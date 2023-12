Hry zadarmo, nebo se slevou: Vánoční výprodeje a RPG Legend of Keepers spolu s kolekcí Destiny 2 zdarma

Venku už sice sníh po pěkné nadílce taje, ale zimní výprodeje skrz většinu herních obchodů teprve startují. S širokou nabídkou zlevněných titulů se vytasil GOG , ve které najdete přes 6000 položek. Pokud už jste utratili dost za vánoční dárky, tak si můžete alespoň zdarma aktivovat RPG strategii Legend of Keepers: Career of the Dungeon Manager . Nabídka ale platí pouze do sobotního odpoledne, takže s aktivací neváhejte.

Humble Bundle – Very Humble Holiday

Na Humble Bundle to tentokrát funguje trochu jinak, než jak můžete být zvyklí z našich předchozích slevových výběrů. Do prodeje se vracejí ty nejúspěšnější balíky s hrami, které jste měli možnost kupovat v průběhu letošního roku. Pokaždé ale nabídka platí vždy jeden den, poté se balíky opět prohodí za jiné. Nyní vám tak můžeme doporučit Spaced Out Bundle, ve kterém za 27,4€ dostanete 6 vesmírných her včetně The Outer Worlds nebo High on Life.

Dále je to s doporučováním těžší, protože se budou balíky měnit každý den. Jednou začas se tedy vyplatí zamířit na stránky vánočního festivalu. Zatím nevíme, co všechno se v nabídce ukáže, ale jednou z možností je třeba kompletní série Resident Evil, kterou jste při dřívější nabídce mohli mít za 32€. Mohlo by dojít i na balík zaměřený na kyberpunk nebo na žánr metroidvanií.