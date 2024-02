Hry zadarmo, nebo se slevou: Valentýnský výprodej a závody Dakar Desert Rally zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – Love at first pixel a FlatOut zdarma Ještě před tím, než přejdeme k valentýnským slevám, máme tento týden na GOGu také jednu hru zdarma. Legendární závody FlatOut jistě znáte. Arkáda s nemilosrdným systémem zničitelnosti a fyziky, díky kterému váš řidič mohl vyletět čelním sklem bez větších problémů. Musíte si ale pospíšit, tato akce totiž trvá pouze do sobotních 15:00. Rovnou si k tomu můžete přihodit i druhý díl, který ve slevě stojí 1,5$. Teď už k samotnému výprodeji. I když by se k Valentýnu hodily spíš emotivní příběhovky, na GOGu si připravili mnohem širší záběr her, mezi kterými nechybí retro klasiky, léty ověřené pecky i novější tituly. Mezi hráči boduje například RPG Divinity: Original Sin 2 v definitivní edici (13,5$). Pokud jste do tvorby studia Larian naskočili až s posledním dílem Baldur’s Gate, určitě byste si měli dát i jejich předchozí hry. Výborný fantasy příběh doplňují volby na každém rohu a ani tentokrát nepřijdete o možnost hraní v kooperaci. České Kingdom Come: Deliverance vyšlo před šesti lety a k výročí bylo oznámeno, že se prodalo přes šest milionů kopií. Pokud byste chtěli toto číslo navýšit, můžete nyní mít kompletní hru v Royal edici (8$), která obsahuje i všechna rozšíření. Můžete se tak pustit do obnovy Přibyslavic nebo se podívat na kapitolu příběhu, ve které sehrála hlavní roli Tereza. Pokud byste chtěli navštívit středověkou Prahu, tak Vampire The Masquerade: Redemption (3$) vám přání může splnit. Tohle upírské RPG výborně pracuje s temnou tematikou světa World of Darkness a představuje společnost krvesajů ve středověku i v současnosti. Vzhledem k tomu, že jde o starší titul, může se stát, že vám nepůjde snadno rozběhnout. Doporučujeme tedy poohlédnout se po komunitních opravách.

Steam – Festival vzdáleného hraní Steam za dobu své historie přišel s řadou vychytávek, které dělají hraní příjemnější a ulehčují hráčům život. Jednou z nich je vzdálené hraní, díky kterému si můžete zahrát po internetu i hry, které mají nativní podporu pouze pro lokální kooperaci. Právě těch se týká aktuální festival, jehož součástí je i výprodej her, které jsou se spoluhráčem ještě o něco zábavnější. Některé hry sólo ani projít nemůžete. Parádním příkladem je It Takes Two (10€), ve které se dvojice hráčů zhostí role rozhádaných rodičů. Jejich dcera se je snaží dát dohromady. Trochu se to ale zvrtne a rodiče se promění na loutky ve světě hraček, kde musí společně spolupracovat při překonávání překážek, aby se mohli vrátit do původního stavu. Stejně tak je pro společné chvíle velmi dobrou záležitostí Unravel Two (4€). Pokračování skákačky s pleteným hlavním hrdinou přidává další postavičku. Společnými silami se musíte správným použitím svých vláken dostat přes různé nástrahy. Autoři pocházejí ze Švédska a prostředí ve hře se inspiruje právě přírodou jejich domoviny. Na pohled vypadá i po letech nádherně. Keep Talking and Nobody Explodes (4,88€) dokázalo nejednu dvojici rozkmotřit. Jde o to, že jeden hráč musí zneškodnit bombu, zatímco druhý má k dispozici návod na postup a musí správně navádět, co má jeho spoluhráč dělat. Na řešení každé úrovně máte omezený časový limit, takže je hraní dost intenzivní. Navíc po pár chybách bomba vybuchne tak jako tak, takže si hráč s návodem musí dávat pozor a správně vysvětlovat postup. Tvůrci mají plusové body za to, že veškeré dokumenty jsou dostupné i v češtině.

PlayStation Store – Planet of the Discounts Nový výprodej v obchodě PlayStationu zahrnuje spoustu pecek z posledních let. Najdete tady i několik exkluzivit, které jsou zatím dostupné jen na PlayStationu. Mezi ně patří třeba Horizon: Forbidden West (713 Kč), ve kterém se Aloy vydává do neprobádaných krajin. I přes nová nebezpečí ale musí pokračovat dál, protože spousta tajemství tohoto postapokalyptického světa stále zůstává neodhalena. Pro fanoušky souls-like her musíme doporučit loňské Lies of P (1 200 Kč). První větší titul studia Round8 se povedl na výbornou. Uvidíte Pinocchiův příběh v temnějším provedení. Vydáváme se do města Krat, v jehož ulicích momentálně zuří krvelačné loutky, nad kterými jejich páni ztratili kontrolu. Navíc se městem také šíří záhadná nemoc. Do toho přichází hlavní hrdina, neobyčejná loutka, která to všechno může zachránit. Častokrát se vyplatí zamířit trochu do minulosti, pokud hledáte dobré akční příběhovky. Metro Saga Bundle (215 Kč) nabízí kompletní příběh Arťoma a skupiny přeživších. Prožijete si vše od jeho první výpravy do tunelů až po cestu vlakem a objevování dalších skupin v Metro Exodus. Bundle obsahuje všechny tři díly včetně rozšíření, což je za tuto cenu opravdu neodolatelná nabídka. Stejně tak můžeme doporučit ještě jeden balík. Po nepříliš vydařeném Suicide Squad si můžete spravit chuť v Batman: Return to Arkham (143 Kč). Tohle balení zahrnuje díly Arkham Assylum a City. Můžete se tak vrátit k počátkům arkhamských příběhů netopýřího muže. I po letech patří mezi nejlepší superhrdinské hry, které se můžete zahrát.

Humble Mind-Bending Masterpieces Bundle S potrénováním vašich mozkových závitů vám tentokrát pomůže Humble Bundle, který si pro vás připravil balíček se sedmi logickými hrami. Stačí přispět minimálně 13,78€ a do knihovny vám přibyde třeba The Witness, výborná záležitost od sólo vývojáře Jonathana Blowa. Čekají vás v ní stovky hlavolamů na záhadném ostrově. Superliminal pak vsází na hrátky s perspektivou. Podle toho, jak se na předměty díváte, se mění jejich velikost. S touto mechanikou se musíte proplést všemi nástrahami snového světa, ve kterém jste chyceni během jakéhosi experimentu. V The Talos Principle zase hrají hlavní roli lasery a manipulace s nimi. Tento záhadný svět, kde místo lidí žijí robotická stvoření, stojí za prozkoumání. Zatím jsme tady měli jen hry z pohledu první osoby, teď se přesuneme k plošinovkám. The Pedestrian z vás udělá panáčka na dopravním značení. Postupně se budete dostávat na další značky a cedule, přičemž každá skrývá odlišnou výzvu. Patrick’s Parabox vám pak zamotá hlavu přesouváním kostek. Taiji pak skrývá tajemství v symbolech, jejichž význam musíte rozluštit. Jako poslední je součástí balíku abstrakční Manifold Garden.

Humble Destiny 2: Story So Far Bundle Destiny 2 je už léty ověřená FPS střílečka, která stojí převážně na kooperačních výpravách s ostatními hráči. Příběh v tomto vesmíru hraje důležitou roli. Abyste si ho ale mohli projít kompletně, tak k tomu budete potřebovat placená rozšíření. Celkem šest jich nyní najdete v balíku na Humble Bundle, kde vám stačí přispět minimálně 36,95€. Jeho součástí jsou velké přídavky jako Shadowkeep, Beyond Light, The Witch Queen a Lightfall. Vedle toho dostanete také dvojici menších balíčků, konkrétně Forsaken Pack a Bungie 30th Anniversary Pack. Budete si tak moci příběh zahrát až do aktuálního konce. Další kapitola pak přijde v červnu s vydáním rozšíření The Final Shape.

Humble Fighters & Arcade Classics Bundle Pořádnou nálož her si mohou pořídit také příznivci bojovek a retro kousků od společnosti Capcom. Momentálně je v přípravě největší turnaj v historii série Street Fighter a k té příležitosti si připravili také balík se 70 různými položkami. Street Fighter tady najdete ve všech možných podobách. Ať už je to několik verzí druhého či čtvrtého dílu nebo Champion edice pětky. Nejnovější díl samotný tady chybí, ale dostanete na něj alespoň slevový kupón, se kterým můžete ušetřit 34 %. Není to ale jen o bojovkách. Capcom přihazuje spoustu titulů ze svých zlatých arkádových let. Mezi nimi je několikrát třeba i Mega Man, původní verze náročné skákačky Ghosts’n’Goblins nebo Final Fight. Je toho opravdu mnoho, takže pokud si chcete doplnit svoji retro knihovničku, tohle je velmi lákavá příležitost. K získání kompletního balíku je potřeba přispět alespoň 18,37€.

Epic Store – Dakar Desert Rally zdarma Oproti minulému týdnu tentokrát máme v rozdávačce na Epicu pouze jediný titul, ale alespoň je o něco větší. Můžete se pustit do závodu Dakar v oficiálně licencované hře. Usednout můžete do spousty různých strojů včetně motorek, bugin či velkých trucků. Čeká vás přes 30 různých částí závodu, které pokrývají ročníky z let 2020, 2021 a 2022. Vedle sólo závodění se můžete také pustit do online závodů proti ostatním hráčům. Dakar Desert Rally bohužel se svojí kvalitou závodění nezařadila mezi nejlepší rallye hry, které momentálně najdete na trhu. Pokud ale už máte projeté Dirt Rally 2.0 křížem krážem, tohle by pro vás mohla být slušná alternativa.

Xbox Store – Plaion Publisher Sale Vydavatelství Plaion jste dříve mohli znát jako Koch Media. Pod tohoto giganta spadá spousta vývojářských studií včetně několika českých a slovenských týmů. Od nich v tomto výprodeji na Xboxu najdete třeba středověké RPG Kingdom Come: Deliverance v Royal edici (109 Kč). Příběh Jindry má i po šesti letech od vydání co nabídnout. Jen je škoda, že jsme se nedočkali vylepšené verze pro aktuální generaci konzolí. Pod Plaion spadá také značka Dead Island, přičemž zlevněný je momentálně i její druhý díl. Dead Island 2 (1 094 Kč) je přesně takové pokračování, jaké byste od ujeté zombie mlátičky mohli čekat. Nebere se vůbec vážně a je to o poznání větší zábava, pokud si ke hraní přizvete dalšího hráče do kooperace. Čeká vás další várka porcování nemrtvých. K tomu tentokrát máte více prostředků, jak se dostat skrz kráčející hordy. Pokud nemáte zrovna chuť na velké tituly, doporučili bychom menší záležitost Road 96 (132 Kč), ve které vás čeká dlouhá a nepředvídatelná cesta. Svými rozhodnutími ovlivňujete budoucí dění a závěr příběhu může vypadat při opakovaném průchodu úplně jinak. Pokud se vám zalíbí, můžete rovnou sáhnout i po Road 96: Mile 0 (175 Kč), která příběh dále rozšiřuje.

Nintendo eShop – Play on Sale Na Switchi se tento týden poštěstilo fanouškům japonských RPG. Do výprodeje se dostalo hned několik takových, které jsou mnohdy považované za etalon žánru. Příkladem může být Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remasters (330 Kč). Společně se studentem se dostáváte do zničené verze Tokia, ve které přebývají démoni. Rozhodně to není záležitost pro začátečníky, můžete se pěkně zapotit i u běžných soubojů. Vedle toho tady máme 13 Sentinels: Aegis Rim (375 Kč). Tohle je trochu nenápadnější jméno, ale měli byste mu dát šanci, obzvlášť pokud máte rádi propracované příběhy. Tady se jich totiž proplétá hned několik najednou. I přes to se v nich tvůrcům daří zachovat smysl a řád. A teď něco úplně jiného. Opět jsou ve výprodeji i kolekce her od 2K Games. Mezi ně spadá třeba Bioshock: The Collection (256 Kč) nebo Borderlands Legendary Collection (256 Kč). Pokud jste tyhle legendy ještě nehráli, určitě byste si měli doplnit vzdělání. Na Switchi navíc běží velmi obstojně, takže si je můžete zahrát i pohodlně na handheldu.

Stále probíhá: PlayStation Store – PlayStation Indies Opět přišla chvíle, kdy si na PlayStationu můžete doplnit knihovničku titulů od nezávislých vývojářů. Ve výprodeji PlayStation Indies najdete menší i větší kousky, které se na konzoli od Sony za poslední roky objevily. Je tady například i High On Life (665 Kč), akce z pohledu první osoby od tvůrců Ricka a Mortyho. V šíleném mimozemském světě vás doprovází ukecané zbraně s nekompromisním humorem. Výborná 2D záležitost jménem Have a Nice Death (401 Kč) nechybí ani na PlayStationu. Chopíte se role Smrti v ten nejhorší možný den. Vaši zaměstnanci, kteří se mají starat o převod všech duší do posmrtného života, stávkují, a tak se o všechno musíte postarat vlastníma prochladlýma rukama. Jakožto Smrt si můžete vylepšovat svoje schopnosti a získávat lepší zbraně, které se proti náročnějším duším určitě budou hodit. Pro trochu odpočinku od akce se můžete vydat mezi mňamky do Bugsnax (182 Kč). V roli objevitele se vydáte na průzkum neprobádaného ostrova, na kterém žijí potvůrky spojené s různými sladkostmi a dalšími chuťovkami. Prozkoumáváte každý z nových druhů, ale tím hlavním je najít průzkumníky, kteří se sem vydali před vámi. Bugsnax se navíc od vydání rozšířily o další obsah, takže pokud jste je zkoušeli hned při vydání, čeká vás pár milých překvapení. A na závěr indie doporučení si dáme naprostou klasiku. Stardew Valley (220 Kč) je výborná oddechovka, ve které podědíte starou farmu a postupně ji musíte přivést zpět k životu. Během toho není od věci občas zaskočit do městečka, kde se můžete seznámit s ostatními, navazovat vztahy či plnit různé úkoly. I když tvůrce této hry už pracuje na novince o továrně na čokoládu, tak chystá minimálně ještě jeden větší update pro Stardew Valley. Zatím ale přesně nevíme, kdy ho vypustí do světa.

Stále probíhá: Humble Choice – Life is Strange: True Colors, Scorn a další Další měsíc znamená obměnu nabídky v předplatném Humble Choice. Jako obvykle tady máme celkem osm různých titulů, mezi kterými je jedním z největších taháků Life is Strange: True Colors, což je příběhová adventura, ve které záleží na vašich rozhodnutích. Hlavní hrdinka má speciální schopnost, díky které dokáže vidět barvy emocí, které ostatní cítí. Scorn je pak úplně jiná káva. Jedná se o gigerovský horor, ve kterém se dostaneme do nechutného a temného světa. Technologie se tady snoubí s živými organismy. Atmosféru má díky tomu Scorn nezapomenutelnou. Oproti tomu ale v akčních pasážích příliš neexceluje. Pro akční nálož si můžete zajít třeba do Destroy All Humans 2, což je kompletní předělávka této hry z druhého PlayStationu. V roli mimozemšťana se vydáváme za hranice Spojených států a sklízíme lidskou úrodu, kde se dá. Zbytek únorové nabídky v předplatném sestává už z menších titulů. Jmenovitě jde o Beacon Pines, Theres is No Light, Children of Silentown, Oaken a Snowtopia: Ski Resort Builder. Vedle her samotných dostanete také trojici kupónu, které můžete uplatnit v Humble Store. Tady najdete 30% slevu na Travellers Rest, 34% slevu na český Last Train Home a 20% kupón, který můžete využít na některou z nově vydaných her.