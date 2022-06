Hry zadarmo, nebo se slevou: velká akce Warhammeru a Wolfentein: New Order zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – A bit of old, a bit of new Název této slevové akce říká vše, co potřebujete vědět. Na GOGu tento týden najdete tituly z posledních let společně s řadou retro kousků. Jedním z těch nejnovějších je Sherlock Holmes: Chapter One (27$), ve kterém sledujeme slavného detektiva na začátku jeho kariéry. Společně se podíváme na ostrov, kde nás čeká řešení nejednoho případu. Tvůrci League of Legends před pár lety začali půjčovat práva na hry ze svého univerza menším studiím a díky tomu vzniklo už několik titulů. Ruined King (21,3$) patří mezi ty lepší a vypráví zásadní část příběhu, která zahýbala celým světem Runeterry. V této tahovce se společně s šampiony jako je Yasuo, Ahri nebo Gangplank postavíte Viegovi, padlému králi. Na své si přijdou i fanoušci Star Treku. Z trojice zlevněných her každá patří do jiného žánru. Ve Star Trek: Armada (8,7$) využijete své strategické schopnosti. Bridge Commander (8,7$) patří zase mezi simulace a Voyager – Elite Force (8,7$) je pak akčnější záležitost. Star Trek: Resurgence je novou výpravnou hrou od bývalých zaměstnanců Telltale Pokud máte rádi menší příběhovky, jistě vám něco řekne jméno To the Moon. Tuhle hru od studia Freebird Games tady sice nenajdete, ale můžete si pořídit její pokračování Impostor Factory (6,7$). V ní se dvojice doktorů opět vydá do snů dalšího klienta.

Steam – Warhammer Skulls Sale Univerzum Warhammer má v herním světě zastoupení v nejrůznějších žánrech a spousta nových her je momentálně ve vývoji. Pokud vám některá z posledních let unikla, zamiřte na Steam mezi slevy, kde momentálně probíhá akce zaměřená na jeho fantasy i sci-fi část. Jedním z nejpovedenějších kousků je strategie Total War: Warhammer (15€). Je to vůbec poprvé, co se tvůrci této série pustili do zpracování fantasy světa a ukázalo se, že i bez inspirace reálnou historií zvládají zpracovat výborné bitvy. Zahrajete si za nejrůznější rasy a rozdílnými jednotkami. Ve slevách najdete i pokračování a za nižší cenu můžete mít i většinu DLC doplňků. Pokud vás to táhne spíše k akci, můžete zkusit třeba diablovku Warhammer: Chaosbane (7,5€), ve které se stanete poslední nadějí lidské říše proti hordám jednotek chaosu. Pětice různých herních tříd se liší svými schopnostmi, které můžete kombinovat při hraní v kooperaci až pro 4 hráče. Kooperační řezničina Warhammer 40,000: Darktide dorazí na PC a konzole v září Ze sci-fi části univerza Warhammer patří mezi nejlepší akce Space Marine (11,2€). V obřím mechanickém obleku s ještě větší motorovou pilou se v roli Tita budete prosekávat zástupy orků, kteří zaútočili na svět kovářů. Hra je v nabídce v Anniversary Edici, takže dostanete navíc i všechna vydaná DLC.

Epic Store - Wolfenstein: New Order zdarma a Mega Sale Několika sérií se podařilo díky úplnému restartu přilákat obrovské množství hráčů a přesně takovým případem je i znovuzrozený B.J. Blazkowicz. Wolfenstein: New Order je počátkem jeho nového příběhu a právě ten si můžete tento týden aktivovat zdarma v obchodě Epicu. Prožijete si tak pořádnou akci zahrnující likvidování zástupů nacistů za pomoci širokého arzenálu zbraní. V této alternativní realitě Německo v roce 1945 válku neprohrálo, a tak proti vám a dalším členům odboje stojí ještě větší nebezpečí než kdy předtím. Kromě toho ještě aktuálně na Epicu probíhá Mega slevová akce. Ještě před nákupem si aktivujte kupón, se kterým ušetříte dalších 25 % navíc. Pro jeho využití ale musíte mít v košíku hry v hodnotě přesahující 15$. Teď už ale ke hrám. Najdou se tady i novinky z posledních měsíců jako Ghostwire: Tokyo (1 042 Kč) nebo Tiny Tina's Wonderlands (1 280 Kč). Pokračování Mafie má odvyprávět příběh Salieriho. Podle spekulací se podíváme na Sicílii Za polovinu můžete mít také třeba kompletní trilogii série Mafia (825 Kč). Její součástí ale není originál prvního dílu z roku 2002. Ten nahradil remake, se kterým to nedopadlo úplně špatně. Následující díly pak dostanete v definitivních edicích se všemi DLC.

Xbox Store – Couch Co-op Sale Hraní lokální kooperaci se v posledních generacích docela vytrácí. Stále se ale najdou takové hry, které se na to perfektně hodí a přesně ty najdete v nové akci v obchodě Xboxu. Momentálně snad není lepší volby než It Takes Two (500 Kč). Tuto příběhovku si bez spoluhráče nezahrajete. Sledujete příběh páru, který se snaží dát do pořádku svůj vztah v podivném pohádkovém světě, kam se dostali kvůli svojí dceři. Z akčnějších her můžeme doporučit Borderlands: The Handsome Collection (250 Kč). Kolekce zahrnující druhý díl a Pre-Sequel této ujeté série dokáže zabavit na desítky hodin díky unikátnímu grafickému stylu, zábavné hratelnosti a stovkám bizarních zbraní. Kromě her samotných zahrnuje i všechna DLC, čímž herní doba ještě o pěkných pár hodin naroste. Microsoft připravuje nejmenší Xbox. Tzv. Keystone bude sloužit pouze pro streamování her Pro společné oddechové hraní jsou ideální záležitostí LEGO hry. Těch za poslední generace vyšla celá řada a záleží tak hlavně na to, jaká tematika je vaše oblíbená. V nabídce nechybí třeba LEGO Marvel Super Heroes (200 Kč) nebo LEGO The Hobbit (300 Kč). LEGO City Undercover (425 Kč) je pak originální záležitost, která vás verze do otevřeného města v roli strážce zákona.

Ubisoft Connect – Family Game Sale I když to tak nemusí vypadat, Ubisoft nemá ve svém repertoáru jen hry plné akce a zabíjení. Najdou se i menší záležitosti, jejichž jména vám určitě něco říkají. V rodinných slevách najdete třeba karetní UNO (4€) nebo digitální verzi světoznámé deskovky Monopoly (19,5€). Dostalo se ale i na klasické hry, mezi kterými se do popředí tlačí Immortals: Fenyx Rising v Gold edici (33€). Tato akční adventura kombinuje pestrobarevný svět s odlehčeným příběhem o záchraně olympských bohů. Tato edice zahrnuje i season pass, se kterým máte přístup ke všech třem rozšířením, ve kterých si zahrajete za novou postavu a navštívíte třeba čínské bohy. Ubisoft+ letos dorazí na Xbox i PlayStation. Součástí PS Plus bude jeho osekaná verze Classic I když už jsme o něm pár let neslyšeli, Raymanovy skákačky stále zvládají zabavit. Rayman Legends (5€) je zatím posledním přírůstkem do série a zavede nás do doposud neobjevených světů, kam se vydáváme skrz obrazy. Do hraní se můžete pustit i v kooperaci a výbornou částí hry jsou rytmické levely, kde autoři převedli známé skladby do Raymanova stylu.

Stále probíhá: Humble Cities: Skylines – Colossal Collection Bundle V současnosti jen těžko budete hledat lepší strategii, kde si můžete postavit město s kompletní infrastrukturou, než jsou Cities: Skylines. S novým balíčkem na Humble Bundle ho můžete mít za pár stovek spolu s devíti rozšířeními, které do hry přidávají velmi důležité herní mechaniky. I když je balík rozdělený na části, tak doporučujeme brát komplet za 19€, protože při obvyklé situaci si za tuhle cenu nepořídíte ani základní hru. Mezi rozšířeními máme třeba Campus, který rozšiřuje možnosti související se školami. After Dark zase dokáže vykouzlit nádherná noční panoramata. Kromě toho jsou součástí balíčku také add-ony, se kterými do hry dostanete vybraný komunitní obsah. Do toho spadají třeba i nové skladby do soundtracku. 19 nejlepších strategických her starých i nových. Vyzkoušejte Gears, zavzpomínejte na Red Alert Cities: Skylines jsou už v základu velmi komplexní hrou a s každým rozšířením vám dává ještě volnější ruce. Pokud by to pro vás ale bylo stále málo, tak na Steam Workshopu najdete hromadu dalšího obsahu od fanoušků. Tam už je ale potřeba dobře vybírat. Spousta tamních výtvorů jsou totiž spíše bizarnosti.

Stále probíhá: PlayStation Store – Days of Play Každoroční velká slevová akce PlayStationu samozřejmě nemůže chybět ani letos. Máme tady velké i mále hry, DLC i celé season passy a nejrůznější edice. Dokonce se dostalo i na pár žhavých novinek. Mezi nimi je i mysteriózní Ghostwire: Tokyo (925 Kč) od japonského studia Tango Gameworks. V něm se podíváte do Tokia, ze kterého se vypařili všichni jeho obyvatelé. Pokud vám v knihovně chybí některý z dílů Mafie, tak máte příležitost to napravit. Mafia: Trilogy (825 Kč) obsahuje všechny tři hry v definitivních edicích. K originálu první Mafie se bohužel nedostanete, takže se musíte spokojit s remakem z roku 2020. Ani na PlayStationu samozřejmě nechybí český dabing. Pro fanoušky příběhovek zase jednou můžeme doporučit A Plague Tale: Innocence (262 Kč), které by ještě letos mělo dostat pokračování. V něm sledujeme dvojici sourozenců utíkajících před inkvizicí. V dobách morové epidemie ale inkvizitoři nejsou tím jediným, čemu se musí na své cestě vyhýbat. Uniklo datum vydání A Plague Tale: Requiem spolu s kompletním seznamem trofejí Akce Days of Play neprobíhá jen v obchodě PlayStationu. Narazit na ni můžete i u různých prodejců. Pokud preferujete fyzické kopie her, tak mezi českými obchody jako je Xzone nebo JRC také jistě tahle akce nebude chybět.