Hry zadarmo nebo se slevou: to nejlepší od Xbox Studios a Amnesia zdarma

Epic Store – Amnesia: A Machine for Pigs a Kingdom: New Lands zdarma

K aktuálnímu ročnímu období hororovky bezesporu patří. V posledních letech se v tomto žánru uchytily hlavně adventury z pohledu první osoby a jednu takovou si můžete tento týden přidat zdarma do knihovny na Epicu.

Pokud bychom měli na výběr, raději bychom ze série Amnesia sáhli po prvním díle než po A Machine For Pigs. Druhý díl totiž má na svědomí studio The Chinese Room, které stojí například za výborným Everybody’s Gone to the Rapture, ale příspěvek do série Amnesia se jim úplně nepovedl. Skrz Machine for Pigs se alespoň můžete připravit na příchod zbrusu nového dílu, který vychází už 20. října.

K Amnesii se přidává ještě jedna hra zdarma. V Kingdom: New Lands si budete jakožto král budovat svoji říši. Není to ale běžná strategie, jak to může z popisku vypadat. Sami se totiž vydáváte mezi své dvořany, chráníte je před nájezdy nepřátel a téměř všechno vyřizujete osobně.

Nenechte se odradit jednodušší pixelartovou stylizací. Za ní se ukrývá hra plná komplexních mechanik. Pokud jste hráli Kingdom hned po vydání, tak i v takovém případě pro vás mají New Lands smysl. Oproti původní verzi do něj totiž přibyla spousta přídavků a nových funkcí.