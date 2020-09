Hry zadarmo nebo se slevou: výběr toho nejlepšího na PS4 a Division zdarma

Co je tedy potřeba udělat, abyste první The Division na Uplay dostali? Stačí jít na tento odkaz , přihlásit se a potvrdit nabídku. Nic složitého na tom není. Můžete si tedy beze všeho vychutnat looter-shooter, který se od vydání díky průběžným updatům dost změnil. Tuto nabídku můžete využít až do 7. září .

Into the Breach je sci-fi tahová strategie, ve které zbytky lidstva ohrožují obří potvory, které se rodí pod zemským povrchem. Abyste se s touto hrozbou mohli vypořádat, máte k dispozici silné mechy. Hlavně ale musíte jít do boje s dobrým plánem, jinak vám ani to nejlepší vybavení nepomůže.

I když to oproti minulému týdnu, kdy se na Epicu rozdávala kolekce Shadowrunu a plešatý agent, může vypadat trochu hůře, tak hry zadarmo se přeci neodmítají. Into the Breach navíc není žádná průměrná záležitost. I když je od nezávislého studia Subset Games, tak si vysloužila spoustu ocenění a velmi kladná hodnocení. Nedivíme se, pokud jste název tohoto týmu nikdy neslyšeli. Mají ale na svědomí i FTL, což je neméně populární vesmírná rogue-like hra.

Začátek příštího roku značí příchod dalšího velkého dílu série Far Cry. V šestce si zahrajeme za revolucionáře a poprvé se v otevřeném světě podíváme i do velkého města. Prozatím si můžete projít poslední kapitolu této série. Ve Far Cry 5 sledujeme příběh komunity Josepha Seeda, která se k vám nebude chovat moc přívětivě. Někdo její řádění ale musí zastavit. Na tento díl pak navazuje odbočka New Dawn , ve které uvidíte, co se stalo nejen se Seedem, ale i se zbylými obyvateli Hope County. New Dawn nebyl hodnocen moc kladně, nicméně oba tituly můžete získat v uceleném balíčku (780 Kč) .

PlayStation Store – Essential Picks

Aktuální akce na PlayStationu se prezentuje tak, že v ní najdete tituly, které by vám na současné generaci rozhodně neměly v knihovně chybět. Vesměs je to ale celkem tradiční akce. Vůbec poprvé ale můžete za nižší cenu získat i druhé Last of Us (1 499 Kč). Kromě základní verze si můžete pořídit i Deluxe edici (1 799 Kč), která navíc obsahuje soundtrack, artbook, dynamické téma a několik avatarů.

Kdybychom ze zbývající nabídky měli vybrat něco, co by majiteli PS4 opravdu chybět nemělo, bude to jednoznačně God of War (375 Kč). Zejména graficky se jedná o jeden z nejlepších titulů, které na aktuální generaci najdete. Samozřejmě i zbylé aspekty hry stojí za to. God of War přeci jen nevyhrál hru roku 2018 jen tak pro nic za nic.

Pro další výborné kousky nemusíme chodit daleko. Uncharted 4: Thief’s End (250 Kč) patří mezi lepší díly této série akčních příběhovek. Nathan Drake už je tady dospělejší, ale to mu nebrání v tom, aby se vydal na další výpravu, i když si slíbil, že se usadí. To ale nevěděl, že se do toho přimotá jeho dlouho ztracený bratr.

Kromě dalších exkluzivit a Call of Duty samozřejmě nemohou chybět stálice od Ubisoftu ze sérií Assassin’s Creed a Watch Dogs. S nadcházející sezónou to vypadá, že je v podobných akcích uvidíme ještě častěji, než kdy před tím.