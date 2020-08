Hry zadarmo nebo se slevou: ultimátní akce a Enter the Gungeon zdarma

Humble Choice – Wargroove, Vampyr, Hello Neighbor a další Ani tento měsíc samozřejmě nechybí aktualizovaná nabídka z Humble Choice. Tentokrát si ale nevybíráte jen pár titulů. V srpnu předplatitelé dostanou všech dvanáct her bez ohledu na to, jakou úroveň předplatného mají. Kompletní seznam najdete jako obvykle na blogu. K tomu se přidají ještě dvě Humble Original hry – Booth a Zodiac XX a také si můžete vyzkoušet demo Wildfire. A teď už k těm hlavním lákadlům srpnové nabídky. První z nich je Wargroove. Jistě si někteří z vás pamatují sci-fi variaci Terrarie jménem Starbound. Tato hra pochází od stejného vývojářského týmu, ale žánrově se velmi liší. Je to fantasy tahová strategie, ve které povedete svoji armádu za záchranou zdejší královny. Do hraní se můžete pustit i v multiplayeru až pro 4 hráče. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 se odkládá na příští rok Dále tady máme Vampyra. I když jsou dle nás upíři velmi atraktivní téma pro herní svět, tak se jim moc prostoru nedostává. Kromě série Vampire The Masquerade nemají jejich hry valnou pověst. Vampyr na to jde zase trochu jinak. Povídáme se do Anglie roku 1918, kdy se doktor Jonathan Raid vrací z fronty. Sám se ale stane upírem, což s sebou nese řadu speciálních schopností. Na druhou stranu ale potřebuje pravidelný přísun lidské krve. Je na vás, koho si vyberete za svoji oběť. Do třetice dostanete kolekci Hello Neighbor spolu s Hide and Seek odbočkou tohoto hororového sandboxu. V základní hře se budete snažit odhalit tajemství záhadného souseda. Hlavně se ale nesmíte nechat chytit. Hide and Seek je pak prequel prvního dílu, ve kterém uvidíte, co se stalo se sousedovou rodinou.

Epic Store – Enter The Gungeon a God’s Trigger zdarma Poslední týdny sice na Epicu nerozdávají velké AAA hry, ale na druhou stranu to nejsou žádné malé prkotiny. Remnant: From the Ashes se rozhodně neodmítá a od včerejšího večera si do knihovny můžete přidat další dva povedené tituly. První z nich je rogue-like frenetická střílečka Enter the Gungeon. Vypravíte se do podzemí plného nepřátel a také spousty ukrytých zbraní všeho druhu. Výběr je opravdu bohatý. Záleží ale na štěstí, jestli dostanete nějakou dobrou zbraň nebo to tentokrát nevyjde a raději si necháte základní pistolku. Každý průchod je jiný, jen princip hry se nemění. Projděte podzemím co nejdál, zabijte co nejvíce nepřátel a posbírejte vše, co vám přijde do cesty. Válka o Fortnite: Apple vyhrožuje Epicu blokováním vývojářských účtů V God’s Trigger se pak také hodně nastřílíte. Z top-down pohledu budete kosit všemožné nepřátele a do řežby klidně můžete přizvat ještě jednoho hráče. Každá postava má své unikátní schopnosti a zbraní je také dost na výběr. I když na první pohled může God’s Trigger vypadat jako westernovka, tak je ve skutečnosti o spojení sil anděla a démona, kteří se vydali do nebe, aby zastavili apokalypsu.

Xbox Store – Ultimate Game Sale Pod názvem “ultimátní slevy” na Xboxu bychom očekávali něco pořádného. Vesměs je to ale docela tradiční akce. Pokud jste předplatitelem služby Xbox Live Gold, tak si u každé hry v nabídce můžete ubrat ještě 10 % ceny navíc. Platí to pro valnou většinu, ale vždy je lepší se ujistit, jestli je to případ i vašeho vytouženého titulu. Třeba cena Gears 5 (500 Kč) je pro všechny stejná. Star Wars to v posledních letech neměly s hrami jednoduché. I když má EA na tuto značku exkluzivní práva, moc dobře se o ni nestará. Studio Respawn to s jejich posledním příspěvkem naštěstí alespoň trochu zachránilo. Jedi: Fallen Order (1 140 Kč) je akční adventura z pohledu třetí osoby, ve které uvidíte, co se dělo po událostech třetího dílů filmové ságy. Po několika multiplayerových a mobilních hrách jsme se tak konečně dočkali příběhovky, kterou si hráči přáli dlouhá léta. Akční RPG Borderlands 3 dostane nové DLC jménem Bounty of Blood Na aktuální generaci se jen těžko hledají FPS střílečky, do kterých byste se mohli pustit v kooperaci a zároveň nejde o čistě online záležitost. Jsou tady ale ještě Borderlands, jejíž poslední díl je stále čerstvý a čeká ho ještě několik DLC balíčků. Borderlands 3 (1 080 Kč) nás vůbec poprvé zavede jinam, než na planetu Pandora nebo její měsíc. V roli nových lovců pokladů se podíváme hned na několik neokoukaných planet. Oznámení nového dílu série Call of Duty už je na spadnutí. Zatím poslední díl, tedy Modern Warfare (1 350 Kč), je ale stále velmi populární. Není to jen díky dobré kampani v porovnání s předchozími díly. Popularitu si drží především díky battle royale módu, který je sice zdarma, ale se samotným Modern Warfare máte přístup i ke klasickému multiplayeru, což je nedílná součást Call of Duty už od jeho prvních dílů.