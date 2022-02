Hry zadarmo, nebo se slevou: velký balík her Sida Meiera a JRPG Cris Tales zdarma

Humble Sid Meier’s Ultimate Collection Bundle Strategie Sida Meiera vám jistě nejsou cizí. Jeho neznámější sérií je bezesporu Civilizace, ale jeho jméno najdete i u několika dalších her. Valnou většinu z nich můžete mít za cenu 13,25€ v novém balíčku na Humble Bundle. Ten je jako obvykle rozdělený na části, přičemž pro získání té první vám stačí zaplatit pouhé euro. Dostanete tak trojici her Ace Patrol, Colonization a Covert Action. S druhou částí balíčku se počet získaných her zvyšuje celkově na 7. Kromě výše jmenovaných nechybí kompletní edice Civilization III. Tu doplňují další strategie Sid Meier’s Starships, Railroads a Pacific Skies. Ještě, než se dostaneme ke kompletnímu balení, tak je tady ještě jedna část za 7,95€. Ta přidává legendární Sid Meier’s Pirates!. Pokud máte rádi pirátskou tématiku, tak mnoho lepších strategií v tomto pojetí nenajdete. Navíc dostanete i kompletní edice čtvrtého a pátého dílu Civilizace. A aby toho nebylo málo, součástí je i spinoff Beyond Earth. Civilization VI: na konzolích lze také budovat | Recenze

Kompletní balík pak obsahuje navíc ještě šestou Civilizaci spolu s několika rozšířeními. Do toho spadají i velká DLC jako Gathering Storm nebo Rise and Fall, která do hry přidávají nový obsah včetně herních mechanik. Z menších rozšíření pak dostanete například polskou a australskou civilizaci a několik dalších přídavků.

Epic Store – Cris Tales zdarma Císařovna a vládkyně času se svými vojsky hodlá přinést zkázu zemi Crystallis a čtyřem dalším královstvím. Není ale jediná, kdo dokáže tok času ovlivnit. Tuto schopnost má i hlavní hrdinka Crisbell, která se spolu se svými společníky vydává na výpravu za zastavením zla. Tento fantasy příběh si budete moci projít zcela zdarma díky nové rozdávačce na Epicu. Cris Tales je hra ve stylu klasických JRPG, takže se připravte na tahové souboje proti skupinám nepřátel, ve kterých budete muset takticky využívat schopnosti členů svojí party. Jak vyplývá z popisu hry, manipulace z časem hraje důležitou roli i v boji. V jednu chvíli můžete na obrazovce vidět minulost, bojovat v přítomnosti a podle toho ovlivnit, co se stane v budoucnosti. Epic registroval obchodní značku Epic Games Megaverse. Chystá vlastní univerzum?

I když Cris Tales může vypadat jako malá hříčka, tak vás ve skutečnosti dokáže zabavit na desítky hodin. Schopnosti své postavy můžete v průběhu hry vylepšovat a dostat se tak k novým možnostem během boje s nepřáteli.

PlayStation Store – Big in Japan Hry z Japonska nejsou jen adaptace úspěšných anime a manga sérií nebo obrovský JRPG. Širokou škálu titulů od zdejších vývojářských studií najdete v aktuální akci v obchodě PlayStationu. Hned na první dobrou můžeme doporučit fanouškům náročnějších her Monster Hunter World (397 Kč), ve kterém se vydáte do velkého světa plného monster, jejichž lov vám může zabrat bez problému i hodinu čistého času. Z právníka se stal detektivem, protože u soudu obhájil viníka, což následoval další jeho zločin. Nebo snad ne? Spletitý příběh ve hře Judgment (480 Kč) vám dokáže pěkně zamotat hlavu, ale nakonec do sebe všechno perfektně zapadne. Tento spin-off série Yakuza bere to nejlepší a představuje zdejší kulturu a podsvětí ze zcela jiné perspektivy. Spousta z vás už je dost možná ponořená ve světě Elden Ringu. Pokud ale ještě nemáte za sebou všechny hry FromSoftware, rozhodně byste neměli minout Bloodborne (265 Kč). I když funguje na stejných principech, jako Souls série, hra vás tady více vybízí k tomu, abyste byli v boji agresivnější. Jakožto novopečený lovec přicházíte do Yharnamu, kde probíhá lov monster, ve které se přetransformovali zdejší obyvatelé. Nier Reincarnation: emotivní výprava s minimem hratelnosti | Recenze

Nier: Automata (525 Kč) je velmi oceňované hack’n’slash RPG, které v sobě kombinuje několik různých žánrů. V základu je to ale hlavně výborná rubačka. Není se ani čemu divit, když ji má na svědomí studio PlatinumGames. Nebude vám ale stačit jeden průchod hrou. S dohráním si celý příběh můžete projít zase trochu jinak. Z perspektivy dalších postav uvidíte, jak propracované příběhové pozadí Nier ve skutečnosti má.

Xbox Store – Indie Hits Sale Hry od nezávislých studií jsou na tom kolikrát lépe než tituly od obřích společností. Na takové hry se zaměřuje akce v obchodě Xboxu. Najdete tady třeba obrovský hit Among Us (107 Kč), ve které jste společně s dalšími hráči členy jedné posádky a musíte přijít na to, kdo je zrádce. Pokud hledáte něco náročnějšího, máme tady Mortal Shell (430 Kč). Jeho tvůrci se inspirovali u her studia FromSoftware, takže vás čekají nároční nepřátelé, na jejichž poražení budou potřeba rychlé reflexy a správné načasování. A Hat in Time (300 Kč) patří mezi často přehlížené trojrozměrné skákačky. Fanoušci žánrů by jí ale měli rozhodně dát šanci, protože vedle Crashe nebo Ratcheta & Clanka patří mezi to nejlepší z posledních let. Úrovně jsou dosti otevřené a je tady toho spousta ke sbírání. Pokud budete chtít mít vše kompletní, musíte předvést své dokonalé akrobatické schopnosti. Creaks: co se skrývá v podzemí? | Recenze

Když je součástí akce česká hra, tak ji zkrátka zmínit musíme. Tentokrát jsou to Creaks (175 Kč) studia Amanita Design. S hlavním hrdinou se podíváte do podzemí. Pod podlahou jeho pokoje se toho skrývá mnohem víc, než by kdokoliv čekal. Řešením logických hádanek se musíte prokousat až do hlubin a zjistit, co jsou zdejší obyvatelé zač.

Ubisoft Connect – Assassin's Creed Sale Pokud vám chybí některý z dílů série Assassin’s Creed a plánovali jste si doplnit svoji knihovnu, nyní je ta pravá příležitost. V obchodě Ubisoftu totiž probíhá velká akce zahrnující všechny díly této dlouholeté série. Větší slevy se dočkala i Valhalla (24$), která zanedlouho dostane velké rozšíření Dawn of Ragnarök. Tento víkend si ji navíc všichni hráči mohou vyzkoušet zcela zdarma. Slevy se netýkají jen her samotných. Za nižší cenu si můžete pořídit i DLC nebo rovnou celé season passy. Můžete tak mít rovnou všechna rozšíření pro Odyssey (16$), Valhallu (20$) nebo Origins (16$). Nechybí ale ani doplňky pro starší díly. Assassin's Creed Valhalla vydělala přes miliardu. Na cestě je i demoverze zdarma

Najdete tady i výhodnější balíčky zahrnující několik dílů. Ezio Auditore Pack (17,4$) vás provede příběhem nejoblíbenějšího asasína celé série. S Mythology Packem (35$) pak dostanete poslední tři velká dobrodružství. Od Egypta přes Řecko se podíváte i do Anglie s Vikingy.

Stále probíhá: PlayStation Store – Planet of the Discounts Je čas na další velkou slevovou akci pro konzole PlayStation. V Planet of the Discounts najdete ověřené pecky z posledních let jako je třeba Hitman 3 (740 Kč). I když už je to víc než rok od jeho vydání, tak s ním vývojáři ještě neskončili. V celém letošním roce ho plánují zásobovat dalším obsahem. I nějaká ta exkluzivita na PlayStation 5 se tady najde. Pro fanoušky hardcore RPG se nabízí remake Demon’s Souls (1 313 Kč). Návrat do předělané Boletarie vypadá nádherně na pohled a hraje se stejně jako původní výtvor pro třetí PlayStation. Oproti ostatním titulům od FromSoftware patří mezi ty méně náročné, takže vřele doporučujeme i pro nováčky. Pro rychlejší akci můžete zajít třeba do Returnalu (1 590 Kč). Na neznámé planetě, kde naši hrdinku nečeká zrovna vřelé přivítání, se chytíte do časové smyčky, ze které musíte utéct a zároveň přijít na to, o co tady vlastně jde. Hra využívá prvky rogue-like, takže ani neúspěšné průchody neznamenají ztracený čas. Babylon's Fall si budete moci na Playstationu vyzkoušet díky demoverzi už brzy

Ještě letos bychom se měli dočkat pokračování Star Wars Jedi. Je tedy načase, abyste si prošli Fallen Order (480 Kč), protože je to bezesporu ta nejlepší herní adaptace, které se toto slavné univerzum za poslední roky dočkalo. Spolu s rytířem jedi Calem se budete snažit dát síly dohromady a postavit se na odpor.

Xbox Store – Publisher Spotlight Series I Xbox si tento týden nachystal pro hráče velké slevy. v popředí se ukazuje Cyberpunk 2077 (900 Kč), který před pár dny konečně dostal update na verzi pro novou generaci konzolí. Majitelé Xbox Series S|X by tedy měli vidět znatelný rozdíl. Novinky by měli přijít i v ohledu obsahu. Na první velké DLC, které by nás znovu přitáhlo do Night City, se ale stále čeká. Pro hraní ve více lidech je naprosto ideální záležitostí hříčka Overcooked (80 Kč). Společně s dalšími hráči musíte koordinovat svoje činnosti, abyste zvládli obsloužit co nejvíce zákazníků. Situaci ale komplikuje spousta věcí. Vaření na zmrzlém ledu nebo v jedoucích náklaďácích dokáže pěkně zavařit. A pokud vám to nestačí, ve slevě je i Overcooked 2 (125 Kč). Next-gen verze hry Cyberpunk 2077 jsou venku. Dorazil i obří patch a zkušební verze

Tails of Iron (495 Kč) je častokrát přehlížená dvourozměrná akce. Chopíte se role krysy, která se snaží získat klíč ke komnatě starého krále. Abyste se k němu dostali, musíte ale porazit ty nejnebezpečnější bojovníky tohoto temného světa v čele s tyranem Greenwartem. Součástí hry je také rozšíření Bloody Whiskers, které přidává nové úkoly i zbraně.

Stále probíhá: Humble Choice – Borderlands 3, Paradise Lost a další Je naprosto jasné, co je tahákem únorové nabídky Humble Choice. Borderlands 3 bylo velmi očekáváným pokračováním této série bláznivých kooperačních stříleček. Druhý díl se mu sice překonat nepodařilo, ale stále je to kvalitní akce. Jelikož dostanete Director’s Cut edici, tak budete mít ve hře obsah navíc. Pokud ale chcete mít hru kompletní včetně všech DLC, tak do nich už musíte zainvestovat samostatně. Dále už tady máme spíše menší tituly, mezi kterými můžeme vypíchnout třeba Paradise Lost, ve kterém se podíváme do alternativní reality, kdy nacisté zničili Evropu atomovými bombami. Části lidstva se stále daří přežívat a jedním z přeživších je i 12letý Simon, který najde starý nacistický bunkr. Hledá neznámého muže z fotografie, která je tím jediným, co mu zůstalo po jeho matce. Tiny Tina's Wonderlands v novém traileru odhaluje třídy, kouzla a barvitá prostředí

Ještě o něco menší záležitostí je rytmický Everhood. I přes to, že nepatří mezi nejznámější tituly, mu hráči na Steamu nadělili extrémně kladné hodnocení. Dobrý soundtrack je pro rytmické hry základem a v Everhoodu ho doprovází show vytvořená v pixelartové grafice. Kompletní nabídku jako vždy najdete na stránkách Humble Choice.