Hry zadarmo, nebo se slevou: Výprodej her od EA a nekompromisní skákačka Super Meat Boy Forever zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

GOG – Gore Galore Trochu toho brutálního řádění v digitálním světě nikdy neuškodí. Hry, ve kterých se můžete do sytosti vyřádit, najdete v aktuálním výprodeji na GOGu. V jejich čele nestojí nikdo jiný než ikonický Doom (2,18$) z roku 1993, který vydláždil cestu žánru stříleček z pohledu první osoby. Zlevněný je i jeho nástupce Quake (4,38$). Ten už naplno přešel do trojrozměrného prostředí a před pár lety se dočkal vydání ve vylepšené verzi. Za stejnou cenu můžete mít i druhý díl, který podobnou péči dostal loni. Se značkou F.E.A.R. jsme se už dlouho mezi novinkami nesetkali. Pokud jste tak ale ještě neučinili, určitě byste se měli vrátit k prvnímu dílu. F.E.A.R. Platinum (1,19$) je akční hororový zážitek, kterému se i dnes dokáže vyrovnat jen málokterá hra. Platinová verze navíc kromě základního příběhu obsahuje i dvojici rozšíření. O FPS her přejdeme k městské akci. Sleeping Dogs: Definitive Edition (3,28$) vypráví o policistovi v utajení, který se prodírá hongkongským podsvětím. Vedle poutavého příběhu je oblíbená díky svému nekompromisnímu soubojovému stylu, kdy hlavní hrdina kromě svého bojového umění může využít i samotné prostředí jako zbraň. Umlátit někoho zmrzlou rybou nebo nacpat protivníka do větráku nemůžete v každé hře. Pokud se místo do města chcete vypravit na westernové dobrodružství, tak vřele doporučujeme Call of Juarez Gunslinger (2,74$). Stále patří mezi nejpovedenější příběhové střílečky. V roli ostříleného kovboje se vracíme do vzpomínek skrz příběhy, které vypráví přísedícím hostům. Svoje vzpomínky si ale občas také pěkně přibarví, a tak některé situace uvidíte v několika variantách.

Epic Store – Super Meat Boy Forever zdarma Jste přeborníci ve skákačkách? Super Meat Boy Forever dokáže dost možná prověřit i vaše schopnosti. Tento týden si ho můžete zdarma aktivovat na Epic Store. Musíte se obejít bez jakýchkoliv schopností. Vše závisí na tom, jak Meat Boye dokážete ovládat a načasovat jeho skoky v desítkách úrovní se zvyšující se laťkou obtížnosti. Stačí jedna chyba a vracíte se na začátek úrovně. Konec neznamená jen pád do propasti. V prostředí na vás čeká hromada nástrah, kterých se stačí jen dotknout a z Meat Boye zbyde jen mastný flek. O příběh tady sice úplně nejde, ale přeci jen na pozadí nějaký existuju. Hlavní hrdina se snaží zachránit svojí přítelkyni, kterou opět a zase unesl zlotřilý doktor Fetus.

Xbox Store – EA Publisher Sale O EA si můžeme myslet cokoliv, stále bude platit, že patří mezi jedny z největších herních společností současnosti. Jejich aktuální tvorbu si nyní můžete pořídit na Xboxu ve výprodeji. Se slušnou slevou můžete mít třeba EA Sports FC 24 (665 Kč), loňský fotbal, se kterým EA odstartovalo svojí novou sportovní kapitolu. Sice toho nemění tolik, jak se původně zdálo, ale lepší fotbal u konkurence budete hledat těžko. Loni se mu také povedlo vydání pokračování Star Wars Jedi s podtitulem Survivor (1 050 Kč). Technické problémy, které hru z počátku doprovázely, jsou snad všechny zdárně vyřešené, a tak se můžete pustit do další výborné akční adventury z předaleké galaxie. V hlavní roli je opět Cal Kestis, jedi, který je nucený utéct až na samotný okraj tohoto vesmíru. Tým z Criterionu nedávno oznámil, že se pro letošní rok plánuje další podpora pro Need for Speed Unbound. Ve slevě najdete jeho nejdražší Palace edici (315 Kč) obsahující dodatečný obsah navíc. Vzhledem k tomu, že její původní cena přesahuje 2 000 Kč, tak je to nabídka opravdu slušná a můžete tak do závodů naskočit ještě před tím, než dojde k vydání tematických rozšíření. A co takhle trochu hororu? Hned na začátku loňského roku nás ohromila předělávka prvního Dead Space (1 050 Kč), ve které jsme se vrátili na USG Inshimura společně s Isaacem Clarkem. Posádka lodi je k nenalezení a v jejích chodbách se plahočí zrůdné stvůry. Naštěstí máme v rukou náš věrný řezák, který si poradí i s těmi největšími ohavnostmi.

Nintendo eShop – Games on Sale I na Switchi se opět urodila pěkná porce her. Hned na první pohled nás zaujala Portal Companion Collection (143 Kč), kterou za tu cenu zkrátka nemůžeme nedoporučit. Oba díly běží i na této konzoli velmi dobře. Pro dvojku navíc platí, že si ji můžete zahrát v kooperaci nejen online, ale také na rozdělené obrazovce s jednou konzolí. Můžete se pustit třeba také do přežívání pod vodou. Subnautica (264 Kč) patří ve svém žánru mezi to nejlepší. Na planetě, která je z většiny pokryta vodou, si musíte postavit plovoucí základnu a prozkoumat co možná nejvíc podmořských hlubin. Vedle toho, že se tady skrývají vzácné materiály, v temnotě číhají také nebezpečné potvory. Superhot (240 Kč) je unikátní FPS střílečka, ve které jste chyceni v dost podivném počítačovém programu. Z hry se nakonec stane něčím větším. To nejdůležitější v Superhot je ale hratelnost. Platí tady jednoduché pravidlo. Když se hýbete, čas plyne. Pokud se zastavíte, tak společně s tím zastavíte čas. To vede k situacím, kdy se i s jednou kulkou v zásobníku můžete vypořádat s velkou početní přesilou. Zlevněná je také dvojice českých dokumentárních her Svoboda 1945 (100 Kč) a Atentát 1942 (87 Kč). V obou se můžete vrátit do minulosti a v interaktivním příběhu, který doprovází i povídání od pamětníků, si prožijete příběhy druhé světové války.

Stále probíhá: PlayStation Store – Planet of the Discounts Nový výprodej v obchodě PlayStationu zahrnuje spoustu pecek z posledních let. Najdete tady i několik exkluzivit, které jsou zatím dostupné jen na PlayStationu. Mezi ně patří třeba Horizon: Forbidden West (713 Kč), ve kterém se Aloy vydává do neprobádaných krajin. I přes nová nebezpečí ale musí pokračovat dál, protože spousta tajemství tohoto postapokalyptického světa stále zůstává neodhalena. Pro fanoušky souls-like her musíme doporučit loňské Lies of P (1 200 Kč). První větší titul studia Round8 se povedl na výbornou. Uvidíte Pinocchiův příběh v temnějším provedení. Vydáváme se do města Krat, v jehož ulicích momentálně zuří krvelačné loutky, nad kterými jejich páni ztratili kontrolu. Navíc se městem také šíří záhadná nemoc. Do toho přichází hlavní hrdina, neobyčejná loutka, která to všechno může zachránit. Častokrát se vyplatí zamířit trochu do minulosti, pokud hledáte dobré akční příběhovky. Metro Saga Bundle (215 Kč) nabízí kompletní příběh Arťoma a skupiny přeživších. Prožijete si vše od jeho první výpravy do tunelů až po cestu vlakem a objevování dalších skupin v Metro Exodus. Bundle obsahuje všechny tři díly včetně rozšíření, což je za tuto cenu opravdu neodolatelná nabídka. Stejně tak můžeme doporučit ještě jeden balík. Po nepříliš vydařeném Suicide Squad si můžete spravit chuť v Batman: Return to Arkham (143 Kč). Tohle balení zahrnuje díly Arkham Assylum a City. Můžete se tak vrátit k počátkům arkhamských příběhů netopýřího muže. I po letech patří mezi nejlepší superhrdinské hry, které se můžete zahrát.

Stále probíhá: Humble Mind-Bending Masterpieces Bundle S potrénováním vašich mozkových závitů vám tentokrát pomůže Humble Bundle, který si pro vás připravil balíček se sedmi logickými hrami. Stačí přispět minimálně 13,78€ a do knihovny vám přibyde třeba The Witness, výborná záležitost od sólo vývojáře Jonathana Blowa. Čekají vás v ní stovky hlavolamů na záhadném ostrově. Superliminal pak vsází na hrátky s perspektivou. Podle toho, jak se na předměty díváte, se mění jejich velikost. S touto mechanikou se musíte proplést všemi nástrahami snového světa, ve kterém jste chyceni během jakéhosi experimentu. V The Talos Principle zase hrají hlavní roli lasery a manipulace s nimi. Tento záhadný svět, kde místo lidí žijí robotická stvoření, stojí za prozkoumání. Zatím jsme tady měli jen hry z pohledu první osoby, teď se přesuneme k plošinovkám. The Pedestrian z vás udělá panáčka na dopravním značení. Postupně se budete dostávat na další značky a cedule, přičemž každá skrývá odlišnou výzvu. Patrick’s Parabox vám pak zamotá hlavu přesouváním kostek. Taiji pak skrývá tajemství v symbolech, jejichž význam musíte rozluštit. Jako poslední je součástí balíku abstrakční Manifold Garden.

Stále probíhá: Humble Destiny 2: Story So Far Bundle Destiny 2 je už léty ověřená FPS střílečka, která stojí převážně na kooperačních výpravách s ostatními hráči. Příběh v tomto vesmíru hraje důležitou roli. Abyste si ho ale mohli projít kompletně, tak k tomu budete potřebovat placená rozšíření. Celkem šest jich nyní najdete v balíku na Humble Bundle, kde vám stačí přispět minimálně 36,95€. Jeho součástí jsou velké přídavky jako Shadowkeep, Beyond Light, The Witch Queen a Lightfall. Vedle toho dostanete také dvojici menších balíčků, konkrétně Forsaken Pack a Bungie 30th Anniversary Pack. Budete si tak moci příběh zahrát až do aktuálního konce. Další kapitola pak přijde v červnu s vydáním rozšíření The Final Shape.

Stále probíhá: Humble Fighters & Arcade Classics Bundle Pořádnou nálož her si mohou pořídit také příznivci bojovek a retro kousků od společnosti Capcom. Momentálně je v přípravě největší turnaj v historii série Street Fighter a k té příležitosti si připravili také balík se 70 různými položkami. Street Fighter tady najdete ve všech možných podobách. Ať už je to několik verzí druhého či čtvrtého dílu nebo Champion edice pětky. Nejnovější díl samotný tady chybí, ale dostanete na něj alespoň slevový kupón, se kterým můžete ušetřit 34 %. Není to ale jen o bojovkách. Capcom přihazuje spoustu titulů ze svých zlatých arkádových let. Mezi nimi je několikrát třeba i Mega Man, původní verze náročné skákačky Ghosts’n’Goblins nebo Final Fight. Je toho opravdu mnoho, takže pokud si chcete doplnit svoji retro knihovničku, tohle je velmi lákavá příležitost. K získání kompletního balíku je potřeba přispět alespoň 18,37€.