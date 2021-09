Hry zadarmo nebo se slevou: ten nejlepší stealth a Yoku's Island Express zdarma

Epic Store – Yoku's Island Express zdarma Po šílené městské akci Saints Row z minulého týdne si tentokrát na Epicu můžete vzít barevnější záležitost, která kombinuje mechaniky metroidvanie a pinballu. Hlavní hrdina Yoku dorazil na ostrov Mokumana a je připraven na to si užívat tohoto tropického ráje. Odpočinku si ale neužije na moc dlouho. Společně s Yokuem budete prozkoumávat prostředí, jak se vám zachce. Zdejší svět je otevřený, ale ne do všech jeho částí se dostanete hned od začátku. Za pomoc obyvatelům ostrova si odemykáte nové schopnosti, které vám zpřístupní doposud nedosažitelná místa. Epic odhaluje další praktiky Googlu. Android díky němu již není tolik otevřený

Kromě průzkumu a pomáhání dojde také na velké bossfighty, kde opět budete muset využít své pinballové schopnosti, abyste se vypořádali se zdejšími potvorami. Jen tak se dozvíte, co je vůbec tento záhadný ostrov skutečně zač.

Xbox Store – 505 15th Anniversary Sale I když vydavatelství 505 Games nepatří mezi ty nejvýraznější na trhu, tak má pod sebou celou řadu velkých titulů. Mezi nimi se najde například i Control (400 Kč), zatím poslední výtvor studia Remedy, který se podle recenzí náramně povedl. Pokud budete chtít verzi pro Xbox Series S|X, tak vás vyjde o 100 korun dráž. Loni měli úspěch i s rychlou parkourovou FPS Ghostrunner (312 Kč). V tomto kyberpunkovém světě, kde z lidstva zůstala už jen hrstka přeživších, se snažíte svrhnout zdejší vládkyni, která k obyvatelům není zrovna nejpřívětivější. Už dlouho tu nebyla parkourová hra, která by dokázala konkurovat kultovnímu Mirror's Edge. Ghostrunner se mu každopádně zvládá vyrovnat.

U akce ještě zůstaneme, ale od kyberpunku přejdeme na závodní okruhy. Assetto Corsa (120 Kč) je záležitostí pro hráče, kteří od závodů očekávání více než jednoduchou arkádu. I když už má svoje roky, tak v rámci žánru patří stále mezi špičku. součástí slevy je i Ultimate edice (160 Kč), která zahrnuje spoustu DLC s novými vozidly.

Humble Best of Stealth Bundle Po delší době se na Humble Bundlu objevil zajímavý balík her. Zaměřuje se na stealth hry, takže je ideální pro ty z vás, kteří svoje mise rádi plní pěkně potichu. V jeho první části, za kterou jako obvykle zaplatíte 1€, dostanete Aragami. Chopíte se role nemrtvého zabijáka, který ovládá nadpřirozené schopnosti. Druhý tier balíku (9,2€) přidává další 3 hry, přičemž tou největší z nich je Styx: Shards of Darkness. Ve většině fantasy her jsme zvyklí na to, že skřeti jsou záporáci, ale tady bude jeden takový hlavním hrdinou. Styx si tady oproti prvnímu dílu osvojil nové vraždící techniky, které mu pomohou vypořádat se s doposud neviděnými nepřáteli. Vedle toho dostanete také ECHO a Heat Signature.

Za poslední část nezaplatíte zase o tolik navíc (10,2€) a přídavky opravdu stojí za to. Ghost of a Tale je roztomilá záležitost, ve které hrajete za myšího barda. Tím hlavním jsou ale samozřejmě první dva díly Hitmana v kompletních edicích. Ještě k tomu navíc dostanete kupón, se kterým při nákupu Hitmana 3 dostanete 10% slevu.

PlayStation Store – Essential Picks V obchodě PlayStationu momentálně najdete akci s hrami z posledních letech, které by vám zkrátka neměli chybět ve vaší knihovně. U spousty z nich platí, že s nákupem dostanete rovnou verzi pro PS4 i PS5. To je případ i Crashe Bandicoota 4: It's About Time (1 080 Kč). Pokud holdujete skákačkám, tohle byste si rozhodně neměli nechat ujít. Dáme si ještě jednu skákačku. Tentokrát na hraní budete ale potřebovat ještě jednoho hráče. It Takes Two (750 Kč) je přímo dělané pro kooperaci. Společně si prožijete příběh, kdy se dcera snaží dostat svoje rodiče zpátky dohromady a kvůli tomu skončí v podivném světě jakožto loutky. Abyste si zahráli, nemusíte mít dvě kopie hry. Druhý hráč si může stáhnout Friend's Pass verzi zdarma. Dejte si pozor, pokud si budete pořizovat Control: Ultimate Edition (525 Kč). V obchodě je totiž ve dvou verzích, které jsou nazvané totožně. Rozdíl je ale v tom, že jedna je pouze pro PlayStation 4, zatímco s druhou dostanete verzi jak pro PS4, tak pro PS5.

Završení trilogie agenta 47 dopadlo velmi dobře, takže nemáme nejmenší důvod, proč nedoporučit i Hitmana 3 (1 110 Kč). Čeká na vás doposud nejdůležitější kontrakt kariéry tohoto světoznámého vraha. Cesta k finálnímu cíli je ale spletitá a zavede vás do různých koutů světa v podobném stylu, jako minulé díly.

Stále probíhá: Ubisoft Connect – Gamescom Sale V obchodě Ubisoftu letos jakožto v jednom z mála najdete slevovou akci spojenou s Gamescomem, který ještě stále probíhá. Moc se ale neliší od jeho klasických slev, jaké na Connectu vidíme každý druhý týden. Za zmínku z nabídky stojí například kompletní edice Anno 1800 (60,5€), která obsahuje veškerý obsah v rámci třech ročních season passů. Když už jsme u kompletních edicí, tak tady máme ještě jednu legendu strategického žánru. Na nové Settlers čekáme už několik let. Naposledy jsme se něčeho nového dočkali při oslavách 25. výročí značky, a právě onu výroční edici The Settlers (14€) můžete mít s pěknou slevou. Obsahuje všech 7 dílů.

Už za pár měsíců nás čeká výlet do tropického ráje Yara, ve které se postavíme zdejšímu diktátorovi. Ještě před příchodem Far Cry 6 si můžete projít zatím poslední přírůstek do této série. New Dawn (11,3€) je oproti jeho předchůdcům znatelně kratší. Pokud vás ale zajímá, co následovalo událostem pátého dílu, určitě byste neměli New Dawn minout.