Hry zadarmo nebo se slevou: velký festival demoverzí na Steamu

Nějaký ten rogue-like titul s pixelartovou grafikou snad nechyběl ještě na žádné takové události. Tentokrát popis sedí na Loop Hero od Four Quarters, které zaštiťuje Devolver Digital. Zdejší svět byl uvržen do časové smyčky a odstartoval tak nekončící chaos. Vy se budete snažit smyčku narušit a k tomu vám bude pomáhat balíček karet, který si dle libosti můžete upravovat.

U hororu ještě chvíli zůstaneme. Součástí festivalu je totiž i ukázka Lust from Beyond , kterému není cizí ani trocha erotična. Zdejší viktoriánské panství skrývá spoustu tajemství. Dostanete se skrz něj do prostředí inspirovaného autory jako je Lovecraft, Giger nebo Beksinski. Při objevování si každopádně musíte dávat pozor, protože kult, který tyto prostory obývá, si s nikým nebere servítky.

Epic Store – For The King zdarma

Pokud sbíráte hry zdarma na Epicu každý týden od doby, co s rozdáváním začal, tak už určitě máte For the King v knihovně. Není to poprvé, co je v nabídce her zdarma nějaký titul opakovaně. Přeci jen si nejspíš nemohou dovolit rozdávat tituly takových rozměrů jako je GTA 5 každý týden.

Ti z vás, kteří to minule nestihli, alespoň dostali další šanci si toto strategické RPG přidat do knihovny. Do toho se míchají navíc i prvky rogue-like žánru. Každý průchod hrou je jiný díky procedurálnímu generování map, úkolů a náhodných událostí.

Epic Games Store nalákal miliony hráčů, výnosy z prodeje však strádají

Poté, co v království Fahrul umřel vladař, nastal naprostý chaos. Královna neměla jinou možnost než poprosit obyvatele království, aby spojili síly a pokusili se opět nastolit mír. Vašim úkolem je tedy zase dát všechno do pořádku. Do jeho plnění se můžete pustit sami, či v lokálním nebo online multiplayeru.