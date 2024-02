Hry zadarmo, nebo se slevou: Stovky demoverzí na Steamu a hororový Doki Doki Literature Club Plus zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

Steam Next Fest Po několika měsících opět přichází na Steam festival zaměřený na demoverze her, které teprve chystají svoji premiéru. Čekají vás stovky zkušebních verzí zdarma. Mezi nimi najdete například i Dungeonborne, ze kterého jsme vám už přinesli naše dojmy. V tomhle extrakčním fantasy RPG se vydáváte do kobek, kde si musíte nahrabat co nejvíc pokladů. Zatím je to ale velmi raná verze. Určitě za pozornost stojí také Pacific Drive, hra o přežití, která kombinuje prvky několika žánrů dohromady. Projíždíte prostředím v autě, které představuje vašeho nejlepšího parťáka. To si s každou výpravou postupně vylepšujete. Musíte se o něj ale také náležitě starat. Jelikož jde o žánr rogue-lite, tak po každém neúspěšném pokusu se vracíte úplně na začátek. Existují ale i vylepšení, která se vám zachovají do dalších průchodů. Pokud vás žánr rogue-lite baví více, mohl by vás zaujmout také Realm of Ink, o poznání akčnější záležitost, která si bere inspiraci z titulů, jako je Hades. Vydáváme se do světa zpracovaného v inkoustovém stylu. V hlavní roli je Red, která se snaží vymanit z pout osudu a dokázat, že může rozhodovat i sama za sebe. Naše další doporučení míří směrem k fanouškům sci-fi strategií. Homeworld 3 už je v přípravě poměrně dlouhou dobu. Pokračování této legendární značky stále ne a ne vyjít. Nyní si ho alespoň každý může osahat v demoverzi. První dojmy ale bohužel zatím nejsou moc přívětivé a vývojáři se rozhodli, že vydání ještě jednou odsunou. Plné verze bychom se tak měli snad dočkat v květnu.

PlayStation Store – PlayStation Indies Opět přišla chvíle, kdy si na PlayStationu můžete doplnit knihovničku titulů od nezávislých vývojářů. Ve výprodeji PlayStation Indies najdete menší i větší kousky, které se na konzoli od Sony za poslední roky objevily. Je tady například i High On Life (665 Kč), akce z pohledu první osoby od tvůrců Ricka a Mortyho. V šíleném mimozemském světě vás doprovází ukecané zbraně s nekompromisním humorem. Výborná 2D záležitost jménem Have a Nice Death (401 Kč) nechybí ani na PlayStationu. Chopíte se role Smrti v ten nejhorší možný den. Vaši zaměstnanci, kteří se mají starat o převod všech duší do posmrtného života, stávkují, a tak se o všechno musíte postarat vlastníma prochladlýma rukama. Jakožto Smrt si můžete vylepšovat svoje schopnosti a získávat lepší zbraně, které se proti náročnějším duším určitě budou hodit. Pro trochu odpočinku od akce se můžete vydat mezi mňamky do Bugsnax (182 Kč). V roli objevitele se vydáte na průzkum neprobádaného ostrova, na kterém žijí potvůrky spojené s různými sladkostmi a dalšími chuťovkami. Prozkoumáváte každý z nových druhů, ale tím hlavním je najít průzkumníky, kteří se sem vydali před vámi. Bugsnax se navíc od vydání rozšířily o další obsah, takže pokud jste je zkoušeli hned při vydání, čeká vás pár milých překvapení. A na závěr indie doporučení si dáme naprostou klasiku. Stardew Valley (220 Kč) je výborná oddechovka, ve které podědíte starou farmu a postupně ji musíte přivést zpět k životu. Během toho není od věci občas zaskočit do městečka, kde se můžete seznámit s ostatními, navazovat vztahy či plnit různé úkoly. I když tvůrce této hry už pracuje na novince o továrně na čokoládu, tak chystá minimálně ještě jeden větší update pro Stardew Valley. Zatím ale přesně nevíme, kdy ho vypustí do světa.

Humble Choice – Life is Strange: True Colors, Scorn a další Další měsíc znamená obměnu nabídky v předplatném Humble Choice. Jako obvykle tady máme celkem osm různých titulů, mezi kterými je jedním z největších taháků Life is Strange: True Colors, což je příběhová adventura, ve které záleží na vašich rozhodnutích. Hlavní hrdinka má speciální schopnost, díky které dokáže vidět barvy emocí, které ostatní cítí. Scorn je pak úplně jiná káva. Jedná se o gigerovský horor, ve kterém se dostaneme do nechutného a temného světa. Technologie se tady snoubí s živými organismy. Atmosféru má díky tomu Scorn nezapomenutelnou. Oproti tomu ale v akčních pasážích příliš neexceluje. Pro akční nálož si můžete zajít třeba do Destroy All Humans 2, což je kompletní předělávka této hry z druhého PlayStationu. V roli mimozemšťana se vydáváme za hranice Spojených států a sklízíme lidskou úrodu, kde se dá. Zbytek únorové nabídky v předplatném sestává už z menších titulů. Jmenovitě jde o Beacon Pines, Theres is No Light, Children of Silentown, Oaken a Snowtopia: Ski Resort Builder. Vedle her samotných dostanete také trojici kupónu, které můžete uplatnit v Humble Store. Tady najdete 30% slevu na Travellers Rest, 34% slevu na český Last Train Home a 20% kupón, který můžete využít na některou z nově vydaných her.

Humble Mega Man Franchise Bundle Na Humble Bundle tento týden najdete také jeden lákavý balíček, obzvlášť pokud jsou vaší krvevní skupinou klasické dvojrozměrné skákačky. Jmenovitě jde o sérii Mega Man. Abyste tenhle balík získali celý, musíte přispět minimálně 18,34€. Položek je tady celkem osm, přičemž dvě z nich jsou kupony pro nákup dalších her z Mega Manovi série. Konkrétně jde o 34% slevu na Mega Man X Dive Offline a 50% slevu na Mega Man Battle Network Legacy Collection. Většina z dalších položek jsou pak rovnou celé kolekce, které obsahují hned několik starších dílů série. Celkově si tak vaši herní knihovničku můžete rozšířit o více než 30 titulů. Mega Man je ovšem velmi specifická záležitost, která nesedne každému. Pokud byste si ho tak jen chtěli letmo osahat, můžete zvolit variantu za 1,83€, se kterou dostanete pouze zmíněné kupóny a Mega Man Legacy Collection.

Epic Store – Doki Doki Literature Club Plus a Lost Castle zdarma V rozdávačce na Epicu si tento týden můžete uzmout hned dvojici titulů. Doki Doki Literature Club Plus na pohled klame tělem. I když vypadá jako vcelku obyčejný grafický román, tak je to ve skutečnosti vcelku nepříjemný horor. Na Steamu najdete zdarma jeho původní verzi. Oproti té je Plus o něco rozšířená, což se týká třeba uživatelského rozhraní tak i samotného obsahu. Vedle toho na vás čeká také kooperační záležitost Lost Castle, ve které se budete probojovávat skrz nebezpečné hradní chodby. Kdysi klidné království postihla kalamita, která vše uvrhla v chaos. Společně s dalšími dobrodruhy se tak musíte vydat do boje a porazit každého potvoráka, který se vám postaví do cesty.

Stále probíhá: PlayStation Store – Critics' Choice V obchodě PlayStationu aktuálně najdete výprodej s výběrem oceňovaných her z minulých let. Ty největší novinky byste tady hledali marně, ale třeba takové Hogwarts Legacy (990 Kč), nejprodávanější hra loňského roku, tady nechybí. Můžete se vypravit do tohoto kouzelného světa ještě předtím, než se v něm odehrál příběh Harryho Pottera. Jen pár dní zpátky vyšlo pokračování série Like a Dragon. Pokud jste z ní ještě nic nehráli a chtěli byste ji zkusit, doporučili bychom spíš Yakuza: Like a Dragon (300 Kč), kde se představuje nový hlavní hrdina a řeší se problémy propletené nejen jakuzou, ale také policií a politickou scénou. Hodit se vám bude také Like a Dragon Gaiden (916 Kč), která doplňuje kapitolu příběhu původního hrdiny. Zlevněných je také několik titulů od FromSoftware. Na Elden Ring bohužel nedošlo, ale třeba takové Sekiro: Shadows Die Twice (825 Kč) byste také určitě vynechat neměli. Od zbytku jejich tvorby se hodně liší, máte předem danou hlavní postavu a upustilo se od RPG prvků. Dark Souls 3 (595 Kč) už je pak známá klasika. U té kromě základní hry najdete také ve slevě i rozšíření. O sérii Need for Speed jsme už zase nějaký pátek neslyšeli. Nicméně její poslední díl Unbound (315 Kč) nedopadl vůbec špatně. I přes své kvality se tyto městské závody dostaly do výprodejků vcelku brzo a za aktuální cenovku je to už opravdu dobrá nabídka. Stále se jedná o arkádové závody, které jsou ozvláštněny hlavně netypickou grafikou.

Stále probíhá: Humble Controller’d Chaos Bundle Na hraní střílečky si sice ovladač nevezmete, ale na některé žánry se hodí bezesporu víc než kombinace klávesnice a myši. Sedmičku takových titulů najdete v novém balíku na Humble Bundle, kde je třeba povedený remake mimozemského Destroy All Humans, kde se vydáme na planetu Zemi a rozpoutáme naše řádění. Jízda to bude i v No More Heroes, kde se za neotřelého protagonistu s pálkou v ruce budete vypořádávat s veškerou havětí, která vám přijde pod ruku. Velmi podobný scénář nastává i v Orcs Must Die 3, tady se do toho ale ještě přimotává žánr tower-defense. S pomocí pastí, kouzel a zbraní musíte uchránit svůj hrad a bude se určitě hodit, pokud se k vám přidá parťák. Velmi povedená je akce Sunset Overdrive, v jejíž světě se rozjela apokalypsa kvůli neotestovanému energeťáku. V pestrobarevném městě se budeme muset prostřílet nemyslícími monstry bažícími po dalším loku. V Maneateru naopak budeme požírat. Jakožto žralok si pochutnáme nejen na rybkách, postupem času náš apetit roste, a tak přijdou na menu i lidé. Na závěr tady pak máme remasterovanou verzi videoherních Ghostbusters a roztomilou hříčku Rain on Your Parade, kde v roli mraku budeme ničit vše, na co narazíme.