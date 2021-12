Hry zadarmo, nebo se slevou: Vánoční akce a Mutant Year Zero zdarma

Epic Store - Mutant Year Zero zdarma Do konce roku každý den na Epicu najdete nějaký dáreček zdarma a dnešek není výjimkou. Tentokrát přišla řada na taktickou tahovku Mutant Year Zero: Road to Eden, ve které se vaše jednotka skládá z neobvyklých členů jako je zmutovaná kachna. Děj se odehrává v době, kdy na Zemi už člověka jen tak nepotkáte. Ostatní druhy ale nezahálely a dál se vyvíjely. S vaší jednotkou složenou z nejrůznějších mutantů se snažíte hlavně přežít a získat dostatek zdrojů v Zóně, kde není zrovna bezpečno. Pokud máte rádi tahové souboje z Xcomu, tak tady budete jako doma. Mutant Year Zero do toho kombinuje mechaniky stealthu, který tady hraje důležitou roli. Ti z vás, kteří poctivě sbírají vše z rozdávaček na Epicu už ale budou mít tento titul v knihovně.

Xbox Store – Countdown Sale Ani na Xboxu nechybí tradiční slevy ke konci roku. Najdete tady hlavně letošní novinky jako je Resident Evil Village (30$). Nejnovější díl této hororové série sice máme skoro v každém našem slevovém souhrnu z posledních týdnů, ale Village si zkrátka díky svojí kvalitě opakované doporučení zaslouží. Jedním z velkých překvapení tohoto roku byli Marvel's Guardians of the Galaxy (39$). Po nepovedených Avengers se Square Enixu konečně zadařilo a jejich Eidor Montreal nový příběh strážců zpracovalo skvěle. V singleplayeru zkrátka příběhy superhrdinů fungují lépe, než když se je někdo snaží napasovat do live-service hry.

Po více než roku od vydání konečně můžete s větší slevou mít Assassin’s Creed Valhalla (24$). Není to tak dávno, co do ní přibyl zdarma nový obsah, který Valhallu propojuje s Odyssey. Navíc s ní Ubisoft ještě neskončil. Na začátek příštího roku chystá velké DLC, ve kterém se Eivor postaví proti severským bohům.

PlayStation Store – January Sale Sice ještě ani nebyly Vánoce, ale v obchodě na PlayStationu už najdete lednové slevy. Hned na první pohled nás zaujala ověřená klasika, kterou by si měl projít každý fanoušek RPG s otevřeným světem. Zaklínač navíc teď jede díky seriálové adaptaci. Zaklínače 3: Divoký hon (256 Kč) máte navíc rovnou v GOTY edici, takže si příběh můžete projít i s datadisky Srdce z kamene a O víně a krvi. Už je to více než rok, co se Mafia dočkala kompletního remaku. Reakce na něj byly rozporuplné, ale už jen díky českému dabingu, který nechybí ani na konzolích, za to stojí. Definitive Edition (500 Kč) se povedla hlavně po grafické stránce. Na přepracované Lost Heaven je radost pohledět. Jen ostatním dílům byste se na konzolích měli vyhnout. Zejména Mafia II má na PlayStationu stále technické problémy.

Hades (527 Kč) v loňském roce sbíral jedno ocenění za druhým a před pár dny si odnesl i cenu Hugo jakožto první hra v historii. O jeho kvalitách tedy není sporu. Kromě výborné akční hratelnosti se od ostatních roguelike her odlišuje stylem vyprávění příběhu. Tento žánr obecně není pro příběhovky moc vhodný, ale Hades dokázal, že i roguelike to může s příběhem myslet vážně. Kromě her samotných jsou ve slevách i všelijaké doplňky včetně season passů, DLC a prémiových měn. Od Ubisoftu tady máme season passy pro Assassin's Creed Valhalla (525 Kč) nebo Watch Dogs Legion (525 Kč). Ani fanoušci her od FromSoftware nepřijdou zkrátka díky season passu pro Dark Souls 3 (330 Kč) a DLC The Old Hunters pro Bloodborne (212 Kč).

GOG – Winter Sale Na GOGu i tento týden pokračují velké zimní slevy a v jedné kategorii najdete výhradně tituly, které do zdejšího obchodu přibyly v letošním roce. Nejde ale jen o úplné novinky. Zahrnuty jsou i starší kousky, které dodatečně dorazily na GOG, a je mezi nimi i několik retro kousků. Na své si například přijdou fanoušci Star Treku, kteří se teprve nedávno dočkali příchodu obou dílů Star Trek: Armada. Ty ale zatím ve slevě nejsou, ale najdete tady třeba Away Team, Bridge Commander nebo Hidden Evil (každý 9$). Z letošních novinek tady pak máme třeba psychologický horor The Medium (42$) od polského Bloober Teamu. Očekávání od něj nebyly malé, protože mělo jít o jednu z prvních velkých her nové generace. Nakonec to s ní tak slavně nedopadlo, ale svým temným příběhem i tak dokáže zaujmout.

Stejně tak se temnotou vyznačují i Little Nightmares 2 (22,7$), ve kterých se opět snažíme přijít na tajemství záhadného majáku vysílajícího signál, který mění lidi na nechutná monstra. Tentokrát hlavní hrdinku Six vystřídá chlapec Mono. Cesta k majáku není nic jednoduchého, protože i tentokrát se budete muset prokousat skrz obydlí několika monster. Jedním z příjemných překvapení roku 2021 byla příběhovka Road 96 (18$). Vydáváte se na výpravu k hranicím, kde si od různorodých postav vyslechnete jejich příběhy. Vaše rozhodnutí ovlivňují to, jakým směrem se bude příběh ubírat a jak to nakonec celé dopadne.

Ubisoft Connect – Winter Sale a Rayman Origins zdarma Ani po rozdávání Anno 1404 ještě oslavy 35. výročí Ubisoftu nekončí. Nyní si pro hráče připravili další dárek z repertoáru jejich starších kousků. Série Rayman patří mezi ty nejlepší v žánru klasických skákaček a díl Origins je jedním z jejích nejoblíbenějších dílů. Původně vyšel v roce 2011, ale stále vypadá k světu. Společně s Raymanem a Globoxem opět budete zachraňovat spoustu Teensies, kteří se dostali do problémů kvůli nočním můrám Bubble Dreamera. Čekají vás desítky různorodých úrovní, na jejichž konci musíte porazit bosse. Celou hru si navíc můžete projít i v kooperaci až pro 4 hráče. V obchodě Ubisoftu současně probíhá i zimní akce, ve které najdete jejich nejaktuálnější pecky. Nákup můžete mít ještě levnější díky slevovému kódu HELLO22, který vám cenu sníží o 22 % navíc. Má to ale své výjimky. Nemůžete ho použít na přeobjednávky ani na nákup nadcházejícího DLC pro Assassin's Creed Valhalla.

Mezi slevami je už i Far Cry 6 (39€), které patří mezi nejnovější kousky tohoto vydavatelství. Pokud od něj očekáváte hlavně velký otevřený svět a spoustu akce, tak z něj zklamaní nebudete. Po příběhové stránce už je to ale trochu slabší, protože mezi jednotlivými misemi vás čeká spousta grindu. Nechybí ani Assassin's Creed Valhalla (30€), která nedávno dostala další obsahovou injekci a na začátku příštího roku ji čeká největší DLC Dawn of Ragnarök, ve které se Eivor postaví severským božstvům. Mezi slevami najdete i obsáhlejší edice hry, ale samozřejmě musíte počítat s vyšší cenou.

GOG – Winter Sale I na GOG dorazily zimní slevy, ve kterých najdete více než 3000 titulů. Jejich součástí budou v nadcházejících týdnech i rozdávačky her zdarma, takže buďte ostražití, aby vám žádná neunikla. Zatím ale nevíme, o co přesně půjde. Mezi nejžádanější hry akce každopádně patří například Metro Exodus (16,7$). Zatím poslední díl této výborné FPS série tady máme v Gold edici, takže máte rovnou přístup i k DLC obsahu. Z novinek se mezi slevami najdou i Psychonauts 2 (44$). I když vám cena stále může přijít vyšší, tak svojí kvalitou si ji tato akční skákačka dokáže bez problému ospravedlnit. Společně s Razem se opět vydáte do podivuhodných myslí různorodých lidí, kde se musíte vypořádat s všemožnými kreaturami.

Pokud si potrpíte na rychlou akci, určitě dejte šanci Ghostrunnerovi (13,5$). Kyberpunkový nindža s katanou v ruce zvládá parkour na jedničku a bez problému se vyrovná i parádní hratelnosti z Mirror's Edge. Musíte být rychlý a precizní, abyste se skrz zástupy nepřátel dostali až na vrchol zdejší věže, kde na vás čeká střet s vůdcem zbytku civilizace.