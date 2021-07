Hry zadarmo nebo se slevou: ultimátní akce a řežba Mothergunship zdarma

Epic Store – Summer Sale Letní slevy se postupně rozšiřují na všechny digitální distribuce a tentokrát jim neunikl obchod od Epicu . Stejně jako u konkurence tady najdete výběr her z nejrůznějších žánrů. Najdou se tady i docela čerstvé novinky jako je Days Gone (1 055 Kč), které na PC dorazilo teprve před pár měsíci. Stejně jako v případě Horizonu se i tento port docela povedl. Hitman 3 (755 Kč) je závěrem nové trilogie této stealthové série. Agent 47 se konečně dostává k rozuzlení příběhového pozadí. Aby se dopátral odpovědí, tak bude opět muset procestovat různé kouty světa jako je Dubaj, Berlín nebo Mendoza. Opět máte celou řadu možností, jak v těchto rozsáhlých lokacích můžete splnit daný cíl. Pokud jste ještě nehráli přepracovanou verzi první Mafie, tak byste to měli napravit. I přes několik výhrad musíme uznat, že to za to stojí. Mafia: Definitive Edition (600 Kč) sice mění některé věci oproti originálu, ale už jen kvůli perfektnímu zpracování města se vyplatí do Lost Heaven opět zavítat. Fotografové vyrazili do Mafie, pořídili snímky nasáklé kultovní atmosférou

Pokud byste si měli zahrát jednu nezávislou hru z minulého roku, měl by to být určitě Hades (385 Kč) od Supergiant Games. Tato rogue-lite akce kombinuje perfektní hratelnost a vyprávění příběhu řeckých božstev způsobem, který se v tomto žánru jen tak nevidí.

Epic Store – Mothergunship a Train Sim World 2 zdarma Kromě velkých slev na Epicu samozřejmě nemůže chybět ani každotýdenní rozdávání her zdarma . Tentokrát tady máme další dvojici menších kousků. Prvním z nich je Mothergunship, která je z části českou hrou. Na vývoji se totiž podílelo studio Grip Digital. V této rogue-like FPS akci se budete muset vypořádat s mimozemskou armádou, která se snaží obsadit Zemi. Akce se jen tak nezastaví. Abyste proti nepřátelům měli šance, máte k dispozici bohatý arzenál zbraní, který si můžete rozšiřovat o nové kousky skrz crafting.

Jméno Train Sim World 2 mluví docela samo za sebe. Pokud máte rádi vláčky, tak tohle bude něco pro vás. Vývojáři vsází na realistické modely a dávají vám možnost si je upravit podle svého gusta. I když se jedná o jinou hru, než je klasický Train Simulator, tak ani tady nechybí desítky DLC za přehnané ceny.

Xbox Store – Ultimate Game Sale Pořádnou akci tento týden najdete také v obchodě Xboxu . V nabídce je hned několik sportovek od EA. Za pár měsíců už sice mají vycházet nové ročníky, ale pokud nepotřebujete aktualizované soupisky, moc se toho mezi nimi tentokrát měnit nebude. Najdete tady například ultimátní edici FIFA 21 (540 Kč). Z dalších ultimátních edicí stojí určitě za zmínku Forza Horizon 4 (1 237 Kč). I když nás na podzim čeká nový díl, tak projížďky po anglických krajinách stále stojí za to. V této edici dostanete spolu se hrou navíc pořádnou nálož nových aut.

Je to jen pár měsíců, co vyšla vylepšená verze trilogie Mass Effectu (1 424 Kč) a už ji také najdete mezi slevami. Pokud se řadíte mezi fanoušky RPG, tak si něco takového nemůžete nechat ujít. Jen bychom tomu možná dali ještě trochu času až cena ještě o něco klesne. Přeci jen vylepšení v této trilogii nejsou tak závratné.

Nintendo eShop – Digital Sale Nintendo Switch je pro nás konzole ideální na dohánění restů. Proto nám vůbec nevadí, že se ve zdejších slevách objevují hlavně starší kousky. Mezi nimi samozřejmě jako vždy nemohou chybět i hry od Ubisoftu jako je definitivní edice výborné skákačky Rayman Legends (275 Kč) nebo humorné RPG South Park: The Fractured But Whole (412 Kč). Abyste těch skákaček neměli málo, tak si můžete pořídit rovnou celou ultimátní kolekci série Trine (256 Kč). Toto balení obsahuje všechny čtyři díly společně s DLC. Trojice hrdinů musí překonávat překážky a řešit hádanky v nádherném pohádkovém světě, kterým vás provází záhadný artefakt Trine.

Svojí troškou přispělo i 2K. Z jejich repertoáru tady máme například kolekci série Bioshock (512 Kč). Můžete si tak projít kompletní příběh podmořského města Rapture a následně se podívat do oblak ve třetím díle. Kromě toho ve slevách najdete také jejich strategie Xcom 2 (384 Kč) a Civilization VI (400 Kč).

Stále probíhá: PlayStation Store – Summer Sale Velké letní slevy dorazily konečně také na PlayStation . S výběrem se Sony nijak nepáralo. Najdete tady žhavé novinky, ověřené klasiky i exkluzivity, které si jinde, než na PlayStationu nezahrajete. Snad vůbec poprvé je v digitální distribuce zlevněný remake Demon's Souls (1 589 Kč). Studio Bluepoint Games originál převedlo do moderní podoby bez jediné chyby. Pokud už PS5 máte, určitě byste Demon's Souls měli dát šanci. Za poslední měsíc nabralo na popularitě MMORPG Final Fantasy XIV. Nápor byl tak velký, že to nevydržely některé herní servery. Vyzkoušet si ho sice můžete zdarma, ale abyste měli k dispozici veškerý obsah, neobejdete se bez expanzí. Shadowbringers (475 Kč) zahrnuje i obě předchozí. Ještě tedy máte pár měsíců na to se připravit na příchod expanze Endwalker, která by měla do hry dorazit v listopadu.

Roztomilé battle royale Fall Guys (317 Kč) jen pár dní zpátky dostalo novou porci obsahu. Nové úrovně jsou tematicky tvořené ve stylu džungle, a to se týká i nových oblečků. S již pátou sezónou mají Fall Guys už docela bohatý obsah, ale vývojáři z Mediatonic mají stále kam pokračovat. Fanoušky fotbalu pak jistě potěší velká sleva na FIFA 21 (378 Kč). Jedná se o standardní edici a dostanete jak verzi pro PlayStation 4 tak pro PlayStation 5. Za pár měsíců tady už sice budeme mít nový ročník, ale na běžné hraní vám ten současný ještě nějakou chvíli dobře poslouží.

Stále probíhá: Ubisoft Connect – Travel Sale I když máme ke hrám od Ubisoftu spoustu výhrad, tak musíme uznat, že umí dělat nádherné herní světy. Právě o nich je nová slevová akce. Za odlišným názvem se ale skrývá docela běžná sleva, ve které najdete většinu velkých značek z repertoáru tohoto francouzského giganta. Pokud jste si brousili zuby na Assassin's Creed Odyssey, tak teď je ta pravá chvíle pro nákup. S velkou slevou totiž můžete mít jeho ultimátní edici (29€). Nemusíte tedy řešit žádná DLC. Toto balení zahrnuje veškerý obsah, který pro toto řecké dobrodružství Ubisoft přidal po vydání hry.

Pro hráče multiplayerovek tady pak máme looter shooter The Division 2 (9€). Po New Yorku se podíváme do nákazou poznamenaného Washingtonu. Ve slevě je kromě hry samotné také její velké rozšíření Warlords of New York (9€).