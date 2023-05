Hry zadarmo, nebo se slevou: Velká kolekce her od Capcomu a doplňky pro The Sims 4 zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – Staff Picks Místo tematických akcí si na GOGu tentokrát připravili slevy s vlastním výběrem titulů, kde najdete hlavně ověřené klasiky. Pokud jste stejně jako my po nedávném fiasku s Redfallem dostali chuť na pořádnou upírskou hru, je zlevněné i Vampire The Masquerade: Bloodlines (10$). Sice už má svoje léta, ale lepší upírské RPG jen tak nenajdete. Před hraním si ale určitě stáhněte fanouškovské modifikace, které vám také pomohou hru bez problému rozběhnout na moderních systémech. Žánr krokovacích dungeonů dominoval na konci minulého století, ale jak ukázal Legend of Grimrock (3,2$), lze ho zpracovat dobře i o několik desítek let po jeho zlatém věku. Naši partu tvoří skupina vězňů, kteří byli odklizeni k hoře Grimrock. Tam je má čekat jistá smrt, ale ve skutečnosti se toho tady skrývá mnohem víc, než jsou nebezpečná monstra. Fanoušci tahových strategií stále s láskou vzpomínají na Heroes of Might & Magic III. Na základech této legendy staví Song of Conquest (19,3$). Kulisy a příběh se liší, ale podstata zůstává stejná. Vylepšujete si svá města, rozšiřujete armádu a putujete s ní po rozlehlých mapách. Hra je stále v předběžném přístupu, ale už má hromadu obsahu. Exkluzivní české dojmy ze Songs of Conquest. Nástupce kultovních Heroes of Might and Magic Na chvíli odpočinku i po letech skvěle poslouží Stardew Valley (10,5$). Zdědili jste zchátralou farmu na venkově, a tak je potřeba, abyste ji dali dohromady. Není to ale jen o sekání trávy a pěstování zeleniny. Postupně se dostanete i k chování domácích zvířat a také není od věci se seznámit se zdejšími obyvateli a účastnit se vesnických zvyklostí. Navíc si můžete přizvat i další hráče pro hraní v kooperaci.

Steam - Spring in Shire Sale Svět Pána prstenů bychom ve hrách rádi viděli častěji. Zatím se musíme spokojit jen s pár kousky, které momentálně najdete na Steamu v akci. Naším prvním doporučením je balíček s akčními adventurami. Middle-earth: The Shadow Bundle (7€) obsahuje oba díly s hraničářem Talionem v hlavní roli, který se po smrti své rodiny spojil s duchem elfa Celebrimbora a vydává se bojovat proti silám Mordoru. V běžném stavu byste za něj zaplatili 70€. I když nejde o kanonický příběh, tak se tyto akční adventury drží základů fungování světa Pána prstenů tak, jak je můžete znát z knih nebo filmů. Vyzdvihovaný je hlavně první díl, který představil systém Nemesis, díky kterému se nepřátelští velitelé přizpůsobují vašemu hraní, pokud je neporazíte napoprvé. S vaší smrtí může i řadový voják získat post velitele, a tak získáte dalšího silnějšího nepřítele. Embracer má s Pánem prstenů plány na celé dekády. Ani v budoucnu neplánuje přestat s nákupy dalších společností Vedle toho se také můžete podívat do kostičkované podoby tohoto světa. Zlevněný je jak LEGO Lord of the Rings (4€), tak LEGO Hobbit (4€). Ikonické příběhy si v těchto verzích můžete projít s odlehčeným nádechem. Jak už bývá zvykem, oba tituly můžete hrát i v kooperaci a mezi slevami najdete i jejich DLC.

PlayStation Store – Big Games, Big Deals V obchodě PlayStationu si přichystali akci s velkými jmény, do které přispěla řada těch největších vydavatelství. Mezi nimi je i EA, kterému se s posledními singleplayerovkami docela zadařilo. Půl roku po vydání můžete mít se 70% slevou třeba Need for Speed Unbound (630 Kč). I když určitě není pro každého, sklidil zatím poslední díl této závodní série velmi kladné ohlasy. I pro fanoušky sportu se tady najde vícero kousků. S Fifou bychom už počkali, protože během léta nám má EA představit budoucnost vlastního fotbalu. NHL 23 vám ale ještě nějakou chvíli vydrží. Dávejte ale pozor. Na rozdíl od ostatních her se NHL prodává samostatně podle konzolové generace a liší se také cena. Verze pro PlayStation 4 stojí 555 Kč, zatímco ta pro PlayStation 5 vás vyjde na 630Kč). Nevypadá to, že bychom se s Tom Clancy’s The Division 2 měli v dohledné době rozloučit, a tak ještě není pozdě na to se zapojit do boje v pandemií postiženém Washingtonu D.C. Rovnou bychom vzali Warlords of New York Ultimate edici (337 Kč), která obsahuje i velké rozšíření s pokračováním příběhu v newyorských ulicích, kde se odehrával první díl. Ubisoft nedávno odhalil další plány pro přidávání obsahu včetně nového rogue-like módu, takže o obsah nebudete mít nouzi. Ubisoft oznámil plány pro značku The Division. Filmeček z Heartland, mobilní Resurgence a obsah pro The Division 2 Na závěr této akce si dáme něco pro fanoušky anime a mangy. One Piece: Pirate Warriors 3 (79 Kč) vám dává možnost zahrát si za vaše oblíbené hrdiny i záporáky jedné z nejúspěšnějších značek japonského komiksu. Tento díl je zaměřený na události odehrávající se okolo Dressrosy, takže nechybí třeba ani Sabo nebo Doflamingo.

Humble Capcom Heroic Collection Bundle Oproti většině balíčků na Humble Bundle je ten od Capcomu v kompletní podobě o něco dražší, ale i tak je to při pohledu na hry, které dostanete, cena více než lákavá. Minimum, které musíte pro získání všech 10 položek získat, je 27,16€. Čekají vás tady takové pecka, jako Monster Hunter Rise nebo Mega Man 11. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy pak zahrnuje trojici dílů se známým právníkem v hlavní roli. Čeká vás řada prapodivných případů, u kterých musíte nejen odhalit pravdu u soudu, ale ve většině případů také vyrazit do terénu a získat k tomu potřebné důkazy. Nečekejte žádnou akci, tohle je čistá příběhovka. Aby Mega Mana nebylo málo, tak mezi dalšími položkami najdete dvě Legacy kolekce, které dohromady zahrnují přes 10 dílů této kultovní skákačky. Když už je řeč o kolekcích, tak tady máme i jednu k oslavě 30. výročí série Street Fighter. Ta zahrnuje čtveřici dílů této bojovky. Najde se tady i něco pro fanoušky fantasy RPG. Dragon’s Dogma: Dark Arisen sice v době vydání nevyvolalo žádný rozruch, ale postupem času si vysloužilo oblibu i hromady hráčů. Hráli jsme Street Fighter 6. Krátká ochutnávka slibuje povedenou a přístupnou bojovku Dostáváme se k závěrečné trojici. Lost Planet 3 je zatím posledním dílem série, kde bojujeme o život na promrzlé planetě. Vedle toho dostanete také rychlou akční plošinovku Strider. Její původní verze měla premiéru už na arkádových automatech. Tohle je její remake. A balík pak uzavírá plošinovka Bionic Commando: Rearmed.

Epic Store – The Sims 4: The Daring Lifestyle Bundle zdarma Základní verze The Sims 4 na podzim minulého roku přešla na model free-to-play, ale doplňky si pro něj stále musíte dokupovat samostatně. Tento týden máte možnost si na Epicu některé z nich aktivovat zdarma. Celý balíček obsahuje trojici rozšíření. Prvním z nich je Jungle Adventure. Podle názvu jste jistě sami zvládli odhadnout, že se vydáme do divočiny. Můžete narazit na starobylé chrámy, poklady i prokleté předměty. Dalším je Luxury Party Stuff. S ním můžete své simíky vyslat na pořádnou pařbu. Do katalogu vám přibyde řada užitečných doplňků, se kterými můžete vykouzlit velmi luxusní seance. Pokud ale oslavy smetánky nejsou nic pro vás, tak určitě oceníte Fashion Street Kit. Designy použité v tomto rozšíření jsou inspirované módními trendy z Bombaje.

Xbox Store – Next Gen Sale Nedá se říct, že by nám současná generace zatím ukázala svoji plnou sílu. Xbox nám chce ve své akci ukázat alespoň některé z titulů, ze kterých by měl sálat ten pomyslný next gen dojem. Po pár měsících od vydání se například do slev dostal i výborný hororový remake Dead Space (1 470 Kč). Vylepšená není jen grafika, ale všechny změny, které oproti původní verzi přišly, byly k lepšímu, a proto si remake vysloužil u hráčů takovou oblibu. Rockstar své hry nedává do obřích slev a ani se nedivíme. Prodávají se jako housky na krámě i bez toho. Tentokrát alespoň za polovic můžete mít vylepšenou verzi Grand Theft Auto V (525 Kč), která využívá síly Xbox Series S|X. I když tato městská akce zůstává v našich srdcích oblíbená hlavně díky singleplayeru, tak ji stále udržuje naživu GTA Online. Take-Two plánuje šetřit kvůli neúspěchu nových her. GTA V a Red Dead Redemption 2 se ale stále daří Capcom letos zažívá svůj nejlepší rok a není to žádné překvapení. Jen těžko byste v posledních let v jejich repertoáru hledali průšvih. Mezi nejpovedenější kousky patří Resident Evil Village (525 Kč), ve které prozkoumáme promrzlou vesničku a její okolí, abychom našli dítě a manželku Ethana Winterse. Na rozdíl od předchozích dílů série se tady objevují nové druhy nepřátel, kteří se víc, než zombíkům blíží vlkodlakům a upírům.

Stále probíhá: Humble Choice – Warhammer 40 000: Chaos Gate – Daemonhunters, Spiritfarer a další V květnové nabídce předplatného Humble Choice trochu chybí tradiční velké lákadlo. Místo toho tady máme vícero menších a méně profláklých her v čele s Chaos Gate – Daemonhunters ze sci-fi univerza Warhammer 40 000. Spadá do žánru tahových strategií a chopíme se v něm Šedých rytířů, což je jedna z nejsilnějších zbraní lidstva. Pokusíme se zabránit Chaosu, aby rozšířil nákazu do celé galaxie. Spiritfarer je oproti Warhammeru relaxační záležitost, ve které si budujete a vylepšujete svoji loď, zatímco proplouváte zdejšími vodami. Na ostrovech je ale někdo, kdo potřebuje vaši pomoc. Některé bytosti po své smrti nebyly schopné najít klid, a tak je na nás, abychom jim pomohli zbavit se všech závazků tohoto světa a dostat je na onen svět. Na podobné vlně se nese i Behind the Frame: The Finest Scenery. Skrz řešení jednoduchých hádanek budeme pomáhat začínající umělkyni s dokončením jejího obrazu. Není to ale jen o malování. I umělec se musí dobře najíst a napít, aby pak dokázal vytvořit co nejpreciznější dílo. Každý obraz má za sebou navíc příběh, který spolu s umělkyní prožíváte. Svět Warhammeru 40 000 ve stylu klasického Dooma. Boltgun slibuje brutální akci z pohledu mariňáka Jako obvykle předplatné zahrnuje 8 různých titulů. Kompletní výčet najdete na oficiálních stránkách.

Stále probíhá: Humble Striking Soulslikes Bundle Úspěch FromSoftware a jejich konceptu hardcore RPG se snažila napodobit celá řada studií, ale málokterému se to povedlo. Několik z těch povedenějších nabízí Humble Bundle v jednom balíku. Určitě z něj budete znát třeba Mortal Shell, ve kterém se schopnosti a vlastnosti vaší postavy mění podle toho, jakou zrovna využívá schránku. Je to sice kratší záležitost, ale pro fanoušky Souls her je to přijatelná výzva. Loot River sice není Souls hra tradičního střihu, vaši pozornost by si ale určitě zasloužila. Už jen proto, že pochází od tvůrců ze sousedního Slovenska. Ve stylu rogue-like her se vydáváte do temných dungeonů, která skrývají cenná tajemství, ale také se nevyhnete nebezpečí. Unikátní mechanikou je možnost pohybovat s částmi dungeonů, což využijete nejen pro postup do dalších částí jeskyní, ale i přímo v boji. Byla tady i řada pokusů převést tento žánr do 2D prostředí. To se vydařilo v Salt & Sanctuary, ve kterém se chopíme role námořníka. Po ztroskotání na neosídleném ostrově se vydáváme na průzkum, a nakonec se ukáže, že ostrov není až tak úplně neobydlený. Co čeká na konci záhadného labyrintu? Elden Ring se rozroste o rozšíření Shadow of the Erdtree Abyste balík získali kompletní, musíte přispět s minimální částkou 16,3€. S tím k výše zmíněným hrám přibydou navíc Sands of Aura, Aeterna Noctis, Dread Delusion a Blade of Darkness.