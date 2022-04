Hry zadarmo, nebo se slevou: Rogue Legacy a Vanishing of Ethan Carter zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

Humble Choice – Ghostrunner, Destroy All Humans! a další Nový měsíc znamená i čerstvou nabídku v předplatném Humble Choice, které se docela nedávno proměnilo do podoby, v jaké fungovalo ještě za dob Humble Monthly. Kromě přístupu do kolekce Humble Games v dubnu můžete získat celkem 8 titulů, mezi kterými nejvíce vyčnívá kyberpunková akce Ghostrunner. Pokud vám chybí parkour z pohledu první osoby ve stylu Mirror’s Edge, tohle byste rozhodně neměli minout. Destroy All Humans! je remake klasiky z dob druhého PlayStationu. V roli mimozemského nájezdníka míříte do Ameriky sklidit úrodu. Do toho se počítají jak zvířata, tak i zdejší obyvatelstvo. Aby pro Crypta nebyla invaze moc obtížná, dostal do vínku bohatý arzenál zbraní a jednoduše tak může nic netušící Američany unést se svojí lodí. Pro fanoušky anime a mangy je tady Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Na rozdíl od předchozích Narutových her tady nesledujete přímo příběhy zpracované v hlavní dějové lince. Místo toho si vytvoříte vlastního nindžu a snažíte se stát tím nejlepším. Síly můžete poměřit s hráči z celého světa. Destroy All Humans! 2 - Reprobed bylo konečně oznámeno Monster Sanctuary pak kombinuje ochočování a chování monster spolu s taktickými boji. Velmi zjednodušeně by se dalo říct, že je to dvojrozměrná pixelartová verze pokémonů. Rozdílů je tady ale mnohem více, než by se na první pohled mohlo zdát.

Epic Store – Rogue Legacy a Vanishing of Ethan Carter zdarma Tento týden je Epic velmi štědrý. Nejen, že si v jejich obchodě můžete vyzvednout zdarma hned dvě hry, ale obě z nich opravdu stojí za to. Zpozornět by měli hlavně fanoušci 2D rogue-like plošinovek a příběhových her. V Rogue Legacy procházíte neustále se měnící prostředí plné nástrah. Jakmile zemřete, je konec a musíte začít zase od začátku ze své základny. Chyták je ale v tom, že se na výpravu vydáváte vždy s jinou postavou. Postupně se tvoří celý rodokmen a vy si vybíráte, kterého následníka s sebou vezmete tentokrát. Každý má svoje výhody a nevýhody. Zatímco jeden může být neohrožený válečník s obřím mečem, jeho následovník může mít panickou hrůzu ze slepic. Jako v každém správném rogue-like si navíc sílu a schopnosti můžete vylepšovat a odemykat si tak nové možnosti. Epic zkouší po Fortnite něco nového. Jeho mobilní aplikace přenese reálný objekt do virtuálního světa Vanishing of Ethan Carter je pak příběhovka, ve které vyšetřujete zmizení 12letého chlapce. V otevřeném světě hledáte důkazy a zjišťujete, že záhada se netočí jen kolem Ethana, ale celé jeho rodné městečko vypadá podezřele.

Xbox Store – Best-Rated Hits Sale I když celá řada her v dnešní době dostává nadprůměrná hodnocení, až čas většinou ukáže, jak to s nimi doopravdy je. Na Xboxu tento týden najdete ve slevách léty ověřené klasiky, se kterými neuděláte chybu a nemusíte nutně být ani fanouškem jejich žánru. Z těch nejnovějších tady máme výbornou příběhovou skákačku Psychonauts 2 (893 Kč), ve které se vydáte do myslí nejrůznějších lidí. Teď zamíříme trochu více do minulosti. Je docela škoda, že příběhových FPS her ubylo. Série jako Bioshock jsou tak i v dnešní době stále unikátem. Mezi slevami najdete všechny 3 díly (každý 250 Kč), přičemž u Infinite nechybí ani DLC, ve kterých se dozvíte další informace o podmořském městě Rapture. Xbox Game Pass nabídne výhodnější rodinné předplatné, tvrdí insideři U příběhových FPS ještě zůstaneme. Tentokrát se podíváme pod zem do tunelů metra. Metro Redux Bundle (90 Kč) obsahuje první dva díly v lehce vylepšených verzích. Velké rozdíly oproti originálu to sice nejsou, ale ostřejší textury nebo lepší nasvícení vždy potěší.

Nintendo eShop – Games on Sale Ani na Switchi tentokrát nechybí klasické slevy. S několika příspěvky přišlo vydavatelství Bandai Namco. Fanoušci anime a mangy by tak neměli minout třeba My Hero One’s Justice (240 Kč). Herní adaptace My Hero Academia je klasickou 3D bojovkou ve stylu starších her Naruta. Graficky je zpracovaná velmi dobře a schopnosti hrdinů i záporáků díky tomu vyniknou i na malé obrazovce Switche. Taiko no Tatsujin u nás není moc známá značka, ale pokud máte rádi rytmické hry, měli byste se na ni kouknout. Ve slevě je díl Drum ‘n’ Fun (256 kč). Joy-cony vám tady poslouží jako paličky od bubnu a budete s nimi švihat do rytmu desítek skladeb. Pokud byste to s hraním mysleli trochu víc vážně, můžete si pořídit i skutečný bubínek, který Namco prodává právě pro tuto sérii jako speciální periferii. Nintendo odkládá Breath of the Wild 2 na jaro příštího roku Z logických her, které zvládnou potrápit mozek každého hráče, je Baba is You (219 Kč) něco výjimečného. Pokud si myslíte, že hry už v dnešní době nemohou být ničím originální, zkuste si tuhle indie záležitost. Nebudeme se divit, pokud vám právě Baba změní názor. Čekají vás desítky úrovní s hádankami, jejichž obtížnost s každou další narůstá.

Stále probíhá: PlayStation Store – Spring Sale I když se u nás o víkendu zase ochladí, tak je jasně vidět, že už se blíží jaro. S tímto ročním obdobím je spojeno hned několik slevových akcí a jednu takovou najdete i v obchodě PlayStationu. Z časem ověřených pecek můžeme zase jednou doporučit kovbojku Red Dead Redemption 2 (640 Kč), pro kterou byste i po několika letech od vydání marně hledali konkurenci. Na své si přijdou i fanoušci komiksů od DC. Suicide Squad a Gotham Knights se sice teprve chystají, ale rozhodně byste neměli minout předchozí hry s Batmanem v hlavní roli. Ve slevě najedete Batman: Arkham Collection (480 Kč), která obsahuje vše kromě Arkham Origins, které je považované za ten nejslabší díl. Za polovic je k dispozici také česká Mafia v definitivní edici (500 Kč). Moderní předělávka této legendy má své mouchy, ale po grafické stránce se povedla na výbornou. Najdete v ní i znovu nahraný český dabing, kde se hlavní role opět ujal Marek Vašut. Příběh Tommyho Angela si tak bez problému můžete projít i na moderních konzolích. Mafia: Definitive Edition - zahraj tu naši | Recenze Kromě her samotných jsou ve slevách i nejrůznější DLC a season passy, takže se určitě podívejte, jestli to neplatí právě i pro vaše oblíbenou hru. Z těch nejnovějších je to třeba rozšíření The Witch Queen prio Destiny 2 (800 Kč). Fanoušci her od FromSoftware by pak neměli vynechat DLC The Old Hunters pro Bloodborne (265 Kč). Stejně tak si můžete prodloužit i Spider-manovo dobrodružství v DLC balíčku The City That Never Sleeps (265 Kč).