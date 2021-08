Hry zadarmo nebo se slevou: Quakecon se blíží a Rebel Galaxy zdarma

Steam – Quakecon Sale I letos bude Quakecon probíhat digitálně a těšit se na něj můžete od 19. do 21. srpna. Při té příležitosti si Bethesda připravila pěkné slevové akce a jedna taková probíhá i na Steamu . I když je pojmenovaná po výborné FPS střílečce od id Software, tak jsou její součástí i další velké značky Bethesdy. Velké slevy se dočkaly i novější pecky jako je Doom Eternal (15€). V doposud posledním díle této pekelné akce vás čekají další hordy démonů. Doomslayer se zase naučil pár nových triků, takže hratelnost je ještě rychlejší než před tím. Součástí slevy je i příběhové rozšíření The Ancient Gods. Celé ho můžete mít jakožto součást Year One Passu (15€). Jestli byste raději něco pomalejšího, můžete zamířit směrem k výtvorům studia Arcane. I když se Dishonored pár let na herní scéně neobjevilo, tak oba jeho díly stále stojí za to. Dishonored (2,5€) a Dishonored 2 (4,5€) doplňuje ještě samostatné rozšíření s podtitulem Death of the Outsider (7,5€). Je docela škoda, že tentokrát není zlevněná i kompletní kolekce, ve které najdete všechny díly včetně DLC. 16 bizarních počítačů, na kterých spustíte Doom: Žárovky, foťáky i kalkulačky

A zase zpět k akci. Rebootu Dooma úspěšně sekundoval také Wolfenstein. V tomhle případě doporučujeme hlavně první díly jeho nové iterace, tedy New Order (6€) a Old Blood (6€). Poté už to šlo s kvalitou celkem dolů. Zejména pak v nejnovějším díle Youngblood, kterému se raději vyhněte obloukem.

GOG – Quakecon Sale Quakecon se nevyhnul ani GOGu . Jelikož aktuální věci jsme měli už v akci na Steamu, tak na GOG zamíříme kvůli starším záležitostem. Aby té akce nebylo málo, tak si dáme další parádní FPS střílečku. Return to Castle Wolfenstein (1,6€) je i po téměř 20 letech výborná záležitost, ve které budete kosit nejen nacisty, ale také nadpřirozené potvory vyvolené okultními rituály. Ještě před tím, než na Falloutu začala dělat Bethesda, vypadalo toto RPG úplně jinak. V prvních dvou dílech jste vše viděli z izometrického pohledu a už jen díky tomu zdejší postapokalyptický svět působil docela jinak. V akci najdete jak první Fallout (2,5€), tak Fallout 2 (2,5€). Fallout: Atomová pouta - všichni táhneme za jeden provaz | Recenze

Ještě si připomeneme dvě staré FPS série, na které se oproti výše jmenovaným docela zapomíná. Jsou to Hexen a Heretic. Oproti Doomovi nebo Wolfensteinovi jsou zasazeny více do fantasy prostředí a celkově se točí kolem boje s magickými zbraněmi. Zábavnou hratelností jim nicméně obě zvládají konkurovat. To nejlepší z nich najdete v Heretic + Hexen Collection (3€).

Epic Store – Rebel Galaxy zdarma Po minulém týdnu, kdy jste si mohli na Epicu vzít zdarma pořádnou pecku A Plague Tale: Innocence, se zase s rozdáváním velkých her trochu zpomaluje. Tentokrát tady máme jediný titul, který potěší hlavně hráče vesmírných RPG. V Rebel Galaxy si zahrajete za velitele plavidla silného dost na to, aby ničilo celé planety. Budete se střetávat s vesmírnými piráty, objevovat anomálie a dojde také na seznamování se s mimozemskými rasami. Remake hororu Dead Space možná cílí už na druhou část příštího roku

Sami budete rozhodovat o tom, jakým směrem se bude rozvíjet pověst o vaší posádce. Můžete být nemilosrdným válečníkem, obchodníkem nebo se můžete proslavit pomáháním ostatním. Zdejší galaxie skrývá spoustu tajemství a je jen na vás, abyste je objevili.

Xbox Store – Ubisoft Publisher Sale + Ultimate Add-On Sale Na Xboxu tentokrát máme hned několik lákavých akcí. Se svým repertoárem opět přichází francouzský gigant Ubisoft. V této slevě najdete všechny jeho velké značky. O novinkách posledních měsíců se moc mluvit nedá, protože zkrátka nic moc nevyšlo a všechny očekávané tituly byly odloženy. Máte tedy ještě spoustu času si projít celou Anglii v Assassin’s Creed Valhalla. Tento díl tady najdete v Ultimate edici (2 300 Kč). Její cena je sice stále docela přestřelená, ale alespoň si nemusíte dělat starosti s dokupováním žádných DLC. Všechno totiž máte v této edici už rovnou pohromadě. Jednou z těch povedenějších her Ubisoftu poslední let je bezesporu Immortals: Fenyx Rising (900 Kč). Podíváte se do fantasy verze starověkého Řecka plného pestrých barev. V roli novopečeného poloboha se snažíte zachránit božstva Olympu před kletbou jednoho z titánů. Hráči ukazují krásy antického světa v Immortals Fenyx Rising

Kromě toho také probíhá akce zaměřená na DLC, season passy a další dodatečný obsah pro hry všeho druhu. Týká se to i prémiových měn pro některé free-to-play tituly, takže pokud některému z nich holdujete, určitě si akci projděte. Do toho spadají například Black Desert Online nebo Paladins.

Stále probíhá: Humble Choice – Bloodstained, Superliminal a další Tento měsíc v nabídce předplatného Humble Choice najdete trojici titulů, kvůli kterým se nad jeho pořízením vyplatí alespoň zauvažovat. Tím největším je bezesporu Bloodstained: Ritual of the Night. Duchovní nástupce série Castlevania měl docela strastiplný vývoj, ale nakonec to s ním nedopadlo vůbec špatně. Pokud vám zrovna chybí kvalitní zástupce metroidvania žánru, tak s Bloodstained neuděláte chybu. Logické hry z prvního pohledu jsou velmi oblíbené, ale moc se jich nedělá. Určitě by vás tedy nemělo minout Superliminal, které na řešení hádanek jde zase trochu jinak než ostatní hry. Autoři si tady pohrávají s perspektivou a podle toho, jak se na předmět koukáte, tak se i chová v prostředí. Jen škoda, že vám vydrží pouze na pár hodin. Superliminal: záleží na úhlu pohledu | Recenze

V Last Oasis se podíváte do světa plného pouští a nehostinného prostředí. Budete muset přežívat pomocí všech dostupných prostředků. Jedná se převážně o multiplayerovku, takže pokud máte partu kamarádů, můžete dát Last Oasis šanci. Co v jiné hře jen tak neuvidíte, jsou obří písečná plavidla, která slouží jako pohyblivá pevnost vaší party.

Stále probíhá: Playstation Store – Novinky v Summer Sale Letní akce v obchodě PlayStationu stále pokračuje a tento týden v nabídce najdete nové tituly. Pokud jste si tedy zatím nevybrali, můžete se do prozkoumávání slev pustit znovu. Jedním z hlavních nových přírůstků je Assassin’s Creed Valhalla (1 111 Kč). Nejnovější díl této série dostanete rovnou ve verzi pro PS4 i PS5. Pokud jste minuli série Metro, tak jste přišli o jeden z nejlepších singleplayerových FPS zážitků za poslední dekádu. Nyní můžete mít kompletní příběh Arťoma v jednom balíku Metro Saga Bundle (952 Kč). Všechny tři hry obsahují češtinu a Exodus je tady navíc v Gold verzi, která zahrnuje i příběhová rozšíření. Nesmíme zapomínat ani na stálice, které neodmyslitelně patří k PlayStationu. Příkladem může být The Last of Us Part II (787 Kč). Reakce na příběh jsou sice stále rozporuplné, ale po technické stránce je to bezesporu jedna z nejlépe zpracovaných her z minulé generace konzolí. Tvůrci Metro Exodus hledají posily na vývoj zbrusu nové herní značky

Když je řeč o tom nejlepším z minulé generace, tak zkrátka musíme zmínit Red Dead Redemption 2. V této akci ho máte rovnou v Ultimate edici (660 Kč). Nádherně zpracovaný svět do posledního detailu a výborný příběh Arthura Morgana a jeho gangu jsou nezapomenutelným zážitkem.