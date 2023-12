Hry zadarmo, nebo se slevou: Výprodej budovatelských her a dvojice mlátiček zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – City Builders & More Sale Když se ohlédneme do minulosti, tak v posledních letech nevychází ani zdaleka tolik budovatelských her, jako třeba na přelomu tisíciletí. Občas tak není od věci se vrátit do těchto časů, protože mnohé klasiky stále zůstávají nepřekonané. Řadu z nich tento týden najdete ve výprodeji na GOGu. Jedním příkladem za všechny je Roller Coaster Tycoon Deluxe (1,5$). Sice vyšla řada her se správou zábavního parku, ale fanoušci se stejně stále vrací k této legendě. Od zábavního parku přejdeme do podsvětí. Dungeon Keeper Gold (1,5$) vás postaví do role vládce temnot, jehož poskoci žijí v podzemních kobkách. Nesmíte dovolit, aby síly dobra pronikly na vaše území, a tak je potřeba vytvořit démonickou armádu. Jednoduché to ale nebude, protože zplozenci pekla nejsou zrovna nejlepší pracanti. Tato verze navíc rovnou zahrnuje i rozšíření. Série Bridge Constructor, ve které se stanete stavitelem mostů a musíte své konstrukce dát dohromady tak, aby po nich mohlo přejet cokoliv, má řadu dílů. Několik jich najdete i v tomto výprodeji, my bychom vám doporučili hlavně Bridge Constructor Portal (1,27$), který si půjčuje mechaniky z klasiky od Valve. Kromě samotných mostů si tak musíte vyhrát i s portály. Jestli čtete naše výběry pravidelně, tak vás nepřekvapí, že zkrátka nemůžeme opomenout české hry. Ve zdejší nabídce najdete budovatelskou strategii Nebuchadnezzar (10,67$), ve které se chopíte role vládce Mezopotámie. Od základní infrastruktury se musíte propracovat až ke stavění obřích monumentů. Zlevněné je také rozšíření The Adventures of Sargon.

PlayStation Store – End of Year Deals Konec letošního roku už se blíží, a tak Black Friday v obchodě PlayStationu rychle vystřídal výprodej spojený se závěrem roku. Nabídka je to jako obvykle pestrá a najdete tady převážně obsáhlejší edice aktuálních titulů, jako je Hogwarts Legacy (1 350 Kč). V jeho Deluxe edici najdete balík kosmetických doplňků a rovnou také obsahuje verze pro čtvrtý i pátý PlayStation. I na některé z exkluzivit přišla řada. Nám padla do oka Uncharted: Legacy of Thieves Collection (476 Kč), ve které najdete vylepšené verze čtvrtého dílu a samostatného rozšíření Lost Legacy. Oba tituly patří i po letech mezi nejlepší akční adventury, ale pokud byste chtěli mít z příběhu ještě lepší zážitek, doporučujeme vzít sérii pěkně od začátku. Zlevněný už je také letošní remake série Layers of Fear (532 Kč), který spojuje příběhy prvních dvou dílů dohromady. Na jeden zátah si tak můžete prožít tragické osudy malíře a nadějného hollywoodského herce. Aby příběhy dohromady dávaly smysl, přidali autoři do hry nový obsah, díky kterému fungují lépe. Na pohled navíc Layers of Fear vypadá lépe díky použití Unreal Enginu 5. Za okny sice už máme bílo, ale pokud chcete mít nasněženo i na vašich obrazovkách, můžete se vydat třeba do South Parku. Fractured But Whole (213 Kč) je pokračování Klacku pravdy, kdy se děti od hry na fantasy postavy přesouvají k superhrdinům. Samozřejmě ale zůstává jejich osobitý humor. Souboje stále fungují na tahy, ale jsou o něco komplexnější díky tomu, že hraje důležitou roli pozice vašich postav na bojišti.

Epic Store – Jitsu Squad a Mighty Fight Federation zdarma Ani tentokrát nepřijdete o hry zdarma na Epic Games Store. Aktivovat si můžete rovnou dvě, přičemž tou první je kooperační mlátička Jitsu Squad. Nic vám ale nebrání v tom, abyste to nepřátelům nandali sólo. V takovém případě můžete přepínat mezi jednotlivými postavami v průběhu boje. I když může na pohled vypadat jednoduše, tak je soubojový systém vcelku komplexní a vaši bojovníci mohou udělat přes 500 různých kombinací útoků. Druhou hrou zdarma je Mighty Fight Federation. Opět jde o multiplayerovou mlátičku, tentokrát se ale budeme pohybovat v plně 3D světě. Našimi nepřáteli jsou další živí hráči. Pravidla jsou snadná – kdo stojí jako poslední na nohách, vyhrál. Zahrát si můžete za 14 různých postav, přičemž každá má unikátní styl.

Nintendo eShop – Black Friday V obchodě Nintenda ještě do neděle probíhá Balck Friday a jelikož se v průběhu týdne tato nabídka rozšiřovala, máme tady pro vás pár dalších tipů. Ale nerozhodujte se moc dlouho, akce totiž trvá pouze do neděle. Můžete si tak pořídit třeba letošní Metroid Prime Remastered (700 Kč), který je zlevněný vůbec poprvé. Je to ukázka toho, jak by se měly dělat vylepšené verze starších klasik. Dead Cells (375 Kč) patří i po letech mezi nejpovedenější kombinace metroidvanie a rogue-lite 2D akce. Základní hra se postupem času slušně rozrostla v rámci updatu zdarma, takže už při pořízení budete mít k dispozici řadu dodatečného obsahu a funkcí. Pokud byste ale chtěli ještě větší porci, zlevněné jsou také rozšíření Bad Sees, Fatal Falls a Queen of the Sea. Bohužel na nejnovější Return to Caslevania se zatím nedostalo. Na jaře příštího roku vychází druhý díl Dragon’s Dogma. Je tedy ještě dost času na to, abyste si zahráli první díl tohoto dračího dobrodružství. Dragon’s Dogma: Dark Arisen (153 Kč) běží na Switchi velmi dobře. Hratelnost se tady oproti jiným fantasy RPG liší díky tomu, že důležitou roli hrají vaši společníci. Pomáhají vám hlavně v boji, ale jejich unikátní vlastnosti ovlivňují i další části hry.

Xbox Store – Digital Game Deals Ani na Xboxu není nouze o slevy. Najdete tady dokonce i některé letošní pecky. Platí to třeba pro Mortal Kombat 1 (1 260 Kč). S tímto dílem studio NetherRealm zrestartovalo celou sérii a do role vládce reality postavilo Liu Kanga, který chtěl vytvořit lepší svět. Někdo mu ale do jeho výtvoru šťourá a výsledek může být katastrofální. Ušetřit můžete i u ubisoftí novinky The Crew: Motorfest (1 200 Kč). S tímto dílem si vývojáři vzali pořádný kus inspirace od Forzy Horizon. Podíváme se na ostrov Oahu, kde probíhá velký festival, v jehož rámci si můžeme zazávodit v různých stylech. Tematických playlistů je tady několik, přičemž každý má vlastní twist. Zlevněný už je také Assassin’s Creed Mirage (999 Kč). Vcelku rychle spadla cena i pro EA Sports FC 24 (950 Kč). I když se EA honosilo tím, že tento ročník nebude jen o změně názvu, tak se ukázalo, že zase tolik velkých změn nepřináší. Systém Playstyles alespoň trochu okořenil hratelnost, ale jinak je stále tím hlavním sbírání kartiček pro Ultimate Team. Hráčům to ale očividně příliš nevadí, protože pro EA je už nyní FC 24 prodejním úspěchem.