsou tady s námi pár let a poslední je žhavá novinka. První z nich pochází od studia Fullbright a je to krátká adventura Gone Home .

Uplay – Spring Sale + Rayman Legends zdarma

Ubisoft oproti konkurenčním platformám nezůstává pozadu a také odstartoval vlastní jarní slevovou akci . Jak už je tady zvykem, najdete v ní většinu her z nejznámějších sérií Ubisoftu, ať už je to Assassin‘s Creed, Far Cry nebo Ghost Recon. Aby toho nebylo málo, tak i na Uplay si tento týden můžete uzmout hru zdarma . Jedná se o výbornou skákačku Rayman Legends.

Když už je řeč o Assassin‘s Creed, tak o nejnovějším Odyssey se vyplatí uvažovat pouze v ultimátní edici (37,95€). Základní hra totiž o moc levnější není a v předešlých akcích byla za mnohem přívětivější cenu. Takhle za malý příplatek dostanete spoustu obsahu navíc včetně Season Passu.

Stále častěji se mluví o tom, jak se Ubisoftu podařilo z Rainbow Six Siege udělat výbornou hru i přes to, že se jí po vydání zrovna nedařilo. Mezi hlavní nabídky této akce patří její Deluxe edice (9,9€). Najdete v ní kromě samotné hry i operátory, kteří přibyli do hry během prvních dvou let. Pokud je vám to málo, tak do slev se dostaly i dvě dražší edice.

Pokud jste minuli některé ze starších ubisoftích her, tak většina z nich je také dostupná za nižší ceny. Třeba díly ze série Heroes of Might & Magic seženete za pár korun, stejně jako například první Assassin‘s Creed (3,4€).