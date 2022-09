Hry zadarmo, nebo se slevou: velký balík série Serious Sam a závody s drony zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

PlayStation Store – Planet of the Discounts Už pomalu přichází doba chladných zimních večerů, a tak je dobré připravit si zásobu her, u kterých je můžete strávit. V nové akci na PlayStationu najdete vhodných kandidátů hned několik. Na první pohled nás zaujal remake Demon’s Souls (1 187 Kč). Předělávka první hry, která odstartovala fenomén Souls série se vydařila naprosto perfektně. Díky své jednoduchosti je to navíc výborný vstupní bod pro nováčky žánru. Z nějakého důvodu se sem zatoulal i Ghost of Tsushima, u kterého žádná sleva nesvítí. Nedaleko od něj je ale výborná plošinovková akce Cuphead. Doporučujeme sáhnout po balení Cuphead & The Delicious Last Course (536 Kč), které zahrnuje i výborné DLC přidávající nejen spoustu nových úrovní, ale také další hratelnou postavu. Nenechte se ošálit grafikou. I přes to, že vypadá jako starý animák, vás Cuphead dokáže potrápit i zkušené hráče. Pokud ani na letošní Vánoce nenasněží, můžete se za bílou nadílkou podívat do některého z herních světů. V bílém období Vánoc se odehrává třeba Spider-Man: Miles Morales (927 Kč). V zasněžených ulicích New Yorku se budeme pohupovat s novým Spider-Manem, který má na rozdíl od Petera Parkera trochu odlišné schopnosti. Cíl mají ale stejný. Chránit zdejší lidmi před padouchem, který je v tomto případě Tinkerer. Spider-Man: Miles Morales - skvělý start nové generace | Recenze Není to všechno jen o rychlé akci. Pro fanoušky detektivek tady máme Sherlock Holmes: Chapter One (595 Kč), ve kterém se podíváme na úplný začátek kariéry slavného detektiva. Vydáme se na jeden ze středozemních ostrovů, kam Sherlocka zavedou vzpomínky na svoji matku. Zatím po svém boku nemá svého Watsona, ale ani tak nebude na vyšetřování případů sám.

Humble Total War Classics Bundle Strategická série Total War má dlouholetou tradici. Za dobu svojí existence navštívila spoustu historických období a perfektně zpracovala i fantasy bitvy z univerza Warhammeru. Ty sice v balíčku na Humble Bundle nenajdete, ale za příjemnou cenu můžete mít hned několik zaručených klasik, které fungují i po letech. Na začátek menší upozornění – tato nabídka platí pouze do odpoledne 30. září. V první části balíčku za 1€ Total War úplně chybí. Místo toho tady máme jinou hru od studia Creative Assembly. Z názvu Viking: Battle for Asgard jistě zvládnete vyčíst, jaké je téma této hack’n’slash akce. V krvavé bitvě se pokusíme ukončit válku ohrožující samotné bohy. S částkou 7,05€ už se balík stává zajímavějším. Total War: Empire, které se odehrává v 18. století, a Total War: Napoleon ze slavného období francouzských válek dostanete v definitivních edicích. To znamená, že kromě her samotných je součástí i veškerý dodatečný obsah. Kingdome Come: Deliverance i Total War: Rome se dočkají předělávky na deskové hry To platí i pro Total War: Shogun, kde máme i oficiální rozšíření Mongol Invasion. Poslední hrou této části balíčku je Total War: Medieval, která je také v kompletní verzi. Kompletní balík si pak můžete pořídit za 12,08€. Kromě výše zmíněných strategií dostanete navíc i definitivní edici Total War: Medieval II a Total War: Shogun 2 spolu s dodatečnou kampaní Rise of the Samurai.

Humble The Serious Sam Bundle Pokud jste přišli pozdě pro balík strategií Total War, stále na Humble Bundle najdete ještě jednu výbornou nabídku. Ze strategizování se přesuneme do nekončící akce se Serious Samem. Začínáme opět s cenovkou 1€, za kterou máme 4 hry. Serious Sam Classics: Revolution je spojením prvních dvou dílu této série. Double D XXL je pak menší dvojrozměrná plošinovka. To platí i pro Kamikaze Attack, ve kterém utíkáte proti jednomu ze Samových nejhorších nepřátel. Tuto část zakončuje The Random Encounter, což je tahové RPG, ve kterém se Sam a jeho kolegové s hordami nepřátel vypořádávají zase v trochu jiném stylu. Další část vás vyjde na 9,99€. First a Second Encounter tady máme v HD verzích a u druhého z nich nechybí DLC Serious 8. Abychom sérii měli kompletní, dostanete také Serious Sam 2 a Serious Sam 3 BFE včetně DLC. Bogus Detour je pak další z menších přírůstků do série. V této izometrické pixelartovce se do porcování monster můžete pustit v kooperaci až pro 4 hráče. Devolver Digital kupuje Croteam, vývojáře série Serious Sam U kompletního balení částka narůstá na 19,98€. K tomu všemu navíc dostanete i Serious Sam 4 spolu se samostatným sněhovým rozšířením Siberian Mayham. Celé to pak zakončuje akční rogue-lite s podtitulem Tormental. Pokud vám chyběla pořádná akce, tak v tomhle balení jí najdete opravdu víc než dost.

Epic Store – Runbow a Drone Racing League zdarma Po týdnu s dinosaury se Epic s rozdáváním her zase trochu uklidnil. Do knihovny si až do příštího čtvrtka můžeme přidat dvojici menších her. První z nich je skákačka Runbow, která se hodí hlavně na hraní s kamarády. Až 9 hráčů se může pustit do spousty šílených módů. Hlavní myšlenkou hry jsou změny barvy pozadí. Nabarvené jsou i plošinky a pokud splynou s pozadím, už na nich nemůžete stát. Jestli patříte mezi vlky samotáře, tak Runbow nabízí i obsah pro jednoho hráče. Příběh vás provede skrz více než 140 úrovní. Multiplayer pak funguje lokálně i online a můžete zkusit štěstí s otevřenými partami a přidat se k náhodným hráčům. Nejlepší hry zdarma: Jak si skvěle zahrát a neutratit za to ani korunu Vedle toho je zdarma i The Drone Racing League Simulator. Z názvu jasně vyplývá, o co tady půjde. Závody dronů se pořádají i v reálném světě, a právě na tom staví tato adaptace. Snaží se navodit pocit toho, jaké to je se s dronem prohánět po oficiálních tratích. Pilotování si vyzkoušíte v několika různých módech, přičemž pro volné poletování máte k dispozici celé město.

Xbox Store – Super Saver Sale Abychom dostáli názvu této akce, snažili jsme se vybírat hry s tou největší slevou. Mezi prvními nám padla do oka kolekce Batman: Return to Arkham (450 Kč). Tahle Batmanova série i po letech patří mezi nejlepší herní adaptace superhrdinských komiksů. Toto balení obsahuje díly Arkham Asylum a Arkham City, tedy úplný začátek série. S pořádnou slevou můžete mít také ultimátní edici Dragon Ball FighterZ (480 Kč). Vzhledem k tomu, že původní cena je více než 3 000 Kč, tak pro fanoušky bojovek je to opravdu výborná nabídka vzhledem k tomu, že FighterZ patří mezi to nejlepší z žánru, co vyšlo v průběhu minulé generace. V této edici hry ale najdete pouze první FighterZ pass přidávající 8 bojovníků navíc. Pokud chcete mít kompletní soupisku, musíte si ještě připlatit. Pokud jste měli v plánu pořizovat některou z LEGO her, tak máte parádní příležitost. Spoustu z nich totiž najdete mezi zlevněnými hrami. Nechybí třeba LEGO City Undercover (340 Kč), kterému se přezdívá kostičkované GTA. Z adaptací slavných značek pak doporučujeme LEGO Jurassic World (200 Kč) nebo LEGO Marvel Super Heroes (200 Kč). Recenze hry LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Nechť vás kostičky provází Kromě Dragon Ballu tady máme ještě jedno doporučení pro fanoušky anime a mangy. One Piece: World Seeker (180 Kč) je jednou z těch nejlepších herních adaptací příběhů pirátské posádky Slamáků. Sice má k dokonalosti daleko, ale pro fanouška je zbrusu nový příběh s Luffym příjemným dobrodružstvím.

Nintendo eShop Sale Tento týden ani hráči na Switchi nepřijdou zkrátka. Nutno poznamenat, že většina nabídek končí už v neděli 2. října, takže s nákupy neotálejte. Za dosud nejnižší cenu můžete mít třeba atmosférickou This War of Mine: Complete Edition (50 Kč). V pochmurném období války se snažíte udržet svoji komunitu přeživších pohromadě. Musíte se starat nejen o dostatek zásob, ale i o duševní zdraví každého člena. Stejnou cenovku najdete i u logické plošinovky Inside (50 Kč) od tvůrců Limbo. V roli malého chlapce se sami proplétáte skrz prostředí, kde jsou lidé sledováni na každém kroku. Chytře se musíte pozorovatelům vyhýbat a zjistit, jakého podivného experimentu jste se stali součástí. Podobně jako na Xboxu jsou tento týden LEGO hry zlevněné i na Switchi. Opět nechybí výborné LEGO City Undercover (340 Kč), které původně vyšlo exkluzivně pro Nintendo WiiU. Kromě již jmenovaných doporučujeme LEGO Harry Potter Collection (480 Kč), kde najdete kompletní čarodějnický příběh ve vylepšené podobě. To nejlepší ze zářijového Nintendo Direct. The Legend of Zelda, Fire Emblem, GoldenEye 007 a další Do větší slevy se konečně dostala i příběhovka ze světa League of Legends – Ruined King (480 Kč). V této tahovce se v partě hrdinů jako je Yasuo, Miss Fortune nebo Ahri pustíme do boje proti Viegovi, králi Stínových ostrovů. I když League of Legends vůbec neznáte, tak se do Ruined Kinga můžete pustit. Funguje dobře i jako samostatný příběh.

Stále probíhá: Ubisoft Connect – Ubisoft+ na měsíc zdarma Ubisoft+ je předplatné, skrz které se můžete dostat ke všem starším hrám tohoto franocouzského vydavatelství a objevuje se v něm i spousta novinek hned v den jejich vydání. Na své víkendové prezentaci oznámili akci. Každý si ho může do 10. října vyzkoušet zcela zdarma. To znamená, že si během tohoto období můžete zahrát i nejnovější díly sérií Assassin’s Creed, Far Cry nebo sáhnout třeba po adrenalinovém Riders Republic. Součástí předplatného nejsou jen samotné hry, ale i DLC a season passy, kterými je Ubisoft nechvalně známý a je schopný je nacpat do každé své hry. Najdete tady nejen novinky posledních let, ale i starší klasiky. Nechybí Settlers, Splinter Cell nebo Heroes of Might & Magic. Kompletní seznam her najdete zde.