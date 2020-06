Hry zadarmo nebo se slevou: velké balíky her a The Escapists 2 zdarma

Humble Codemasters Bundle Kromě měsíční nabídky her z Humble Choice tento týden nabízí Humble Bundle i balíček plný her od studia Codemasters. Jak mnozí z vás jistě ví, tento tým je známý především díky svým závodním titulům. V tomto balíčku najdete ale i jiné žánry. Za první tier s cenou jednoho dolaru získáte hned 4 tituly. Kromě dvojice závodů Grid: Autosport a Toybox Tubos jsou to RPG Overlord II spolu s Operation Flashpoint: Dragon Rising. Nenechte se mýlit, tohle není ta česká operace Flashpoint, ale už o dost víc arkádové pokračování. Codemasters získali oficiální licenci WRC s platností od 2023 až do 2027 Další úroveň balíčku (5,4€) obsahuje trojici her spolu s pár DLC přídavky. Zanedlouho už nám sice vychází F1 2020, ale ani F1 2018 ještě nepatří do starého železa. To samé platí i o dvojici DiRT 4 a DiRT Rally. V případě DLC jde konkrétně o Headline Content Pack pro F1 a Hyundai R5 Rally Car spolu s Team Booster Packem pro čtvrtý DiRT. Pokud byste měli zájem o novější díly slavných sérií od Codemasters, tak zamiřte rovnou na nejvyšší stupeň (13,5€). Sice tady najdete jen dvě hry, ale rozhodně stojí za to. F1 2019 doprovází DiRT Rally 2.0. Lepší závody tohoto typu z posledních let jen tak nenajdete.

Epic Games Store – The Escapists 2 a Pathway zdarma Tento týden na Epic Games Store s novou nabídkou her zdarma nedělali žádné tajnosti. Už týden bylo jasné, že dostaneme druhý díl The Escapists spolu s dobrodružným RPG Pathway. První jmenovaná hra je bezesporu lákavější. Na rozdíl od prvního dílu přináší spoustu vylepšení. Pokud vám to nedošlo podle názvu, v The Escapists 2 je vaším úkolem uniknout z vězení. Je jen na vás, jak k tomu přistoupíte. V každé věznici je několik různých cest, kudy se můžete dostat ven. Zároveň ale musíte dávat pozor, aby vás neodhalili strážní. A Total War Saga: Troy během prvního dne po vydání stáhnete zdarma Zdarma dostanete pouze základní hru. Escapists 2 má nicméně ještě 5 DLC, která do hry přidávají nové věznice a předměty. Jedním z nich je například útěk z cirkusu v roli klauna. Pathway se odehrává v době nepokojů v roce 1936, kdy se vliv nacistů rozšiřuje po Evropě a Blízkém východě. Mluví se o tajných vykopávkách, artefaktech a okultních rituálech. Vaším úkolem je dát dohromady partu průzkumníků a vydat se do pouště odhalit, co z toho je pravda.

Humble Fight for Racial Justice Bundle Na Humble Bundlu najdete ještě jeden balíček s hrami. Tentokrát ale mnohem větší než ty klasické. Obsahuje pět desítek her a k tomu ještě získáte 25 e-knih. Většina z nabízených her jsou sice menší indie kousky, ale najde se tam i několik takových, kvůli kterým se nad tímto balíkem vyplatí pouvažovat. Klasicky bych začínal u prvního tieru za dolar, ale tento balík funguje trochu jinak. Abyste získali veškerý jeho obsah, musíte přispět minimálně 28 euro. Dostanete se tak například k výborné logické hře Baba is You. V ní vás čekají desítky levelů s hádankami, ve kterých si musíte upravit pravidla tak, abyste se dostali k určenému cíli. Padesát PC her za hubičku. Humble nabízí atraktivní balík pro dobrou věc Z každého žánru tady máme něco. Hráči příběhových FPS jistě ocení první Bioshock ve vylepšené edici. Hráči adventur pak jistě nepohrdnou Broken Age. Strategií je tady pak hned několik. Age of Wonders III je i po letech výbornou tahovkou. Pokud byste raději real-time strategii, součástí balíčku je i Company of Heroes 2.

PlayStation Store – Remasters & Retro! Days of Play v obchodě PlayStationu vystřídala akce zaměřená na starší tituly a jejich remaky. Na současné generaci takových her vyšla spousta a je vidět, že hráči o předělávky starých klasik mají stále zájem. Nevypadá to tedy, že by studia s jejich tvorbou v blízké době plánovala přestat. Crash Bandicoot oslavil úspěšný návrat s jeho N’Sane Trilogy (500 Kč). Studio Vicarious Visions znovu od základu vytvořilo původní tři tituly. První z nich je sice trochu náročnější, ale fanoušci skákaček by si něco takového neměli nechat ujít. A pokud tento žánr není pro vás, Crash se vrátil i se svými závody. V Crash Team Racing: Nitro Fueled (850 Kč) najdete nejen předělávky původních tratí, ale i úplné novinky včetně hratelných postav ze série Spyro the Dragon. Playstation 5: vše, co víme o nové herní konzoli od Sony Na akci Future of Gaming nám Sony představila remake Demon’s Souls. Tato hra odstartovala slavnou řadu od studia FromSoftware. V rámci přípravy si tedy můžete dát remaster prvního dílu série Dark Souls (380 Kč). Pro mnohé fanoušky je stále tím nejlepším, co v Souls sérii po více než deseti letech najdete. Pokud byste chtěli několik her v jednom balíčku, doporučujeme Devil May Cry HD Collection v bundlu se speciální edici čtvrtého dílu (505 Kč). Graficky sice původní díly moc vylepšeny nebyly, ale v rámci žánru akčních mlátiček mají stále nepopiratelné kvality. Pátý díl se pak také velmi často objevuje v nejrůznějších slevách, takže za pár stovek můžete mít celou sérii.

Xbox Store – Platforming Paradise sale Z názvu této akce už vám jistě došlo, že tentokrát to na Xboxu bude jedna skákačka za druhou. I v tomto žánru ale lze najít rozmanité tituly. Třeba takové Dead Cells (350 Kč) je v první řadě rychlou řežbou, ve které musíte být opatrní. Stačí totiž pár ran od nepřátel a je po vás. Patří také do rogue-like žánru, takže vám může vydržet na desítky hodin. My Friend Pedro (381 Kč) patří mezi skákačky spojené se střílečkou. Hlavní postava umí dělat všemožné kreace a se zbraní v každé ruce dokáže efektně i efektivně likvidovat nepřátele, kterých není zrovna málo. To, že se My Friend Pedro nebere vůbec vážně, poznáte ve chvíli, kdy se z mluvícího banánu stane váš průvodce. Xbox Series X: vše, co víme o nové generaci konzole Microsoftu Nemůžeme zapomenout ani na českou stopu v této slevě. Blackhole (75 Kč) je skákačka od Fiolasoftu, která v některých levelech dokáže pořádně potrápit. Z prostého nosiče kávy se stanete tím, kdo má zachránit situaci a krizi způsobenou černou dírou. Bezesporu se za tuto cenu Blackhole vyplatí, ještě navíc s tím, že ji dostanete rovnou v kompletní edici. Není to každopádně jediný český titul, který tato akce zahrnuje. Ještě tady najdete Toby: The Secret Mine (80 Kč), což je skákačka s jednoduchou grafikou, kterou má na svědomí znojemský vývojář Lukáš Navrátil. Na Xbox se dostala pod záštitou vydavatelství Headup Games.

GOG – Eye of the Beholder Trilogy zdarma Na GOGu sice najdete spoustu aktuálních her, ale tato digitální platforma je unikátní z toho důvodu, že na ní najdete i staré tituly, které nikde jinde neženete. Nyní jeden takový můžete získat zdarma. Tedy rovnou tři v jednom balíčku. Jedná se o trilogii fantasy RPG Eye of the Beholder od studia Westwood. Tohle je opravdu něco pro retro nadšence. První díl Eye of the Beholder vyšel už v roce 1991 pro MS-DOS. Později se dostal i na další platformy jako je Amiga, Sega CD nebo SNES. Patří do žánru krokovacích dungeonů. V dnešní době už takové hry moc nevychází, ale na začátku devadesátých let to byl jeden z nejoblíbenějších žánrů. Tvůrce Baldur's Gate III odmítá zapojení do bojů o exkluzivity Skrz nejrůznější dungeony budete procházet s celou partou hrdinů. Do ní můžete zařadit spoustu druhů postav. Od lidí až po trpaslíky. Každý z nich má vlastní profesi, od které se následně odvíjejí dostupné schopnosti.