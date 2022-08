Hry zadarmo, nebo se slevou: velký balík série Resident Evil a kuchařská jednohubka zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – 20. výročí CD Projekt RED Polská společnost CD Projekt RED letos slaví 20 let od svého založení. Za tu dobu zaznamenala obrovské úspěchy, ale nevyhnula se ani velkým průšvihům. Všechny jejich velké hry si do konce týdne můžete pořídit na GOGu s pořádnými slevami. V čele samozřejmě není nic jiného než Zaklínač 3: Divoký hon v GOTY edici (10,2$), která obsahuje i všechna DLC. Závěr Geraltova příběhu byste rozhodně neměli minout, protože patří mezi nejlepší RPG hry všech dob. Nechybí ani oba předchozí díly zaklínačské ságy. První Zaklínač za pouhé 1,2$ nabízí desítky hodin atmosférického příběhu, který se od jeho následovníků značně liší. Ve hře nechybí ani legendární český dabing. Zaklínač 2: Vrahové králů (3$) spoustu věcí změnil, což se týká i soubojového systému, který byl u jedničky kritizovaný nejvíc. Vaše volby při hledání vraha mají znatelný dopad. Druhá polovina hry je úplně liší podle toho, na kterou ze stran konfliktu se postavíte. Mezi slevami najdete také Cyberpunk 2022 (30,6$), který stále čelí značné kritice. Vydání rozhodně hladce neproběhlo, ale od té doby vyšlo několik patchů, díky kterým při hraní narazíte na mnohem méně problémů. Stále to sice není dokonalé, ale fanoušci futuristických sci-fi akcí by Cyberpunku měli dát šanci. V datadisku k Cyberpunku 2077 se podíváme do dříve neprozkoumaných lokací, prozrazuje únik Nesmíme zapomínat ani na karetní spin-offy, které vycházejí z Gwentu. Thronebreaker (6,1$) vypráví příběh o Meve, královně Lirie a Rivie. Gwent: Rogue Mage (16,3$) je pak docela čerstvá záležitost, která mezi kartičky přihodila mechaniky z žánru rogue-like.

Humble Resident Evil: Decades of Horror Bundle Na Humble Bundle si pro nás poslední dobou chystají jeden nabitý balíček za druhým. Tentokrát přispělo vydavatelství Capcom s jednou z jejich nejúspěšnějších sérií. Resident Evil patří mezi legendární horory, které na přelomu tisíciletí definovali žánr. V tomhle balíčku za cenu ani ne jednoho dílu dostanete skoro celou sérii. První část již tradičně stojí 1€ a v ní najdeme trojici her. Pustíme se do toho pěkně od začátku s předělávkou prvního Resident Evil. K tomu dostanete také spin-off Resident Evil Revelations spolu s první epizodou jeho pokračování. Další část s cenovkou 9,8€ přidává další čtveřici her. K Revelations tady máme navíc Resident Evil Revelations 2 v Deluxe edici. Vedle toho se vrátíme ještě víc do minulosti s Resident Evil 0. Tuto část uzavírá dvojice dílů, které se budou více líbit fanouškům akce. Není řeč o ničem jiném než Resident Evil 5 a Resident Evil 6. Resident Evil Village chystá příběhové DLC a další nový obsah. Vydání očekávejte v říjnu Kompletní balík dostanete, pokud zaplatíte 29,4€. Kromě výše jmenovaných dostanete navrch ještě 4 další hry spolu se slevovým kódem na Resident Evil Village, díky kterému nejnovější díl můžete mít o 50 % levněji. Samotné hry pak jsou Resident Evil 4 a Resident Evil 7. Celé to pak uzavírají výborné remaky Resident Evil 2 a Resident Evil 3. Trojka se sice povedla méně, ale druhý díl je ukázkou toho, jak by se měly dělat předělávky her.

Epic Store - Cook, Serve, Delicious! 3?! zdarma Vypadá to, že si Epic pořádné pecky schovává až na závěrečné měsíce letošního roku. Během léta nám totiž servíruje hlavně menší hry a ani tento týden není výjimkou. Tentokrát budete servírovat i vy v menší hříčce Cook, Serve, Delicious! 3?!, kde se stanete majitelem pojízdného občerstvení a svoje speciality budete připravovat pro obyvatele různých částí Ameriky. Během hraní se můžete dostat k více než 200 různým receptům, přičemž na přípravu každého z nich jsou potřeba jiné ingredience a pomůcky. S vylepšováním své pojízdné kuchyně se vaše možnosti budou neustále rozšiřovat. Pokud by na vás nával zákazníků byl moc velký, můžete si na pomoc zavolat kamaráda skrz lokální kooperaci.

Ubisoft Connect – Far Cry Sale Série Far Cry je stále jednou z předních značek Ubisoftu, i když je kolem ní od vydání šestého dílu docela ticho. Pokud si chcete užít FPS akci v otevřeném světě, stále se vyplatí vrátit se k jejím starším dílům v čele s Far Cry 3 (6€), ve kterém se dovolená zvrtne ve snahu zachránit nejen vlastní život, ale i partu přátel. Další díly jsou v podstatě velmi podobné, jen vás Ubisoft pokaždé vezme do jiného prostředí. Je tady ale jeden originálnější kousek. Far Cry 3: Blood Dragon (45€) je samostatný sci-fi spinoff, ve kterém každou chvíli uslyšíte narážky na kultovní filmy z konce minulého století. Od reality se v Blood Dragon přesouváme úplně jinam. Souboje s laserovými dinosaury jsou tady na denním pořádku. Předplatné Ubisoft+ míří na Xbox. Bude samostatně, ne jako součást Game Passu Kromě samotných her tato akce zahrnuje také DLC nebo rovnou celé season passy. U Ubisoftu se v posledních letech stalo tradicí, že pokus chcete mít kompletní hru, tak se bez dodatečného obsahu neobejdete. To platí i pro Far Cry 6, kde si v season passu (20€) zahrajete za záporáky z předchozích dílů.

Xbox Store – Action RPG Sale Akční RPG jsou velmi oblíbeným žánrem už několik generací. V aktuální akci v obchodě Xboxu sice nenajdete ty nejnovější pecky, ale jsou tady hry, které by vám v herní knihovně rozhodně neměly chybět. Pokud chcete opravdu to nejlepší, Red Dead Redemption 2 (892 Kč) je stále ve formě. Výborný příběh, nádherně zpracovaný svět a k tomu i online multiplayer. Další výborný příběh najdete v Judgment (472 Kč), což je spinoff série Yakuza. Ostatní hry od studia Ryu Ga Gotoku ale vůbec nemusíte znát. Tentokrát totiž nehrajete za člena mafie. Hlavním hrdinou je detektiv Jagami, který kdysi býval právníkem, ale kvůli jednomu ze svých případů se vydal jinou cestou. Nyní řeší záhadná úmrtí ve své čtvrti, při kterých obětem pokaždé chybí oči. Pokračování Mafie má odvyprávět příběh Salieriho. Podle spekulací se podíváme na Sicílii Trocha českých her nikdy neuškodí. Z domácího soudku tady máme Mafii 2: Definitive Edition (257 Kč). Máte tedy k dispozici rovnou i DLC, ale z nich stojí za řeč pouze Joeova dobrodružství. Druhá Mafia sama o sobě vypadá stále dobře, což platí hlavně během zimního období, kdy je Empire Bay zapadané sněhem. Při vydání tato edice měla značné technické problémy, ale po několika patchích by hraní mělo být bez problémů.

Stále probíhá: Humble Choice – A Plague Tale: Innocence, Hot Wheels a další V srpnové nabídce Humble Choice máme hned několik titulů, které zaslouží zmínku. Hned zprvu nám padlo do oka A Plague Tale: Innocence, které se ještě letos dočká pokračování. Vrátíme se v něm do dob morové epidemie ve Francii. Společně s dvojicí sourozenců se pokusíme uniknout inkvizici. Zároveň se ale musíme také vyhýbat hordám nakažených krys. Od Hot Wheels Unleashed jsme neměli přehnaná očekávání, ale nakonec z toho jsou velmi příjemné arkádové závody. Jako u většiny her i tady platí, že při hraní s kamarády úroveň zábavy ještě o několik úrovní narůstá. Ve hře najdete celou řadu ikonických vozů, a pokud vám nebudou stačit předpřipravené tratě, můžete si v editoru vytvořit vlastní. A Plague Tale: Requiem láká na nové záběry ze hry a říjnové datum vydání V In Sound Mind se probouzíme v chodbách neznámé budovy, která si žije vlastním životem. Místnosti se mění, z každého kouta se ozývají nepříjemné zvuky a neustále máte pocit, jako by vás někdo sledoval. Překonáváním hádanek se musíte prokousat k tomu, do jakého experimentu jste se nevědomky zapojili.

Stále probíhá: Humble Walking Dead 10th Anniversary Bundle Epizodická série adventur Walking Dead odstartovala dobu největší slávy studia Telltale Games. S novým balíkem na Humble Bundle si jejich verzi příběhu Živých mrtvých můžete projít kompletně od začátku do konce. I tento balík je rozdělený na několik částí, přičemž k získání první z nich potřebujete 1€. Za to dostanete kompletní první dvě sezóny společně s DLC 400 Days, které vypráví dodatečnou kapitolu příběhu. Další část s cenovkou 8,17€ přidává další trojici her. Kromě finální sezóny jsou to menší odbočky Michonne a A New Frontier. Tales from the Borderlands dostanou pokračování. Vzniká přímo v Gearboxu Kompletní balík vás vyjde na 10,26€. V něm najdete Walking Dead: The Telltale Definitive Series, což je ucelené balení zahrnující naprosto všechno, co kdy studio Telltale v rámci adventur inspirovaných touto komiksovou sérií kdy vytvořilo. Aby to ale nebylo jen o adventurách, tak na závěr dostanete The Walking Dead: Saints & Sinners, což je akce pro virtuální realitu.