Hry zadarmo, nebo se slevou: stovky demoverzí na Steamu a Supraland zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

PlayStation Store – Indies Hry od menších vývojářských týmů kolikrát zvládnou zabavit víc než AAA tituly od světových vydavatelství. Spoustu takových her najdete v nové slevové akci v obchodě PlayStationu. Perfektním příkladem je Cuphead (370 Kč), který perfektně zpracovává animaci a grafiku inspirovanou 20. léty minulého století. Na konci června navíc vychází rozšíření The Delicious Last Course, ve kterém se podíváme na celý nový ostrov s hromadou originálních bossů. Kingdom Come: Deliverance sice není úplně malá záležitost, ale zmínku si rozhodně zaslouží. Tenhle středověký příběh je k dispozici v Royal Edici (262 Kč), která obsahuje všechna DLC. Kromě příběhu kovářského syna Jindry si tak můžete projít i rozšíření Woman’s Lot s Terezou v hlavní roli. Pokud vás baví logické hry ve stylu Portal, rozhodně byste měli dát šanci Superliminal (278 Kč). Portály tady nenajdete. Zdejší hádanky jsou především o hrátkách s perspektivou. Záleží na tom, jak daleko jste od předmětu a z jakého úhlu na něj koukáte. Díky tomu může i zdánlivě zbytečná věc pomoci s řešením zapeklitého hlavolamu. Concrete Genie: jak porazit temnotu? | Recenze Concrete Genie (400 Kč) je příběh o ponurém městě, které se snažíte s pomocí kouzelného štětce zase přivést k životu. Společně s hlavním hrdinou Ashem zaháníte temnotu. Kromě kreslení si užijete i poskakování po střechách. Concrete Genie patří také mezi hry, ve kterých najdete český dabing.

Epic Store – Supraland zdarma Několik týdnů po sobě nám Epic dával jednu velkou pecku za druhou. Tentokrát tady máme menší záležitost Supraland, která v sobě kombinuje mechaniky ze sérií Legend of Zelda, Portal a Metroid. Vypravíte se do otevřeného světa, ve kterém vám nikdo nediktuje, kudy se máte vydat dál. Celý svět je propojený a už od prvních momentů jsou všechny cesty otevřené. Jako ve správné metroidvanii ale budete muset získat určité schopnosti, než se do některých z nich budete moci dostat. Součástí hry jsou také souboje, u kterých se tvůrci inspirovali u kultovních akcí jako je Doom, Unreal nebo Quake. Sony i LEGO investují miliardy do Epic Games. Má to pomoci rozšířit herní metaverse A když zrovna nedojde na rychlou akci, budete muset řešit logické hádanky s unikátním designem. Supraland může na první pohled vypadat jako záležitost pro mladší, ale podle slov vývojářů je určený pro zkušené hráče.

Xbox Store – Deals Unlocked Na Xboxu tento týden najdete slevovou akci zahrnující hlavně velké tituly z posledních let. Resident Evil Village (1 165 Kč) doporučujeme, jak jen můžeme, a po poslední prezentaci Capcomu je důvodů k pořízení tohoto hororu ještě víc. Na podzim nás čeká velká Winters’ Expansion, ale i bez ní za to Village rozhodně stojí. V roli Ethana Winterse se snažíme zachránit unesenou dceru. Dying Light 2: Stay Human (1 239 Kč) sice nebyl tak masivní úspěch, jak se očekávalo, ale s opravami technických chyb se z něj stává přesně ta zombie akce, kterou jsme si přáli. Techland s ním navíc stále ještě nekončí a pomalu do něj začíná přidávat obsah zdarma, včetně příběhových rozšíření. Podívejte se do světa, kde lidstvo prohrává proti celosvětové nákaze a zůstávají mu už jen poslední základny, kde je alespoň trochu bezpečno. Blizzard se za posledních několik let nemůže pochlubit valným množstvím úspěchů. Jeden se ale přeci jen najde. Diablo II: Resurrected (600 Kč) je povedenou předělávkou klasiky, která má i více než 2 dekády po vydání stále hromadu fanoušků. Resurrected pracuje s původními mechanikami a převádí je do moderní grafiky. Nic vám ale nebrání v tom, abyste si kdykoliv přepnuli do původní podoby. Diablo 4 žádné šílené mikrotransakce mít nebude, slibuje Blizzard po kauze s mobilním Immortal Red Dead Redemption 2 (640 Kč) za nás patří mezi ty nejlepší hry celé herní historie. Nádherný propracovaný svět, plno vedlejšího obsahu a výborně zpracovaný příběh z divokého západu, který má několik silných chvilek. A pokud pro vás nejsou příběhové kampaně to pravé, tak součástí hry je také Red Dead Online.

Stále probíhá: GOG – Summer Sale Od jarních slev plynule přecházíme k letním a jako první letos přichází na řadu GOG, kde najdete obrovské množství retro klasik i osvědčených pecek z posledních let. Jednou z takových je například série Metro, kterou najdete kompletní ve Franchise Bundle (16$). První dva díly dostanete v graficky vylepšených Redux verzích. U Exodu pak nechybí ani dvojice příběhových DLC. I přes svůj požehnaný věk se mezi bestsellery celé akce stále drží Heroes of Might & Magic 3: Complete (2,5$). Na jeho neustupující popularitu má jistě vliv i to, že zkrátka v posledních letech nevyšla žádná podobná strategie, která by se této klasice vyrovnala. Za zmínku v tomhle ohledu ale stojí Song of Conquest (25,6$), což je docela čerstvá záležitost. Žánr FPS stříleček se od svých začátků znatelně posunul, ale stále se najdou zástupy fanoušků stylu původního Dooma nebo Duke Nukem. Pro takové tady máme třeba Ion Fury (9$), která je postavená na stejné technologii, jako právě Duke. Jen s tím rozdílem, že je tato verze Build enginu značně vylepšená, a i když na pohled hra vypadá jako z přelomu tisíciletí, hraje se stejně dobře jako moderní akce. Exkluzivní české dojmy ze Songs of Conquest. Nástupce kultovních Heroes of Might and Magic Kdybyste měli akce už dost, ve slevách je i celá řada klidnějších titulů. Neměli byste minout třeba příběhovku Firewatch (5,34$), ve které se stáváte hlídačem lesa a jeho přilehlého okolí. Běžný den se ale rychle změní, když se ukáže, že ve vašem revíru nejste sami a vaší jedinou spojkou s vnějším světem je hlas ve vysílačce.

Stále probíhá: PlayStation Store – Double Discounts Po delší době v obchodě PlayStationu opět najdete akci, ve které mají výhodu předplatitelé PS Plus. Díky tomu se slevy zdvojnásobí. Za pár stovek tam můžete mít třeba výborné hardcore RPG Nioh 2 (420 Kč), ve kterém se opět postavíte japonským démonům. Tentokrát ale hlavní hrdina sám ovládá některé z jejich sil. Pokud si potrpíte na kvalitním příběhu, Lost Judgment (870 Kč) je hrou přesně pro vás. Nezáleží na tom, že jde o druhý díl spin-offu série Yakuza. Nový případ detektiva Jagamiho zvládá obstát sám o sobě. Se svými společníky řešíte vraždu, která zprvu vypadá jako dokonalý zločin. Jagami se ale jen tak nevzdá a skrz vyšetřování v nové čtvrti se dostává stále blíž k rozlousknutí případu. Autoři Yakuzy kromě pokračování pracují i na zcela nových značkách Poslední příběh Danteho a Nera zaslouženě sklidil úspěch. Devil May Cry 5 (525 Kč) je jednou z nejlepších hack’n’slash akcí. Kromě výše zmíněné dvojice se vám do rukou tentokrát dostane také nováček V, který se výrazně liší svým stylem boje. Místo chladných a střelných zbraní totiž používá hlavně magii.

Stále probíhá: Humble Capcom Summer 2022 Bundle Nový balíček na Humble Bundle je nabitý peckami až po okraj. Pokud vám chybí byť jen jedna z posledních velkých her od Capcomu, tak je dost velká pravděpodobnost, že ji najdete právě tady. Už v první část za 1€ stojí za to. Strider a Bionic Commando jsou sice menší záležitosti, ale společně s nimi dostanete také Street Fighter V. V další části s cenovkou 9,02€ je nálož bojovek ještě větší. Ultra Street Fighter IV je tou nejlepší verzí čtvrtého dílu, kterou na PC najdete. Spolu s tím dostanete také kupón na 50% slevu na Chapion Edition upgrade pro pětku, s čímž se značně rozšíří soupiska hratelných postav. Mimo to vás čeká i pořádná akce v DmC: Devil May Cry, což je odbočka v sérii od studia Ninja Theory, která na tom s kvalitou ale není vůbec špatně. Na závěr této části tady máme výborné fantasy RPG Dragon’s Dogma: Dark Arisen. Capcom slaví výročí Dragon's Dogma a spouští nový web. Chystá se pokračování? Kompletní balík můžete mít za 18,19€. Spolu s výše uvedenými hrami dostanete navíc ještě několik dalších pecek včetně většiny série Devil May Cry. HD kolekci prvních tří dílu doplňuje Devil May Cry 5. Hráči RPG by pak neměli minout Monster Hunter World, ve kterém vás čekají desítky výprav na lov obřích monster. Úplně nakonec dostanete navíc další kupón, se kterým ušetříte 50% při nákupu Monster Hunter Rise.

Stále probíhá: Nintendo eShop - Super Sale Letní slevy dorazili i na Switch jen s trochu jiným názvem. Za nižší ceny můžete mít hlavně menší tituly a hry od vydavatelství třetích stran. I na exkluzivity došlo, ale jejich cena neklesla tak znatelně. Třeba taková Luigi's Mansion 3 (999 Kč) za to ale i tak rozhodně stojí. Nenajdete lepší spojení žánrů metroidvania a rogue-like než jsou Dead Cells (310 Kč). Každý váš průchod je jiný. I když se zóny nijak nemění, vždy jsou jiné díky procedurálnímu generování. Nacházíte nákresy nových zbraní a mezi levely si vylepšujete schopnosti skrz nasbírané buňky. Joy-Cony už spojíte i s iPhony. Systém iOS 16 nativně podporuje herní ovladače od Nintenda Cuphead (350 Kč) vás dokáže pěkně potrápit, i když na pohled vypadá jako animák pro děti. Vývojáři za nádherně zpracovanou grafiku ukryli náročné souboje s bossy a plošinovkové úrovně, ve kterých se bez rychlých reakcí neobejdete. Na konci června k němu navíc přibyde rozšíření s novým ostrovem a hratelnou postavou.