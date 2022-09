Hry zadarmo, nebo se slevou: Shadow of the Tomb Raider a Mafia zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

Steam – Mafia zdarma Původní příběh Tommyho Angela o tom, jak se z taxikáře stal členem jedné z mafiánských rodin ve městě Lost Heaven, před pár dny oslavil 20 let od vydání. K této příležitosti si 2K připravilo pro hráče speciální akci. Až do 5. září si můžete Mafii z roku 2002 přidat do knihovny na Steamu zcela zdarma. V této verzi vám ale po stažení bude chybět část soundtracku kvůli problémům s autorskými právy. Stačí ale postupovat třeba podle tohoto návodu a mělo by vše být otázkou pár kliknutí a překopírování souborů a při jízdě městem vás bude doprovázet stará známá hudba. Mafia slaví 20 let. Nezapomenutelný příběh Tommyho Angela stále patří mezi nejlepší české hry Hru není problém rozběhnout na moderních systémech, ale pokud plánujete dohrát vše včetně misí z extrémní jízdy, tak můžete narazit na trable. Konkrétně mise, kdy máte přejet zaminovaný most nepočítá s vysokým počtem snímků za vteřinu, a tak na výkonnějších strojích je výbuchů znatelně víc, než bylo původně v plánu.

PlayStation Store – Extended Play Podle názvu této akce jsme očekávali, že bude zahrnovat hlavně DLC nebo obsahově nabitější edice. Skutečnost je ale trochu jiná, a tak tady máme další směsici různých titulů, ze kterých vyčnívá třeba Ghostwire: Tokyo (925 Kč), ve kterém se podíváme do japonské metropole, ze které z nenadání zmizeli její obyvatelé kvůli tajemné mlze. Je to sice kratší záležitost, ale ulice Tokia a mystické schopnosti hlavního hrdiny jsou zpracovány velmi dobře. Celý tento týden se řeší výročí první Mafie a do oslav se můžete pustit i na PlayStationu. Ve slevě je Mafia Trilogy (660 Kč) zahrnující remake jedničky a další dva díly v definitivních edicích, což znamená, že vám nebude chybět žádné DLC a Mafii 2 dostanete v lehce vylepšené grafické podobě. Z počátku tyto verze měly technické problémy, ale to už by neměl být problém po posledních updatech. Pokud máte chuť na nějakou LEGO hru, tak LEGO Harry Potter Collection (420 Kč), je výborným balíkem, ve kterém najdete kompletní příběh ze světa čar a kouzel. Oproti původním hrám je tato verze graficky vylepšená, ale základy zůstávají stále stejné. Resident Evil Village chystá příběhové DLC a další nový obsah. Vydání očekávejte v říjnu Doporučení si zaslouží i předělaný Resident Evil 2 (315 Kč). Do počátků série, která definovala žánr survival hororu, se můžeme vrátit v moderním pojetí, které upravuje hratelnost tak, aby odpovídala dnešním standardům. Navíc vypadá parádně na pohled.

Epic Store – Shadow of the Tomb Raider a Submerged: Hidden Depths zdarma Pár týdnů byla nabídka her zdarma na Epicu slabší, ale dneškem to končí. Tentokrát dostaneme dvě hry, přičemž jednou z nich je nejnovější dobrodružství Lary Croft. Shadow of the Tomb Raider je závěrečným dílem trilogie od studia Crystal Dynamics a spolu s Larou se v tomto příběhu podíváme do hluboké džungle. Jejím hlavním cílem je zabránit apokalypse, kterou přivolali Májové. Příběh budete mít obohacený i o všech 7 DLC balíčků. Dostupná je totiž definitivní edice. Čeká vás tedy dodatečný obsah zahrnující řešení složitějších hádanek a výzev, na jejíž konci vás čekají další poklady. Stejně tak se dostanete i novým zbraním nebo oblekům pro Laru. Shadow of the Tomb Raider: samé hrobky, žádná akce (recenze) K tomu si můžete vzít ještě relaxační adventuru Submerged, ve které prozkoumáme zaplavený svět, kde z civilizace zbývají už jen vrcholky mrakodrapů nad hladinou. Protagonisty příběhu jsou Miku a Taku. Jedna z nich je prokleta záhadnou silou, kterou chce využít pro konání dobra. Společnými silami se snaží zajistit, aby se na konec své výpravy dostali v jednom kuse.

Xbox Store – Open World Sale Otevřené světy se na posledních generacích staly nedílnou součástí mainstreamové AAA tvorby. Právě na hry, ve kterých můžete strávit desítky hodin, se zaměřuje aktuální akce na Xboxu. Začneme ověřenou peckou, kterou řadíme mezi nejlepší hry všech dob. Red Dead Redemption 2 (640 Kč) je výborná westernovka v perfektně zpracovaném světě, kde můžete spoustu času strávit i v multiplayeru. Do otevřených prostranství se vydal i Metal Gear Solid V: Phantom Pain (275 Kč). Pokud máte v oblibě komplikované příběhy, tak série Metal Gear je přesně pro vás. Phantom Pain vás provede rozsáhlými lokacemi, ve kterých je vhodnější postupovat potichu než se pouštět do nějakých větších akcí. Kingdome Come: Deliverance i Total War: Rome se dočkají předělávky na deskové hry Ani v této akci nechybí české Kingdom Come: Deliverance v Royal edici (220 Kč). Tento středověký příběh se v žebříčcích nejlepších RPG posledních let dostává poměrně vysoko. Chystá se pro něj i český dabing, na jehož tvorbě pracují hlavně fanoušci. Ještě ale není jasné, jestli bude dostupný i na konzolích nebo jen na PC.

Stále probíhá: GOG – The GOG Sale Na GOGu si pro nás tento týden připravili pořádně nabitou akci. Najdete tady hromadu her od retra po aktuální tituly a nechybí ani výhodné balíčky. Slušnou slevu dostala například i Mafia Trilogy (24,5$), která obsahuje remake prvního dílu a spolu s oběma pokračováními v definitivní edici včetně DLC. Původní Mafia (6,8$) je také zlevněná, ale tu už si musíte dokoupit samostatně. Již tradičně ve zdejším obchodě najdete i ověřené klasiky. Ať už je řeč o prvním Deus Ex (1$), F.E.A.R (1,5$) nebo Tomb Raider: Anniversary (1$), tak za zlomek původní ceny každého z nich se královsky zabavíte na desítky hodin. Z her, které najdete pouze na GOGu, pak můžeme vypíchnout třeba SWAT 4 (4,7$) nebo Blood Omen: Legacy of Kain (5$). Ohedně série Deus Ex jsou zlevněné i další díly série. Z těch posledních se rozhodně nejvíc povedlo Human Revolution (3$). Máme ho tady ve vylepšené Director’s Cut edici. I po letech je příběh Adama Jensena o hledání únosců ve kyberpunkové budoucnosti výbornou záležitostí. Pokud ale tíhnete více k fantasy, můžete se pustit do Dragon’s Dogma (4,9$), které nedávno oznámilo pokračování. Scénáristka Deus Ex a Guardians of the Galaxy se přidává do týmu BioWare V průběhu dní v rámci této slevy rotují časově omezené slevy a občas dojde i na rozdávání některých her zdarma. Můžete tedy narazit i na další lákavé nabídky. Akce jako taková ale trvá až do 5. září.

Stále probíhá: Ubisoft Connect – Gamescom Sale Ubisoft si sice na letošní Gamescom nepřipravil žádnou prezentaci, ale to neznamená, že při té příležitosti nepřichystal ve svém obchodě slevovou akci. Její součástí jsou všechny jeho velké hry z posledních let. Za více než polovinu můžete mít třeba kompletní Assassin’s Creed Valhalla (63€). Tohle balení obsahuje opravdu všechno, co k Valhalle zatím vyšlo. Týká se to i velkého rozšíření Dawn of Ragnarok. Ve větší slevě je i adrenalinová akce Riders Republic (24€), která je duchovním nástupcem sněhového Steepu. Tentokrát se ale přírodou nebudeme prohánět jen na lyžích nebo snowboardu. Možnosti se značně rozšiřují a prostředí inspirované americkými národními parky můžete brázdit třeba na kole. Pokud chcete naskočit do bojů v postapokalyptickém The Division 2, tak doporučujeme Warlords of New York Ultimate Edition (24€), se kterou dostanete všechny potřebné doplňky spolu s boostem na 30. level a několik kosmetických doplňků k tomu. Mobilní týmovka The Division: Resurgence se ukazuje v prvních záběrech ze hry Možná jste si všimli, že se hry v našich výběrech u ubisoftího obchodu často opakují. Věc se má ale tak, že do něj už dlouhou dobu nic nového nepřibylo, takže ani my nemáme moc z čeho vybírat. Snad se to brzy změní. V září nás čeká další prezentace Ubisoft Forward, kde se měly ukázat novinky, které si zahrajeme v blízké budoucnosti.