Hry zadarmo nebo se slevou: velká akce a Galactic Civilizations III zdarma

GOG – Grand RPG Sale Žánr RPG je mezi hráči oblíbený už dlouhá léta. Za dobu své existence se sice značně vyvinul, ale v aktuální akci na GOGu najdete tituly všeho druhu. Jako obvykle jsou tady nejen novinky, ale také retro kousky, které nikde jinde legálně neseženete. Jednou takovou sérií je například Ultima. Prvních šest dílů tady máme v balíčcích po třech (každý 1,3€). Zbytek až do devátého dílu v kompletních edicích už je k dispozici samostatně. Vedle toho nechybí ani oba díly Ultimy Underworld (1,3€). Z modernějších RPG jednoznačně doporučujeme Divinity: Original Sin (14€) od studia Larian. Ve slevě je momentálně i druhý díl (18€). Tato RPG se inspirují starými klasikami, a přitom jsou zpracované tak, že skvěle fungují i ve srovnání se současnou produkcí. Jedním z velkých kladů Divinity je to, že si ho celé můžete projít v kooperaci. Doufáme, že se Larianu stejně povede i Baldur's Gate 3, na kterém momentálně pracují. Přesuneme se lehce směrem k diablovkám. Samotné Diablo je sice dostupné za plnou cenu, ale pokud zrovna nemáte kde ničit své myši, mohl by vám na dobrou chvíli posloužit Warhammer: Chaosbane (15€). V příběhu se bez problému zorientujete i bez znalosti tohoto univerza. Kromě samotné hry jsou zlevněna také DLC Tomb Kings a Witch Hunter (každé 8,5€). A zase se můžeme vrátit ke klasikám. Série Gothic se považuje za kultovní záležitost, takže v herní knihovně by vám rozhodně chybět neměla. V této akci máme všechny tři díly, přičemž každý z nich vás vyjde na 2,5€. Momentálně THQ Nordic dělá kompletní remake prvního dílu, tak doufejme, že neskončí v propadlišti dějin jako některé jeho další projekty.

PlayStation Store – Hry za 550 Kč a méně Na první pohled se tahle akce může zdát úplně stejná, jako ty, které se na PlayStation Store objevují každou chvíli. Když se ale pustíte do průzkumu, tak můžete najít opravdu lákavé nabídky a kolikrát se to týká velkých titulů. Ceny přitom nepřesahují 550 Kč. Příkladem toho může být například Assassin's Creed Origins (380 Kč). Jedná se sice o základní edici, ale i bez dodatečného obsahu jsou Origins záležitostí na desítky hodin. To samé platí i pro Monster Hunter World: Iceborn (529 Kč). V tomhle případě to ale budou spíš stovky hodin, pokud se do toho pořádně dostanete. Sbírání materiálů, vyrábění vybavení všeho druhu a lovy obřích monster, na kterých strávíte klidně hodinu, jsou zábavnější, než zprvu zní. Na hraní Iceborn nicméně potřebujete i základní hru Monster Hunter World. Ta samotná momentálně stojí 500 Kč. Poslední díl série Wolfenstein opravdu nebyl nic extra. Po výborném New Orderu a Old Blood bylo Youngblood od Bethesdy jako rána do obličeje. Wolfenstein II: The New Colossus (309 Kč) na tom ale ještě tak špatně nebyl. B.J. tady stále kosí nacisty jednoho po druhém díky bohatému arzenálu zbraní. Příběhově sice nepůsobí úplně nejlépe, ale díky výborné akci za to stále stojí. Resident Evil 2 (530 Kč) z roku 2019 je bezesporu jeden z nejlepších remaků, které na dosluhující generaci konzolí vznikly. V parádní grafice a s novou kamerou z pohledu třetí osoby si můžete projít klasický příběh této legendární série, která začala na prvním PlayStationu. Při nákupu si ale dávejte pozor. Akce platí pouze pro Deluxe edici, která obsahuje kostýmy a skin na zbraň navíc. Základní verze se stále prodává za plnou cenu.

Xbox Store – Countdown Add-on Sale Po delší době mají hráči na Xboxu opět možnost pořídit si ve slevě všemožné doplňky pro spoustu her. Pokud jste si tedy brousili zuby na DLC pro tu vaši oblíbenou, rozhodně tam zamiřte. Je toho totiž opravdu hromada. Nemalou část nabídky tvoří doplňky pro hry od Ubisoftu. Tato společnost už je dlouhé roky známá tím, že i do největších her přidává ještě dodatečná DLC. Jedním z těch lákavějších je za nás Legacy of the First Blade (345 Kč) pro Assassin's Creed Odyssey. Toto příběhové rozšíření jistě potěší fanoušky, kteří mají rádi původní dějovou linku asasínů a templářů. Ve slevách jsou nicméně i další velká rozšíření pro Odyssey za stejnou cenu. Anebo si rovnou můžete pořídit celý season pass (550 Kč). Druhé Borderlands měly výborná rozšíření. Ty, které vyšly k Borderlands 3 sice nesklízejí takovou chválu, ale značně rozšiřují už tak výbornou kooperační střílečku. Vše, co pro něj doposud vyšlo, dostanete skrz Season Pass (791 Kč). Cena se sice může zdát trochu vyšší, ale pokud byste to vše měli kupovat zvlášť, tak zaplatíte více než dvojnásobek. V neposlední řadě tady máme DLC pro hardcore RPG Dark Souls III. Stejně jako v případě Borderlands doporučujeme spíše sáhnout po season passu (345 Kč). Poměr cena/výkon je v tomto případě mnohem lepší, než kdybyste jednotlivá DLC kupovali samostatně. Rozhodně si tuto akci prozkoumejte na vlastní pěst. Je tady něco i pro hráče free-to-play her. Některé slevy se totiž týkají prémiových měn, což platí například pro CrossOut nebo Black Desert Online.

Epic Store – Galactic Civilizations III Po pořádné multiplayerové akci tentokrát nabídka na Epic Store potěší hlavně fanoušky strategií. Až do čtvrtka si totiž do své zdejší knihovny můžete zdarma přidat Galactic Civilizations III, které vyšly v roce 2015. Nacházíme se v budoucnosti, kde se lidstvo teprve nedávno dozvědělo o tom, že ve vesmíru není samo. Jejich pokročilé technologie se ale vyrovnají těm, které využívají rasy Drengin, Altarian a spousta dalších. Je na vás, za kterou z nich budete hrát, ale úkol je vždy stejný. Vytvořit prosperující, bezpečnou a dobře fungující civilizaci. S ostatními rasami občas dojde k válkám, ale vaše vztahy se nebudou odvíjet pouze od bojů. Můžete obchodovat, zkoumat nové technologie nebo třeba vyjednávat. Oproti předchozím dílům této série je hlavní novinkou vícero možností, jakými lze dosáhnout vítězství.

Ubisoft Connect – Tom Clancy's Sale Série Toma Clancyho tvoří značnou část titulů od Ubisoftu a stále vycházejí další a další. Ne vždy se to ale povede na jedničku. Třeba poslední Ghost Recon si fanoušky opravdu nezískal. To už se ale nedá říct například o Rainbow Six: Siege (9,9€). I když se to nemusí zprvu zdát, tak patří mezi nejhranější kompetitivní střílečky. Špatně si nevedlo ani pokračování multiplayerové střílečky z pohledu třetí osoby The Division 2 (9€). Pokud chcete mít rovnou k dispozici vše, co pro hru vyšlo, tak je ve slevě i ultimátní edice (24€). The Division by vás mohlo oslovit, pokud vás baví hry ve stylu Warframe či Destiny. Sérii Splinter Cell už jsme na herním trhu neviděli zatraceně dlouho. Ubisoft tvrdí, že stále žije, ale od dob Blacklistu se Sam Fisher neobjevil na žádné prezentaci v souvislosti s plnohodnotným pokračováním. Můžete si alespoň projet všechny dosavadní díly. Ve Splinter Cell Collection (14€) je máte všechny hezky pohromadě.