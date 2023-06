Hry zadarmo, nebo se slevou: První letní slevy a dva díly plošinovky Guacamelee! zdarma

Po nepovedeném Glumovi to chce trochu si spravit chuť. Middle-earth: Shadow of Mordor je na to vhodným kandidátem. Výbornou akční adventuru ze světa Pána prstenů tady máme v GOTY edici (5,35$) , takže si nemusíte dělat starosti s dokupováním DLC. V roli hraničáře Taliona se spojíme s legendárním elfem Celebrimborem, abychom se pomstili skřetům za smrt naší rodiny.

Série Deus Ex nám v herním světě chybí už několik let. Jestli jste ještě nehráli poslední příběhy Adama Jensena, můžete je oba mít za pár stovek. V Human Revolution (3,21$) se podíváme do různých částí světa, kde hledáme viníky atentátu spáchaném na jedné z největších společností na trhu augmentací lidského těla. Pátrání pokračuje v Mankind Divided (4,81$) , kde se mimo jiné podíváme také do Prahy.

Pro hraní v kooperaci či na kratší herní seance během návštěv se hodí Overcooked! All You Can Eat (525 Kč). Tato kolekce spojuje obsah obou dílů a jejich rozšíření dohromady. Rovnou v základu tak máte desítky úrovní s různými kuchyněmi a recepty, které musíte včas připravit, aby byli zákazníci spokojení.

Nezávislé tituly už ve spoustě případů dokázali, že i když světové produkci nemohou konkurovat rozpočtem, tak v kreativitě a nápaditosti jim ji mnohdy nedělá problém přejet na plné čáře. Příkladem toho může být třeba loňský hit Cult of the Lamb (428 Kč) , ve kterém se v roli ovečky snažíte vybudoval vlastní satanistický kult.

Po své Mega Sale opět Epic odhaluje hry v budoucích rozdávačkách opět s předstihem. Tentokrát mohou jásat fanoušci akčních metroidvanií. V Guacameele vyrazíme do akce navlečeni v masce luchadorů. I když na pohled vypadá kvůli pestrým barvičkám jako záležitost pro mladší hráče, i u Guacamelee se můžete pořádně zapotit. Postavíte se různým nepřátelům v několika dimenzích, a pokud byste na to sami nestačili, můžete si přizvat spoluhráče online i lokálně.

Stále probíhá: Steam – Tell Me Why zdarma

Poslední výtvory studia Dontnod, které se proslavilo hlavně díky své adventurní sérii Life is Strange, nesklidily zrovna nejlepší ohlasy. Jeden z těch nejnovějších si nyní můžete zdarma přidat do své knihovny na Steamu. Tato nabídka bude platit pro všechny tři epizody Tell Me Why až do konce června.

Prožijete si příběh sourozenců Tylera a Alyson Ronanových, kteří mezi sebou sdílejí pouto vyvolávající nadpřirozené síly. Společně se snaží odhalit vzpomínky na jejich nelehké dětství. To společně prožili v malém městě na Aljašce.

Stejně jako většina ostatních titulů Dontnodu je i Tell Me Why klasickou novodobou příběhovkou, ve které spíše sledujete filmečky a rozhodujete se v rozhovorech. Příběh se v některých částech může měnit podle toho, jaké možnosti v konverzacích zvolíte.