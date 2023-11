Hry zadarmo, nebo se slevou: Velký balík her od Warner Bros. a tuřín s daňovými úniky zdarma

Humble IGN Editor’s Choice Bundle

S výběrem her do tohoto balíku pomohli Humble Bundlu členové redakce amerického IGN. Zároveň jde o hry, kterým ve svých recenzích nadělili minimálně devítku, takže by to už jen díky tomu mělo stát za to. Celkem jich tenhle balík zahrnuje 7 a abyste je všechny dostali, musíte přispět minimální částkou 15,1€, tedy zhruba 370 Kč. Bez slevy by vás všechny tituly dohromady vyšly na necelých pět tisíc.

Disco Elysium – The Final Cut je sázkou na jistotu. Už původní verze tohoto příběhového RPG byl výborný, ta vylepšená přidává a upravuje řadu věcí. Mimo jiné je novinkou i kompletní dabing. Disco Elysium obsahuje tuny a tuny textů, takže pokud nepatříte mezi čtivé typy, tohle nejspíš nebude pro vás. Cynický příběh o detektivovi, který na úvod zapomněl, co vlastně vyšetřuje, za to ale stojí.

Na příběh je podobně zaměřené i The Forgotten City, i když styl má tahle hra docela jiný. Jsme chyceni do časové smyčky ve starověkém Římě. Naším úkolem je zjistit, kdo skutečně stál za jeho zkázou. Pokud je to ale na vás moc přemýšlení, mnohem přímočařejší záležitostí je Chivalry 2, středověká rubačka, ve které se chopíte meče a ve velkých bitvách se pustíte do sekání dalších hráčů na kusy.

Spiritfarer je z tohoto balíčku zatím nejklidnější záležitostí. V hlavní roli je Stella, která na svém plavidle objevuje svět a potkává různé duchy, kteří nemohou najít klid. Právě Stella je odhodlaná pomoci každému duchovi, aby se dostal na onen svět. Dost nenápadně, ale podle hodnocení velmi kvalitně vypadá tahové RPG Wildermyth. Svět se procedurálně generuje, takže každý průchod je jiný, a navíc ho můžete ovlivňovat v průběhu různými rozhodnutími.

Jeden kousek se tady najde i pro fanoušky metroidvanií. Grime patří mezi ty nejtemnější. Své nepřátele zabíjíte živoucími zbraněmi a pohlcujete jejich sílu. Tady stojíte na té špatné straně a vašim cílem je naprosté zničení tohoto světa. Posledním titulem je Paradise Killer, což je příběhová detektivka ve stylu grafických novel. Pokud vás něco říká třeba Ace Attorney, tohle by nemusela být špatná alternativa.