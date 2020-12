Hry zadarmo nebo se slevou: velké rozdávání her a Prison Architect zdarma

Epic Store – 15 her za 15 dní + slevový kupón + Holiday Sale Po celoročním rozdávání her každý týden si Epic na vánoční období připravil pro hráče něco speciálního. Až do konce roku bude každý den rozdávat jednu hru zdarma. Už loni proběhla podobná akce a její součástí bylo několik výborných kousků. Tím prvním, který si můžete do knihovny zařadit už teď, je budovatelská strategie Cities: Skylines. V době, kdy zklamalo poslední SimCity, přišly právě Cities a přidaly na herní trh po dlouhé době výbornou strategii, ve které si budujete vlastní město se vším všudy. Hratelnost se ještě více prohlubuje s DLC, ale ty už si budete muset pořídit zvlášť. Nejnovější aktualizace do Fortnite snížila nároky na hardware počítačů To ale není od Epicu všechno. Spolu se hrou dostanete také slevový kupón. Pokud se vám neaktivoval, můžete si ho zvlášť vyzvednout zde. S ním můžete ušetřit 270 Kč, ale jeho využití má několik podmínek. Nedá se použít například na předobjednávky, DLC nebo hry, jejíž cena nepřesahuje 15$, což je v přepočtu nějakých 320 Kč. Spolu tím byla spuštěna ještě vánoční slevová akce, ve které se urodilo pěkných pár kousků včetně žhavých novinek. Za nižší cenu tak můžete pořídit například úspěšné Immortals: Fenyx Rising (1 038 Kč). Skejťáky jistě potěší akce na Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (885 Kč), což je jeden z nejlepších remasterů letošního roku.

Xbox Store – Focus Publisher Sale Vydavatelství Focus Home Interactive má pod sebou celou řadu studií, ve kterých vzniká spousta středně velkých titulů. Najde se mezi nimi zastoupení všech možných žánrů jako jsou adventury, RPG nebo třeba simulátory. Některé z nich jistě dobře znáte. Předně musíme doporučit příběhovku A Plague Tale: Innocence (375 Kč). Sice jsme ji doporučovali už minulý týden, ale zrovna tahle hra dosahuje takových kvalit, že by vaší pozornosti uniknout neměla. Podíváme se v ní do Paříže v době morové epidemie. Sledujeme příběh sourozenců, kteří utíkají před inkvizicí. Adventura A Plague Tale se možná dočká pokračování Pokud vás baví RPG ve stylu sérií Gotic nebo Risen, možná by vás mohl oslovit i loňský Greedfall (375 Kč). Objevujte nezmapovaný ostrov plný magie a nejrůznějších stvoření. Do jisté míry můžete svými rozhodnutími ovlivnit to, jakým směrem se bude zdejší svět vyvíjet. Pro nadšence do simulátorů letos nevyšel jen tradiční Farming Simulator. S novinkou přišlo i studio Saber Interactive. Ve Snowrunneru (833 Kč) si budete hrát s těžkou technikou. Na rozdíl od jeho předchůdce jménem Madrunner už to nebude jen o brodění se bahnem a močály. Tentokrát se budete muset vypořádat i s náledím a závějemi.

Nintendo eShop – Festive Offers Ani Nintendo nechybí mezi vánočními oslavami. Mezi těmito slevami najdete ale většinou hry od vývojářů třetích stran. Pokud jste si brousili zuby na nějakou z exkluzivit pro Switch, tak je dost možné, že si budete muset počkat na další akci. Nějaké se ale přeci jen najdou. Třeba tahovka Mario & Rabbits: Kingdom Battle (407 Kč). I bez exkluzivit je ale z čeho vybírat. Pokud chcete na svátky nějakou výzvu, doporučujeme sáhnout po akční skákačce Cuphead (350 Kč). Nenechte se oklamat grafickým stylem kreslených seriálů minulého století. Za roztomilým kabátkem se skrývají pořádně náročné souboje s bossy. Jestli to na vás bude až příliš, tak se do hraní můžete pustit i ve dvou. DLC pro náročnou hopsačku Cuphead se odkládá na příští rok Pro trochu relaxačnější zážitek si můžete vybrat třeba příběhovou plošinovku Little Nightmares (197 Kč). Na rozdíl od Cupheadu se tady za nevinným vzhledem neskrývá rychlá akce, ale tísnivá atmosféra, kdy se s hlavní hrdinkou musíte proplétat prostory plnými nebezpečí. Do akce se ve velkém zapojilo také vydavatelství Campcom. Na své si tak přijdou fanoušci sérií Resident Evil a Devil May Cry. Jejich starší díly byly během posledních let naportovány na Switch a většinu z nich nyní můžete mít až s 50% slevou. To stejné platí i v případě série Final Fantasy. Obzvláště se vyplatí zaostřit na balíček remasterů FF X/X-2, který se na Switchi opravdu povedl.

GOG – Winter Sale + Prison Architect zdarma I když to ani letos nevypadá na bílé Vánoce, tak GOG tyto svátky oslavuje zimními slevami a rozdávačkou k tomu. Zdarma si nyní do své knihovny můžete přidat budovatelskou strategii Prison Architect. Už podle názvu vám jistě bude jasné, co je její náplní. Musíte postavit fungující, a hlavně neproniknutelné vězení. Tato nabídka platí pouze do sobotního odpoledne. Ve slevách pak máme několik stálic jako je kompletní edice Zaklínače 3 (15€). Nejlepší RPG dosluhující generace by vám určitě nemělo chybět. Příběh Geralta a Ciri vám zabere desítky hodin a ještě o mnoho víc, pokud nebudete plnit jen hlavní dějovou linku. Cesta zaklínače pak končí v pestrobarevném Toussaint v datadisku O víně a krvi, který je také součástí tohoto balíku. Zaklínač 3 se dostane i na konzole nové generace, pro majitele hry zdarma Z nedávných přírůstků, které se po dlouhé době na GOGu objevily, tady máme například první díl legendární série Metal Gear Solid (8,5€). Dlouhou dobu se oficiálně nikde nedala pro PC sehnat, takže nyní se k němu konečně dostane každý. To platí i pro druhý díl, který tady najdete se stejnou cenovkou. A když už jsme u těch her, které se nedaly dlouhou dobu sehnat, tak nesmíme zapomenout ani na adventuru Blade Runner (6,2€). Na svědomí ji má studio Westwood a mimo kladná hodnocení se jí podařilo získat i titul za nejlepší adventuru roku 1997. Zahrajeme si v ní za detektiva Raye McCoye, který v Los Angels vyšetřuje důvod, proč androidi začali bezmyšlenkovitě řádit v celém městě.

Battle.net - Call of Duty Black Ops – Cold War V battle royale Call of Duty Warzone začíná první sezóna, ve které se do hry začleňují novinky z letošního dílu Black Ops – Cold War. Warzone je samozřejmě stále zdarma, ale při té příležitosti Activision zlevnil i samotnou novinku, která již tradičně zahrnuje singleplayerovou kampaň a multiplayer. Pro slevu budete muset zamířit do obchodu na Battle.netu . Můžete si vybrat z dvojice edicí, přičemž i ta základní (40€) obsahuje drobný bonus navíc. Kromě hry zámožné dostanete i Confrontation Weapons Pack obsahující několik unikátních skinů na zbraně. Call of Duty: Warzone odhaluje novou mapu, operátora a další obsah Vedle toho tady máme ještě Ultimate edici (70€) s několika přídavky navíc, které využijete hlavně v režimu Warzone. Kromě samotného battle passu pro první sezónu máte možnost přeskočit 20 tierů. Navíc dostanete ještě exkluzivní skiny pro operátory, vozidla a nechybí ani trojice zbraní.

Stále probíhá: Humble Choice – EA Play Pro, Overcooked 2 a další Na poslední měsíc roku 2020 si Humble ve svém měsíčním předplatném připravil pár specialit. Pokud jste uvažovali nad nejdražší možností Humble Choice, tak máte možnost Premium získat s 25% slevou. Vyjde vás tedy na 18€. Kromě klasické nabídky her je tady ale ještě jedna neobvyklá záležitost. V prosinci dostanete také jeden měsíc předplatného EA Play Pro. To znamená, že budete mít přístup k valné většině her vydavatelství Electronic Arts, mezi které patří například FIFA, Star Wars Jedi: Fallen Order nebo Need for Speed. Zlatan Ibrahimovic se pustil do EA, prý na něm vydělávají bez souhlasu Teď už k samotným hrám. Mezi lákadla tentokrát rozhodně patří kooperační Overcooked! 2. Pokud hledáte nějakou oddechovku na hraní s přáteli, tak je to pro vás výborná volba. Společnými silami se budete snažit uspokojit svými kuchařskými schopnostmi co největší počet zákazníků. Kromě základní hry navíc dostanete také dvojici DLC, která přidávají nové mise. Mimo to jistě stojí za zmínku třeba indie RPG Children of Morta. Patří do populárního žánru rogue-lite her. Na rozdíl od ostatních tady ale nehrajete stále za stejnou postavu dokola. Postupně si vybíráte své následovníky z rodinného stromu, přičemž schopnosti každého z nich se trochu liší. Kompletní nabídku aktuální Humble Choice najdete jako vždy na tamním blogu.