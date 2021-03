Hry zadarmo nebo se slevou: strategie Wargame a Ratchet & Clank zdarma

Není to naposledy, co PlayStation bude rozdávat něco zdarma. Spolu s návratem Play at Home oznámili, že v následujících měsících máme očekávat další podobné rozdávačky . Zatím ale nevíme, co bychom mohli očekávat.

Na aktivaci máte čas až do konce března. I když si můžete zahrát i na PlayStationu 5, tak vás tam oproti původní PS4 verzi nečekají žádná vylepšení. Určitě je to ale dobrá příprava na nový díl A Rift Apart, který na PS5 vyjde už za pár měsíců.

PlayStation si už loni připravil kampaň Play at Home, která se bezesporu hodí i letos vzhledem k tomu, že ještě dlouho budeme trávit celé dny doma. Minule jste si zcela zdarma mohli do knihovny přidat remasterovanou kolekci prvních tří dílů Uncharted. Tentokrát na řadu přišel reboot série Ratchet & Clank z roku 2016. Je zdarma pro všechny hráče na PS4 a PS5, nemusíte být ani členy PS+.

Ještě tady máme jednu hru, která se řadí do žánru strategií, i když trochu jinak, než právě X-Com. Peaky Blinders jistě mnozí z vás znají skrz seriál, ale loni vyšla také izometrická strategie Peaky Blinders: Mastermind . Do role masterminda se tady vžijete vy sami a budete mít kontrolu nad celou řadou oblíbených postav ze seriálu. Pak už jen stačí vše dobře zkoordinovat a provést plán tak dokonale, jak jen to je možné.

Druhým velkým lákadlem je X-Com: Chimera Squad . Tento samostatný přídavek rozvíjející druhý díl vyšel loni docela potichu. Nadšencům do taktických tahovek by rozhodně neměl uniknout. I tady si X-Com drží svoje standardy a oproti druhému dílu přidává dalších pár novinek do hratelnosti.

V březnu se předplatitelům Humble Choice opět zpřístupnila nová nabídka titulů a jako vždy tady je pár takových, kvůli kterým se o tomto předplatném vyplatí zauvažovat. Největším tahákem je tento měsíc určitě Control , zatím poslední projekt autorů Alana Wakea a Maxe Paynea. I když se o Controlu nemluví tak často, jako o jejich starších výtvorech, tak je to jedna z nejlepších her roku 2019.

Zapojíte se do obřího válečného konfliktu, kde západní země stojí proti komunistickému bloku. Celkově budete moci hrát za 17 různých národů, přičemž jakožto novinku do série Wargame přináší Red Dragon asijské země jako Japonsko, Čína či Korea. Každá z nich má vlastní jednotky, kterých je prý dohromady ve hře 1 450 druhů.

Kromě rozdávačky na PlayStationu samozřejmě nemůže chybět ani ta pravidelná na Epic Games . Minulý týden jsme prozkoumávali temnoty moře v Sunless Sea, tentokrát se pustíme do válečné vřavy Wargame: Red Dragon. Nejedná se ale o žádnou novinku. Tato real-time strategie už má na kontě skoro 7 let od vydání.

Xbox Store – Ubisoft Publisher Sale

Zatímco minulý týden si pro sebe všechnu pozornost ve slevách na Xboxu uzmula série Assassin’s Creed, tak ten aktuální se dostalo na všechny ostatní velké kousky Ubisoftu . Výraznější slevy se konečně dočkalo i Immortals: Fenyx Rising (1 080 Kč). Je to výborná záležitost, obzvlášť pokud jste nikdy nehráli Legend of Zelda: Breath of the Wild, odkud si tvůrci Immortals vzali značnou inspiraci.

Stále nevíme, kdy se konečně budeme moci zapojit do revolučních bojů ve Far Cry 6. Je tedy ještě dostatek času na to, vydat se do americké Hope County a vyřídit si to s kultem fanatických následovníků Josepha Seeda. Far Cry 5 (380 Kč) na rozdíl od jeho pokračování s podtitulem New Dawn drží zajetý styl série, takže z nepřátel nelétají čísla s hodnotami poškození a na usmrcení nepřítele stačí jedna rána přímo do hlavy.

Obchod Microsoftu prozradil nové datum vydání akce Far Cry 6

Nesmíme zapomínat na to, že Ubisoft má v posledních generacích za sebou dvojici výborných herních adaptací série South Park. Ať už Stick of Truth (280 Kč), který dělalo ještě studio Obsidian, nebo Fractured But Whole (412 Kč), oba stojí za to už jen kvůli typickému humoru, který jinde zkrátka nenajdete.