Hry zadarmo nebo se slevou: The Game Awards a dvojice RPG zdarma

Mimo to jistě stojí za zmínku třeba indie RPG Children of Morta . Patří do populárního žánru rogue-lite her. Na rozdíl od ostatních tady ale nehrajete stále za stejnou postavu dokola. Postupně si vybíráte své následovníky z rodinného stromu, přičemž schopnosti každého z nich se trochu liší.

Teď už k samotným hrám. Mezi lákadla tentokrát rozhodně patří kooperační Overcooked! 2 . Pokud hledáte nějakou oddechovku na hraní s přáteli, tak je to pro vás výborná volba. Společnými silami se budete snažit uspokojit svými kuchařskými schopnostmi co největší počet zákazníků. Kromě základní hry navíc dostanete také dvojici DLC, která přidávají nové mise.

Kromě klasické nabídky her je tady ale ještě jedna neobvyklá záležitost. V prosinci dostanete také jeden měsíc předplatného EA Play Pro . To znamená, že budete mít přístup k valné většině her vydavatelství Electronic Arts, mezi které patří například FIFA, Star Wars Jedi: Fallen Order nebo Need for Speed .

Epic Store – Pillars of Eternity a Tyranny zdarma

Vypadá to, že podobně jako loni to chce Epic s rozdáváním her zdarma na konci roku pořádně rozjet. Tento týden hráčům naděluje dvojici velkých RPG ze staré školy od věhlasného studia Obsidian, od kterého můžete znát tituly jako Fallout: New Vegas nebo South Park: The Stick of Truth.

Pillars of Eternity si bere značnou inspiraci z velkých oldschool RPG a přidává do nich moderní prvky. Čeká vás tak dobrodružství s rozsáhlou partou ve fantasy světě, které se může protáhnout bez problému i na stovku hodin. Aby toho nebylo málo, tak se rozdává rovnou definitivní edice. To znamená, že dostanete kompletní hru včetně všech DLC, která po vydání vyšla.

Na obzoru se možná rýsuje pokračování RPG The Outer Worlds

Tyranny je sice o něco menší než Pillars of Eternity, ale hodnocené je stejně kladně. Na svědomí ho mají stejní vývojáři. Na první pohled poznáte, že tentokrát byla použita výraznější stylizace. Příběh se odehrává ve světě, kdy je u moci tyran a vy určíte, jakým směrem se bude ubírat. Na vašich rozhodnutích tady opravdu záleží.

Epic nicméně tímhle nekončí. Od příštího čtvrtka si jejich obchod kontrolujte každý den. Bude se totiž rozdávat 15 her v průběhu 15 dní. Loni dělali podobnou akci a její součástí byly docela pěkné kousky, tak doufejme, že to i letos bude nabité.