Hry zadarmo nebo se slevou: to nejlepší z indie scény a Tacoma zdarma

Německé vydavatelství Daedalic Entertainment se zaměřuje především na adventury klasického střihu. V tomto balíčku ale najdete výběr z širší škály herních žánrů. Jeho první část (0,87€) každopádně začíná s point’n’click adventurou Night of the Rabbit. V ní si prožijete kouzelný příběh s hlavním hrdinou Jerrym, který následuje bílého zajíce až do podivného světa, kde zvířata umí mluvit.

Vedle toho tady máme dobrodružnou adventuru Fire: Ungh’s Quest, ve které se podíváme do doby kamenné a pomůžeme hlavnímu hrdinovi najít oheň. První část uzavírá real-time strategie A Year of Rain. Zdejší svět se nenachází v moc dobrém stavu a všechny frakce musí válčit o každý kousek zdrojů.

Druhá část balíčku (7,15€) obsahuje čtveřici titulů. State of Mind je příběhovka zasazená ve futuristickém prostředí. Odehrává se v Berlíně roku 2048, kdy dochází zdroje, rozšiřují se nemoci a lidstvo je na pokraji sil. The Great Perhaps je pak logická adventura, ve které sledujeme příběh astronauta vracejícího se na Zemi zničenou řadou pohrom. Pokud pravidelně sbíráte na Epic Store hry zdarma, tak AER: Memories of Old, ve kterém se vydáváte do země starých bohů, jistě máte v tamní knihovně. Jako poslední je tady menší survival CryoFall, který je momentálně dostupný v rámci předběžného přístupu na Steamu.

Poslední čtveřici her (13,12€) otevírá tahové RPG Iratus: Lord of the Dead. Na první pohled připomíná velmi úspěšný Darkest Dungeon. Tady ale stojíte na straně temna. Jakožto velitel armády nemrtvých se budete snažit pomoci nekromantovi dostat se na povrch. Pokud máte rádi walking simulátory jako je Vanishing of Ethan Carter nebo Dear Ester, jistě si užijete The Suicide of Rachel Foster. Jak již název napovídá, budete se snažit odhalit tajemství za sebevraždou dívky jménem Rachel. Jako další tady máme Iron Danger. V této taktické bojovce si budete pohrávat s časem tak, abyste využili plný potenciál obou hlavních postav.

A jak jsme začali, tak i končíme. Ken Follett's The Pillars of the Earth je další point’n’click adventura. Tentokrát nás její autoři vezmou do Anglie 12. století, kde se v malém městečku snaží jeho obyvatelé přežít, jak to jen jde. Příběh je inspirovaný stejnojmennou knihou.