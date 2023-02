Hry zadarmo, nebo se slevou: Valenstýnská akce a strategie Warpips zdarma

Pro nadšence do velkolepých strategií je Europa Universalis IV (8$) jednou z nejlepších možností. Vracíme se do minulosti, kde historie může vypadat úplně jinak, než jak ji známe z našeho světa. Záleží na vašich schopnostech či neschopnosti, jak se to nakonec s vaší zemí vyvrbí.

Pokud by to na vás byly stále malé slevy, v případě Prince of Persia (2$) cena klesá ještě níž. Tento díl z roku 2008 se od zbytku liší hlavně svojí stylizovanou grafikou. Stále ale hrajeme za udatného prince. Jestli ale sháníte větší klasiku, je tady i Warrior Within (2$) nebo Two Thrones (2$) .

Fanoušci taktických strategií jistě stále s láskou vzpomínají na sérii Heroes of Might & Magic. Za pár korun můžete mít hned několik jejich dílů. Samozřejmě nám jako první do oka padl HoMaM 3: Complete (2,5$) , která se postupem času stala etalonem tohoto žánru. Stejně tak můžete mít v kompletní podobě i čtvrtý (2,5$) a pátý díl (5$).

A aby těch nejnižších cen nebylo málo, tak se mezi tyto hry řadí i South Park: The Stick of Truth (407 Kč) . Tohle RPG zachycuje seriálovou předlohu naprosto perfektně. Připravte se na černý a nekorektní humor, bizarní souboje a příběh, ve kterém sehrají roli třeba i nacistické krysy.

Na Hogwarts Legacy si hráči na Switchi musí ještě pár měsíců počkat. Jestli se ale chcete vydat do světa Harryho Pottera okamžitě, můžete sáhnout po LEGO Harry Potter Collection (444 Kč) . V kostičkové verzi tohoto čarodějného příběhu si projdete celou ságu od začátku do konce skrz všechny ročníky.

I na Switch tento týden dorazila pořádná akce. Obzvlášť pokud si chcete oddechnout od exkluzivit a nevadí vám menší tituly, je tady toho na výběr spousta. Třeba akční adventuru Immortals: Fenyx Rising (330 Kč), která vypráví příběh z řecké mytologie v komediálním stylu, můžete mít za doposud nejnižší cenu. To platí i pro skvělou logickou hru The Talos Principle (112 Kč) , která je často stavěna na úroveň Portalu.

PlayStation Store – Double Discounts

Tento týden je příznivá situace na PlayStationu hlavně pro hráče, kteří mají předplacené PS Plus. S ním totiž v této akci můžete nakupovat s dvojnásobnou slevou. Spousta her z nabídky sice i tak svoji cenu moc nesníží oproti klasickým akcím, ale najdou se výjimky. Je jí třeba The Last of Us Part II (252 Kč). Jelikož internetem rezonuje seriálová adaptace prvního dílu, jistě se najde spousta hráčů, kteří si budou chtít projít pokračování.

Vaše adventurní touhy určitě zvládne uspokojit Sherlock Holmes: Chapter One (476 Kč), ve kterém se podíváme na počátek kariéry světoznámého detektiva. Na ostrově ve Středozemním moři čeká na vyřešení nejenom náš hlavní případ. Pokud chcete, můžete pomáhat zdejším obyvatelům s menšími problémy. Tentokrát to Sherlock bude muset zvládnout bez svého věrného Watsona, protože se děj odehrává v době, kdy se ještě neznali.

Možná to někoho překvapí, ale League of Legends má velmi bohaté příběhové pozadí. Pokud vás svět Runeterry zajímá, určitě byste neměli minout Ruined King: A League of Legends Story (400 Kč). Tahle tahová akce mnohem lépe zpracovává příběh padlého krále Viega, než event před pár lety přímo v LoL.

Pro hraní v kooperaci je výborným kandidátem vaření v Overcooked 2 (273 Kč). Hru máme rovnou v Gourmet edici, takže spolu se základními úrovněmi dostanete pár dalších navíc. Spolupráce a rozdělení činností jsou klíčové prvky, bez kterých na plné hodnocení nedosáhnete. Velmi snadno se v kuchyni rozpoutá chaos, obzvlášť pokud se zapojí víc hráčů.