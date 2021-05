Hry zadarmo nebo se slevou: velký balík za pár stovek a The Lion's Song zdarma

Nedávno jsme se díky dokumentům zveřejněným u sporu Epicu a Applu dozvěděli, že Epicu se rozdávání her zdarma za poslední roky pěkně prodražilo. Očividně s tím ale nehodlají v dohledné době přestat, a tak si i tento týden můžete do své herní knihovny přidat jednu maličkost . Tentokrát se jedná o příběhovou adventuru The Lion’s Song.

Humble Heal Bundle

Jednou za čas se na Humble Bundle objeví velký balíček, který není rozdělený na části, jak jsme většinou zvyklí. Skrz ten, který tam momentálně najdete, můžete podpořit boj proti covidu-19. Vybraná částka půjde pro organizace zaměřující se na situaci v Brazílii a Indii. Ať už chcete něco takového podpořit nebo ne, by vás ale tento balík měl zajímat. Za pár stovek totiž dostanete více než dvě desítky výborných her.

Celý balík vás vyjde na 16,63€, tedy nějakých 425 Kč. Nás na první pohled v nabídce zaujal Euro Truck Simulator 2 od českého studia SCS Software. Sice jde “jen” o základní hru, ale i bez velkých rozšíření toho nabízí spoustu.

Občas není od věci trochu potrápit mozkové závity. O to se postará například logická hříčka Baba is You. Skrz 200 úrovní si budete muset poradit se stále těžšími hádankami. Mechaniky tady fungují skrz spojování slov a bez znalosti angličtiny by to pro vás tedy mohlo být o něco náročnější. Pokud by to na vás naopak bylo málo, tak v balíku najdete také The Witness. Nádherně zpracovaný záhadný ostrov ukrývá spoustu tajemství a vy musíte skrz řešení stovek hádanek zjistit, o co že to vlastně jde.

Další ze zvučnějších jmen, které tady uvidíte, je Bioshock Remastered. Jedná se o lehce vylepšenou verzi prvního dílu této výborné příběhové FPS série. Pokud by vám ale vylepšení neseděla, tak společně s tím dostanete do své Steam knihovny i původní verzi.

Tím nabídka samozřejmě nekončí. Dále nás zaujaly hry jako Saints Row The Third, Titan Quest, Into the Breach nebo Undertale. Je zkrátka o co stát. Ještě máte dost času na rozmyšlenou, jestli do toho půjdete nebo ne. Nabídka totiž trvá až do středy.