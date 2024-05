Hry zadarmo, nebo se slevou: Velký výprodej her Ubisoftu a steampunkový Circus Electrique zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – Chest of Treasures Sale V novém výprodeji na GOGu sice nenajdete ty nejnovější hity, ale i léty ověřené klasiky stále mají co nabídnout. Mezi prvními nám obchod doporučuje výbornou akční adventuru The Saboteur (4,99$), ve které se podíváme do Paříže ve 40. letech minulého století. V roli irského mechanika Seana Devlina se přidáváme k odboji, abychom nakopali zadky nacistům. Řada her se snažila zpracovat hru z pohledu zlořáda, který si buduje vlastní démonickou armádu. Málokterá ale dopadla tak dobře, jako Dungeon Keeper (2,03$). Stáváme se pány podzemí, kde díky tvrdé práci postupně vybudujeme temnou říši. Každá činnost je tady doprovázená dávkou černého humoru. Jelikož se jedná o Gold verzi hry, tak je v ní zakomponované i rozšíření Deeper Dungeons. The Talos Principle (7,4$) vás vezme do záhadného prostředí plného hádanek. Z pohledu první osoby musíte řešit zapeklité hlavolamy skrz manipulaci s laserovými paprsky a dalšími prvky. I když jde hlavně o logickou hru, příběh hodně zabíhá k filozofování o existenci a smyslu života. V tomto případě se také jedná o Gold edici se všemi rozšířeními a digitálním soundtrackem k tom. Recenze hry Rustler. Středověká komedie plná popkulturních narážek Pokud vás mrzí, že se série GTA odklonila od top-down pohledu z prvních dvou dílů, je tady pro vás Rustler (4,6$), kterému se přezdívá jako středověké GTA. Rustler se nebere ani v nejmenším vážně a je přecpaný odkazy na popkulturu. Na scéně se naprosto nečekaně objeví i španělská inkvizice.

PlayStation Store – Big Games, Big Deals EA v poslední době velmi často zlevňuje svůj fotbal a nyní ho můžete mít zdarma v rámci předplatného PS Plus. Tento týden se ale rozjel výprodej, ve kterém došlo i na hokej. NHL 24 (570 Kč) se drží standardů předchozích ročníků a dále staví na jejích základech. S přechodem na engine Frostbite se toho zase tolik nezměnilo. Zůstává faktem, že tím hlavním je i tentokrát sbírání kartiček v Ultimate Teamu. Lord of the Fallen (825 Kč) nedávno dostalo velký update 1.5, ve kterém kromě oprav a vylepšení přišla spousta možností, jak si hraní přizpůsobit. Ještě předtím, než se pustíte na cestu za zničením démonického boha Adyra, si můžete vybrat z různých modifikátorů, které vám hru ozvláštní při opakovaných průchodech. Pokud hrajete The Sims 4, můžete si pořídit se slevou řadu rozšíření. Základní hra přešla před pár lety na model free-to-play, ovšem DLC stále zůstávají placená. Ve výprodeji najdete třeba Backyard Stuff (195 Kč), Get Famous (500 Kč) nebo Realm of Magic (420 Kč). I za nižší ceny se nákup kompletní kolekce pěkně prodraží. The Sims 5 budou v základu zdarma. I po vydání nového dílu bude stále přibývat obsah do čtyřky Dobrou volbou v poměru ceny a výkonu je jednoznačně Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy (417 Kč). Tento balík obsahuje všechny tři díly novodobé Lary Croft v kompletních edicích, takže se dál nemusíte starat o nákup žádných doplňků. Příběh známé dobrodružky tak uvidíte od jeho počátků, kdy to ještě nebyla ta nebojácná archeoložka. Poté se s ní vydáme i do promrzlých hor či do spletité džungle.

Humble Choice – Yakuza: Like a Dragon, Hi-Fi Rush a další V květnové nabídce předplatného Humble Choice jasně panuje Yakuza: Like a Dragon, sedmý díl výborné příběhové série od studia Ryu Ga Gotoku. I přes to, že mu předchází spousta dílů, je vhodný pro začátečníky. Tentokrát totiž přichází nový hlavní hrdina. Ičiban Kasuga byl věrný svému klanu. Skončil kvůli tomu ale na dlouhou dobu ve vězení. Nyní se konečně dostal na svobodu a snaží se přijít na to, co se vlastně stalo. Pokračování rytmické akce Hi-Fi Rush se už nedočkáme, protože před pár dny zaniklo studio Tango Gameworks. Pokud jste jejich poslední výtvor ještě nehráli, určitě doporučujeme si tento pestrobarevný zážitek alespoň vyzkoušet. Do akce vám budou hrát skladby od světoznámých interpretů, jako jsou Nine Inch Nails, The Prodigy nebo The Joy Formidable. Třetí velkou hrou pro květen je RPG Steelrising, ve které se podíváme do Paříže v alternativním 18. století, kdy byla revoluce brutálně potlačena Ludvíkem XVI. Důležitou roli v jeho plánu hraje armáda robotů. Nepočítá ale s tím, že jeden z těch nejkomplexnějších strojů půjde proti němu. právě za Aegis budeme v tomto příběhu hrát. Recenze hry Steelrising. Revoluce s příchutí ozubených kol Za zmínku určitě stojí také party hra King of the Castle, kde se společně s dalšími hrami přete o to, jakým způsobem budete vést své království. Každá frakce má na vývoj jiný názor, a tak je někdy složité dobrat se použitelného kompromisu. Vedle toho dostanete s Humble Choice navíc trojici menších titulů - Bravery and Greed, Amanda The Adventurer a Medditerranea Inferno.

Humble Metroidvania Mania Bundle Žánr metroidvania je v posledních letech velmi populární na nezávislé scéně. Nový balík na Humble Bundle nabízí za cenovku 13,03€ rovnou 7 jeho zástupců. Největší pecka je tady jednoznačně dvojice dílů Axiom Verge. V prvním díle se vydáme do surrealistického mimozemského světa, kam jsme se dostali po nepovedeném experimentu. Příběh Axiom Verge 2 pak stojí samostatně, kdy se Indra snaží najít svoji ztracenou dceru. Velmi povedená a více komiksová záležitost je pak Cookie Cutter. V hlavní roli je Raz, která se na zanikající planetě snaží najít svého tvůrce doktora Shinjiho Fallona. To vše v ručně kresleném prostředí. Pokud si ale potrpíte na hutnější atmosféru, Ghost Song by pro vás mohl být lepší volbou Tady se probudíte na zničeném měsíci plném vesmírných hororů. Vybrali jsme nejlepší metroidvanie posledních let. Dobrodružství s příchutí plošinovek 9 Years of Shadows vypráví o návratu barev do světa, do kterého nahlédneme v roli mladé válečnice. V Death’s Gambit: Afterlife je hlavní hrdina pobočníkem samotné smrti. Společně s ním budeme odhalovat tajemství tohoto světa a dost možná nahlédneme pod pokličku toho, co je skutečnou cenou za nesmrtelnost. Balík pak uzavírá pestrobarevná The Knight Witch, která kromě metroidvanie přebírá také mechaniky žánru bullet hell.

Epic Store – Circus Electrique zdarma Po několika vcelku nabitých rozdávačkách si pro nás Epic Store připravil zase jeden menší kousek. Circus Electrique je příběhové RPG, které zpracovává tahové souboje v podobném stylu, jako série Darkest Dungeon. Místo potvor z podzemí tady ale bojujete se steampunkovými výdobytky vědy a techniky. Aby to bylo ještě trochu podivnější, tak se celá akce odehrává v cirkuse, který je v této alternativní minulosti tou nejlepší zábavou v Londýně. Musíte si tedy vytrénovat ty nejlepší umělce, kteří divákům předvedou nezapomenutelnou show. Bez správných taktických rozhodnutí se to ale rozhodně neobejde.

Ubisoft Connect – Legendary Sale Vedle toho, že Ubisoft ve svém obchodě zlevnil většinu her včetně jeho nejnovějších titulů, si připravil ještě jednu akci. Když v košíku použijete kód LEGEND24 a nakoupíte za více jak 19,99€, celková cena vám klesne o 10€. Ve výsledku vás tak loňské Assassin’s Creed Mirage (24,99€) může vyjít s kupónem v přepočtu na zhruba 375 Kč. Z loňských novinek je zlevněný také Avatar: Frontiers of Pandora (42€). Pokud ještě nejste přejedení formulí série Far Cry a máte rádi svět Jamese Camerona, herní Avatar pro vás nemusí být vůbec špatný. Příběh rozšiřuje svět Pandory o nepoznané kmeny Na’vi, a navíc se studiu Massive Entertainment podařilo vytvořit graficky opravdu nádherný svět. Zatím posledním kladně hodnoceným titulem Ubisoftu je metroidvania Prince of Persia: The Lost Crown (29,99€). V roli Sargona, jednoho z členů jednotky Immortals, se vydáváme zachránit prince na tajemnou horu Qaf. Příběh se ale nevyvine v náš prospěch, a tak se budeme muset postavit i naším dřívějším spojencům. Recenze hry Prince of Persia: The Lost Crown. Záchranná mise prince se zašmodrchaným předivem času Pokud máte volných pár stovek hodin, můžete je vyplnit hraním Assassin’s Creed Valhalla. Complete Edition (28€) obsahuje toto vikinské dobrodružství se vším všudy včetně velkého rozšíření Dawn of Ragnarök. Hra je to obrovská, ovšem je potřeba počítat s tím, že náplň většinou nedosahuje vysokých kvalit.

Xbox Store – Achievement Hunter Sale Ve výprodeji v obchodě Xboxu tento týden najdete spoustu her od Ubisoftu. Jelikož jsme mu už ve výběru věnovali samostatnou kapitolu, tak se podíváme na hry od dalších studií. Zlevněný je opět třeba loňský hit Hogwarts Legacy (995 Kč), ve kterém se chopíte role začínajícího čaroděje školy čar a kouzel v Bradavicích, který disponuje unikátní schopností vidět a ovládat prastarou magii. Sérii Klonoa si možná mnoho z vás už nepamatuje. Jde o pestrobarevné skákačky, které kombinují prvky ze 3D a 2D prostředí. Před pár lety se dočkaly první dva díly vylepšených verzí a oba je najdete v Klonoa Phantasy Reverie Series (325 Kč). Díky novému nastavení obtížnosti je Klonoa v této podobě více přístupná i méně zkušeným hráčům. Sleeping Dogs (225 Kč) jsme v našich slevových článcích doporučovali mnohokrát. Tahle hra si to ale opravdu zaslouží. Výborná městská akce odehrávající se v Hong Kongu vás zavede do místního podsvětí v roli policisty v utajení. S chuligány v potemnělých uličkách si to vyříkáte pěkně ručně stručně. Někdy se ale bude třeba hodit blízko ležící zmrzlá ryba, kterou můžete zlořáda přetáhnout po hlavě. V Sherlock Holmes The Awakened si zahrajeme i za Watsona. Už nyní můžete vyzkoušet demoverzi Lovecraftovský příběh Sherlocka Holmese jsme tady už v minulosti měli. Sherlock Holmes: The Awakened (460 Kč) toto téma zpracovává od začátku a přináší ho v modernějším pojetí. Světoznámý detektiv se zamotá do vyšetřování kultu, který uctívá velmi podivné věci na ještě podivnějších rituálech. Zvládnete společně se Sherlockem vydedukovat, kde se ukrývá pravda?

Nintendo eShop – Games on Sale Poslední Mortal Kombat na Switchi dopadl tragicky. Ovšem pokus se podíváme na Mortal Kombat 11 (210 Kč), tak se tomuto dílu ani na této konzoli nedaří vůbec špatně. Tekken a Street Fighter byste na eShopu hledali marně, takže pokud vás nebaví Smash Bros a hledáte tradiční bojovou hru, Mortal Kombat 11 je stále velmi použitelný. S várkou slev přichází také 2K Games. Od nich tady máme kolekci série Bioshock (256 Kč) zahrnující vše včetně rozšíření. Příběhy z podmořského města Rapture a z Columbie poletující v oblacích jsou nezapomenutelné. Zároveň se hry z této série řadí mezi nejlepší singleplayerové FPS akce. Vedle toho od 2K můžete mít také strategii Civilization VI (120 Kč). Tady už si rozšíření budete muset dokoupit zvlášť. Dvě z nich jsou alespoň také ve slevě. Fanoušci logických her by si rozhodně měli projít Supermilinal (225 Kč). Zážitek je to sice vcelku krátký, ale jde o unikátní záležitost, ve které si vývojáři výborně pohrávají s perspektivou. Velikost předmětů se odvíjí od toho, v jakém úhlu se na ně koukáte. Skrz tuto mechaniku řešíte většinu hádanek. Občas je ale pointa trochu jinde.