Hry zadarmo, nebo se slevou: Ubisoft+ zdarma a nabitý balík her od 2K v čele s Mafií

Kompletní balík získáte za 15,98€. K již jmenovaným hrám se přidá 6 další v čele s Mafia: Definitive Edition . Zaujme ale i každá další hra. Bioshock: The Collection, Sid Meier’s Civilization VI, XCOM: Ultimate Collection, Borderlands 3 Super Deluxe, PGA 2K21 . To jsou jména, která rezonují herním trhem dlouhé roky a ani jednu z nich byste při běžném nákupu neměnili za cenu celého tohoto balíku.

Na svoje si přijdou také sportovci. Součástí balíku je totiž i WWE 2K Battlegrounds společně s Brawlers Passem odemykajícím nové bojovníky. A pokud patříte mezi příznivce klidnějších sportů, můžete zkusit The Golf Club 2019 . Tuto část uzavírá titul z úplně jiného soudku. Duke Nukem Forever ani zdaleka nenaplnil očekávání, ale jako zábava na pár večerů by měl posloužit bez problému.

Společnost 2K má v repertoáru celou řadu světoznámých značek a dokazuje to v novém balíku na Humble Bundle . Za necelých 16€ v něm najdete 18 titulů včetně remaku první Mafie nebo obou dílů české taktické akce Hidden & Dangerous . Ty vás ostatně čekají už v první části balíku, která vychází na 1€. Kromě Hidden & Dangerous dostanete také Army Man RTS a X-Com Complete Pack , který zahrnuje pětici her najednou.

Z her podle komiksů od Marvelu mezi ty povedené spadají Guardians of the Galaxy (925 Kč) . Se starou známou posádkou v čele se Star-Lordem si prožijete zbrusu nový příběh, během kterého zase jednou pomůžete při záchraně celé galaxie. Nechybí ikonický humor ani hudební doprovod, který tvoří parádní pocit při průchodu tohoto vesmírného dobrodružství.

Po týdnech akcí, kde se míchalo všechno do jednoho, na PlayStationu odstartovaly slevy zaměřené hlavně ne velké tituly. Máme tady i exkluzivity v čele s Gran Turismo 7 (1 590 Kč) . Stejně jako v případě Ghost of Tsushima: Director’s Cut (1 462 Kč) ale doporučíme podívat se po krabicovkách těchto her. Kolikrát jsou totiž i o několik stovek levnější než v digitální podobě.

Humble Starlight Bundle

Humble Bundle si toho pro hráče tento týden připravil ještě víc. Balík Starlight nabízí spoustu her, které patří pod společnost Disney. V čele jsou Star Wars, které se objevují už v jeho první části za 1€. Knights of the Old Republic a Jedi Knight: Jedi Academy doplní ještě adventura Full Throtle a akční Aliens vs. Predator.

Za cenu 8,49€ dostanete navíc dalších 6 her. Star Wars se i tentokrát objeví hned několikrát. Jedi Knight II: Jedi Outcast doplní Knights of the Old Republic II spolu s LEGO Star Wars: The Force Awakens. Nechvalně proslulé Aliens: Colonial Marines raději nebudeme moc rozebírat. Za zmínku ale rozhodně stojí další výborné adventury Day of the Tentacle Remastered a Grim Fandango Remastered.

Celý Starlight balík stojí 9,96€ a mimo hry zmíněné v předchozích odstavcích vás čeká ještě větší nášup Star Wars. Konkrétně to jsou Force Unleashed, LEGO Star Wars: The Complete Saga a LEGO The Clone Wars. Jako bonus na závěr dostanete několik tematických balíčků do Pinball FX3.